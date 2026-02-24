அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்

இருமல் என்பது உடலின் ஒரு இயற்கையான பாதுகாப்பு செயல்பாடு. நுரையீரல் மற்றும் சுவாசப் பாதைகளில் தேங்கும் தூசி, கிருமி, சளி போன்றவை வெளியேற உதவுவது இருமலின் முக்கிய நோக்கம். ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த இருமல் அதிகமாகவும், நீண்ட நாட்களாகவும் தொடரும்போது அது உடல்நலக் குறைபாட்டின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
அதிகபடியான இருமல் வர காரணங்கள்
1. சளி மற்றும் காய்ச்சல்
சளி, காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் தொண்டையில் சளி தேங்கி இருமல் அதிகமாகும்.
2. அலர்ஜி (ஒவ்வாமை)
தூசி, புகை, பூமிதூள், விலங்குகளின் முடி போன்றவற்றால் அலர்ஜி ஏற்பட்டு தொடர்ச்சியான இருமல் வரலாம்.
3. ஆஸ்துமா
மூச்சுத் திணறல், மார்புச் சுமை, இரவு நேர இருமல் போன்றவை ஆஸ்துமாவின் முக்கிய அறிகுறிகள்.
4. புகைபிடித்தல்
புகைபிடிப்பவர்களுக்கு நீண்ட காலமாக இருமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.
5. அமில ரிஃப்ளக்ஸ் (Acid Reflux)
வயிற்றில் அமிலம் அதிகரித்து மேலே வரும்போது தொண்டையை எரிச்சலடையச் செய்து இருமல் ஏற்படும்.
6. தொண்டை எரிச்சல்
குளிர்ந்த பானங்கள், ஐஸ், அதிக காரம், எண்ணெய் உணவுகள் தொண்டையை பாதித்து இருமலைத் தூண்டும்.
7. வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்று
நுரையீரல் தொற்று, பிரான்கைட்டிஸ் போன்றவை நீண்டகால இருமலுக்கு காரணமாகலாம்.
அதிக இருமலுக்கு இலகு வீட்டு வைத்தியம்
1. தேன் மற்றும் இஞ்சி
ஒரு ஸ்பூன் தேனுடன் சிறிது இஞ்சி சாறு கலந்து தினமும் 2 முறை எடுத்தால் இருமல் குறையும்.
2. துளசி கஷாயம்
துளசி இலைகளை கொதிக்க வைத்து குடித்தால் சளி, இருமல் குறையும்.
3. மஞ்சள் பால்
ஒரு கப் சூடான பாலில் சிறிது மஞ்சள் தூள் கலந்து குடிப்பது தொண்டை எரிச்சலைக் குறைக்கும்.
4. உப்பு கலந்த வெந்நீர் கொப்பளிப்பு
தொண்டை வலி மற்றும் இருமலுக்கு சிறந்த தீர்வு.
5. ஆவிப் பிடித்தல்
சூடான நீராவி மூச்சு எடுத்தால் சுவாசப் பாதை சுத்தமாகி இருமல் குறையும்.
6. மிளகு + வெல்லம்
மிளகை பொடி செய்து சிறிது வெல்லத்துடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
2 வாரத்துக்கும் மேலாக இருமல் தொடர்ந்தால்
இருமலுடன் இரத்தம் வருதல்
மூச்சுத் திணறல், மார்பு வலி இருந்தால்
குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் அதிகமாக இருமினால்
உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
அதிகபடியான இருமல் சிறிய பிரச்சினையாக தோன்றினாலும், சில நேரங்களில் அது கடுமையான நோய்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
ஆரம்ப நிலையிலேயே எளிய வீட்டு வைத்தியங்களை பின்பற்றி, தேவையானால் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.