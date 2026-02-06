சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்

காய்ச்சல் மற்றும் சளி போன்ற பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு பலர் திரவ மருந்துகளை (சிரப்) பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த மருந்துகள் பொதுவாக பாட்டில்களில் வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால் அந்த மருந்து பாட்டிலை திறந்த பிறகு எத்தனை நாட்கள் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தலாம் என்பது பலருக்கும் தெரியாது. இதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியமானது.
மருந்து பாட்டிலின் காலாவதி (Expiry Date)
மருந்து பாட்டில்களில் பொதுவாக காலாவதி தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இந்த தேதி, பாட்டிலை திறக்காத நிலையில் மருந்து எவ்வளவு காலம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் பாட்டிலை திறந்த பிறகு, மருந்தின் பயன்பாட்டு காலம் மாறக்கூடும்.
பாட்டிலை திறந்த பிறகு பயன்படுத்தும் காலம்
பொதுவாக காய்ச்சல் மற்றும் சளி மருந்து சிரப்புகளை பாட்டிலை திறந்த பிறகு ஒரு மாதம் வரை பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பாக கருதப்படுகிறது. சில மருந்துகள் அதற்கு குறைவான காலத்திற்குள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அதனால் மருந்து லேபிளில் அல்லது மருத்துவர் / மருந்தாளர் கூறிய வழிமுறைகளை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும்.
ஏன் அதிக நாட்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது?
பாட்டிலை திறந்த பிறகு மருந்து காற்று, கிருமி மற்றும் ஈரப்பதத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும். இதனால்:
மருந்தின் செயல்திறன் குறையலாம்
மருந்து கெட்டுப்போகலாம்
உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது
மருந்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டிய முறைகள்
பாட்டிலை பயன்படுத்தியதும் நன்றாக மூடி வைக்க வேண்டும்
நேரடி வெயில் படாத இடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்
குழந்தைகள் எட்டாத இடத்தில் வைக்க வேண்டும்
மருந்தை எப்போதும் சுத்தமான அளவுக் கரண்டியால் மட்டும் அளவிட வேண்டும்
கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்
மருந்தின் நிறம், வாசனை அல்லது சுவை மாறியிருந்தால் அந்த மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாது. மேலும் பாட்டிலின் உள்ளே துகள்கள் அல்லது மாசு இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
காய்ச்சல் மற்றும் சளி மருந்து பாட்டிலை திறந்த பிறகு பொதுவாக ஒரு மாதம் வரை பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், மருந்து லேபிள் மற்றும் மருத்துவரின் ஆலோசனையை முன்னுரிமையாகக் கொள்ள வேண்டும். சரியான முறையில் மருந்துகளை பயன்படுத்துவது உடல்நலத்தை பாதுகாக்க உதவும்.