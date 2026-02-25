WhatsApp
Wednesday, February 25, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

தைவானுக்கு அருகிலுள்ள தீவில் ஏவுகணை தளத்தை அமைப்பதாக ஜப்பான் அறிவிப்பு
by இளவரசி
இண்டனில் குறுஞ்செய்தி மோசடி: நால்வருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை
by இளவரசி
பெண் உயிரிழந்த விவகாரம்: சந்தேக நபர் உயிரிழந்ததால் பொலிஸ் விசாரணை...
by இளவரசி
நடிகர் சதீஷ் நினாசம் நடிக்கும் ‘தி ரைஸ் ஆஃப் அசோகா...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்து ரயில்களில் சிசிடிவி கோளாறு: பாலியல் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கும் அவலம்!
by இளவரசி
ஆண்ட்ரூ விவகாரம்: இரகசிய ஆவணங்களை வெளியிடக் கோரி இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில்...
by இளவரசி
மயானத்தில் இருந்து எரிந்த நிலையில் ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு!
by பூங்குன்றன்
மோடியின் இஸ்ரேல் பயணத்திற்கு காங்கிரஸ் கடும் எதிர்ப்பு – பாலஸ்தீனத்தை...
by இளவரசி

இண்டனில் குறுஞ்செய்தி மோசடி: நால்வருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை

written by இளவரசி 1 minutes read
இலண்டன் டியூப் பயணிகளை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட குறுஞ்செய்தி (SMS) மோசடி தொடர்பாக நால்வர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இவர்களில் மூவர் சிறைத்தண்டனை பெற்றுள்ளனர்; ஒருவர் ஒத்திவைக்கப்பட்ட தண்டனை பெற்றுள்ளார் என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மோசடி குழு, சூட்கேஸ்களில் மறைத்து எடுத்துச் செல்லப்பட்ட “SMS blasters” சாதனங்களை பயன்படுத்தி, நிலக்கீழ் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து போலியான பார்சல் டெலிவரி குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியது.

அந்தச் செய்திகளில் உள்ள இணைப்புகள் மூலம் பயணிகளின் வங்கி விவரங்களைப் பெறுவது இவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது. “அவர்களின் வங்கி கணக்குகளை காலி செய்வதே குறிக்கோள்” என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் “முக்கிய தலைவன்” என குறிப்பிடப்பட்ட 48 வயதான Zhijia Fan தனிப்பட்ட முறையில் £100,000-க்கு மேல் இலாபம் பெற்றதாக குற்றப்புலனாய்வாளர் அலெக்ஸ் டேவிட்சன் தெரிவித்தார்.

மற்ற குற்றவாளிகளான 20 வயதான Daoyan Shang, 41 வயதான Wan Hafiz மற்றும் 25 வயதான Gatis Lauks குறைவான தொகை பெற்றிருக்கலாம் என கூறப்பட்டது.

அதேவேளை, லாக்ஸ் திருடப்பட்ட வங்கி விவரங்களை பயன்படுத்தி கிப்ட் கார்டுகள் வாங்குவதன் மூலம் சுமார் £600,000 பணத்தை பணமோசடி செய்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

லாக்ஸ் வாங்கிய கிப்ட் கார்டுகளுக்காக 5% கமிஷன் பெற்றதாகவும், இந்த திட்டத்தின் மூலம் தனிப்பட்ட முறையில் சுமார் £30,000 சம்பாதித்ததாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. 2025 மே மாதத்தில் பொலிஸாரிடம் “no comment” பதில் அளித்த அவர், ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு தனது பங்கினை ஒப்புக்கொண்டார்.

இந்தக் குழு திருடப்பட்ட வங்கி தகவல்களைப் பயன்படுத்தி ஆடைகள், பொருட்கள் மற்றும் வீடியோ கேம்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை வாங்கியதாக கூறப்பட்டது.

2025 மார்ச் 11 அன்று, இங்கிலாந்து போக்குவரத்து பொலிஸார் விசாரணையைத் தொடங்கியதுடன், அன்றைய தினம் பணிநேரத்திற்கு வெளியே இருந்த ஒரு அதிகாரி, துளைகள் மற்றும் பச்சை ஒளி வெளிவந்த நிலையில் காணப்பட்ட சூட்கேஸுடன் இருந்த நபரை கவனித்தார்.

பின்னர் மேற்கொண்ட சோதனைகளில் 10,832 கிப்ட் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றில் £80,000-க்கு மேற்பட்ட மோசடி லாபம் ஏற்றப்பட்டிருந்ததாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

Fan மற்றும் Shang முன்னதாக விசாரணையை எதிர்கொண்டபோது, 2025 ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை மோசடி சதி குற்றச்சாட்டில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

இளவரசி

கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளோம் | செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன்
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு இன்றைய நாள் எப்படி?
இங்கிலாந்தில் கடுமையான இணைய சட்டம்: 48 மணி நேரத்தில் ஆபாசப் படங்களை நீக்குவது கட்டாயம்
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!

செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான...
by இளவரசி
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன...
by இளவரசி
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்
by இளவரசி
13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று...
by இளவரசி

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி

இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி

நடிகர் சதீஷ் நினாசம் நடிக்கும் ‘தி ரைஸ் ஆஃப் அசோகா ‘ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
‘ஏ படம்’ எனும் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
உலக நாயகன் – சுப்பர் ஸ்டார் இணையும் படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கயல் வின்சென்ட் நடிக்கும் ‘அந்தோனி’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு...
by பூங்குன்றன்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த நாளிது | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்

