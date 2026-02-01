வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?

வாய் துர்நாற்றம் (Bad Breath / Halitosis) பலருக்கும் ஏற்படும் ஒரு பொதுவான பிரச்சினை. சரியான வாய்சுத்தம் இல்லாமை, நீரிழப்பு, செரிமான சிக்கல்கள், சில உணவுகள், அல்லது பல்–ஈறு பிரச்சினைகள் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். நல்ல விஷயம் என்னனா—சில ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் இதை இயற்கையாகவே குறைக்க உதவும்.
1. தயிர் (Curd / Yogurt)
தயிரில் இருக்கும் ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் (நல்ல பாக்டீரியா) வாய் மற்றும் குடலில் உள்ள துர்நாற்றம் ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. தினமும் ஒரு கப் தயிர் சாப்பிடுவது நல்லது.
2. ஆப்பிள், பேரிக்காய் போன்ற நார் நிறைந்த பழங்கள்
இந்தப் பழங்கள் மென்று சாப்பிடும்போது வாய் இயற்கையாக சுத்தம் ஆக உதவுகிறது. நார் (Fiber) அதிகமுள்ளதால் நாக்கில் சேரும் கழிவுகளையும் குறைக்கிறது.
3. புதினா (Mint)
புதினா இலைகளில் இயற்கையான பாக்டீரியா எதிர்ப்பு தன்மை இருக்கிறது. புதினா சட்னி, புதினா டீ அல்லது சும்மா மென்று சாப்பிடலாம்—வாய் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும்.
4. பச்சை தேநீர் (Green Tea)
பச்சை தேநீரில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்ஸ் வாய் துர்நாற்றத்துக்குக் காரணமான கிருமிகளை குறைக்க உதவுகிறது. சர்க்கரை இல்லாமல் குடிப்பது சிறந்தது.
5. தண்ணீர்
நீரிழப்பு இருந்தாலே வாய் துர்நாற்றம் அதிகரிக்கும். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதால் வாய் உலர்வு குறையும், துர்நாற்றமும் தணியும்.
6. கேரட், வெள்ளரிக்காய் போன்ற கச்சா காய்கறிகள்
இந்த காய்கறிகளை மென்று சாப்பிடும்போது ஈறு மற்றும் பற்கள் சுத்தமாகும். உமிழ்நீர் சுரப்பும் அதிகரித்து துர்நாற்றம் குறையும்.
கவனிக்க வேண்டியது
தினமும் இரண்டு முறை பல் துலக்குங்கள்
நாக்கு சுத்தம் செய்ய மறக்காதீர்கள்
புகைபிடிப்பு, அதிக காபி/மசாலா உணவுகளை குறையுங்கள்
நீண்ட நாட்களாக துர்நாற்றம் இருந்தால் பல் மருத்துவரை அணுகுங்கள்
வாய் துர்நாற்றம் ஒரு சிறிய விஷயமாகத் தோன்றினாலும், நம்பிக்கையையும் சமூக உறவுகளையும் பாதிக்கலாம். மேலே சொன்ன ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்தால், இயற்கையாகவே இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.