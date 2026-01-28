உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பச்சை மிளகாய் நறுக்கும் போது அல்லது சமையலில் கவனக் குறைவால் உதட்டில் மிளகாய் பட்டுவிட்டால், உடனடியாக கடுமையான எரிச்சல், சூடு, சுளிப்பு போன்ற உணர்வுகள் ஏற்படுவது பொதுவானது. இது மிளகாயில் உள்ள கேப்சய்சின் (Capsaicin) என்ற காரப் பொருளால் ஏற்படுகிறது. சரியான முறையில் உடனடி சிகிச்சை செய்தால் இந்த எரிச்சலை எளிதாகக் குறைக்கலாம்.
எரிச்சல் ஏன் ஏற்படுகிறது?
பச்சை மிளகாயில் இருக்கும் கேப்சய்சின் என்ற ரசாயனம் நமது தோலில் உள்ள வலி உணரும் நரம்புகளை தூண்டும். உதடுகள் மென்மையான தோல் கொண்ட பகுதி என்பதால், அங்கு காரம் பட்டால் எரிச்சல் அதிகமாக உணரப்படும்.
உடனடி நிவாரண நடவடிக்கைகள்
1. குளிர்ந்த பால் அல்லது தயிர்
ஒரு சுத்தமான பஞ்ச் அல்லது துணியில் குளிர்ந்த பாலை நனைத்து உதட்டில் மெதுவாக வைக்கவும்
அல்லது தயிரை மெலிதாக தடவவும்
பால் பொருட்களில் உள்ள கேசின் கேப்சய்சினை நடுநிலையாக்கி எரிச்சலை குறைக்கும்
2. எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெய்
தேங்காய் எண்ணெய், ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெயை சிறிதளவு உதட்டில் தடவவும்
கேப்சய்சின் எண்ணெயில் கரையும் தன்மை கொண்டது; அதனால் காரம் மெதுவாக நீங்கும்
3. சர்க்கரை பயன்படுத்துவது
சிறிது சர்க்கரையை உதட்டில் மெதுவாக தேய்த்து
பின்னர் சுத்தமான தண்ணீரால் கழுவவும்
சர்க்கரை காரத்தின் தாக்கத்தை குறைக்க உதவும்
4. குளிர்ச்சி ஒத்தடம்
ஐஸ் கட்டியை நேரடியாக வைக்காமல்
ஒரு மெல்லிய துணியில் சுற்றி உதட்டில் ஒத்தடம் கொடுக்கவும்
இது எரிச்சல் மற்றும் சூடு உணர்வை தற்காலிகமாக குறைக்கும்
செய்யக்கூடாதவை (மிக முக்கியம்!)
உதட்டை கைகளால் தேய்க்க வேண்டாம்
காரம் மேலும் பரவும்
மிளகாய் பட்ட கைகளால் கண், மூக்கு, வாயை தொட வேண்டாம்
வெறும் தண்ணீரால் மட்டும் கழுவ முயற்சிக்க வேண்டாம்
தண்ணீர் கேப்சய்சினை நீக்காது
பற்பசை, சோப்பு அல்லது ரசாயன க்ரீம்கள் தடவ வேண்டாம்
எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
எரிச்சல் நீண்ட நேரம் குறையாமல் இருந்தால்
உதடு வீங்கி, காயம், புண் ஏற்பட்டால்
சுவாசத்தில் சிரமம் அல்லது அலர்ஜி அறிகுறிகள் தோன்றினால்
உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
பச்சை மிளகாய் நறுக்கும் போது கையுறைகள் அணியவும்
மிளகாய் நறுக்கிய பிறகு கைகளை சோப்பு/எண்ணெய் கொண்டு நன்றாக கழுவவும்
சமையல் போது முகம், உதடு, கண்களைத் தொட வேண்டாம்
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. சரியான மற்றும் உடனடி வீட்டு வைத்திய முறைகள் மூலம் எரிச்சலை எளிதாகக் குறைக்கலாம். ஆனால், அறிகுறிகள் தீவிரமாக இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது மிக முக்கியம்.