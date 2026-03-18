ஈரானிய போர் வியூகமும், மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடும் | கிறிஸ்டி நல்லரெத்தினம்

சர்வதேச அரங்கில், கடந்த பல பத்தாண்டுகளாகவே ஈரான் ஒரு முக்கிய புவிசார் அரசியல் காரணியாக இருந்து வருகிறது. அதன் அணுசக்தித் திட்டம், பிராந்திய ஆதிக்கம், மேற்கத்திய நாடுகளுடனான உறவுகள் எனப் பல அம்சங்கள் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. இத்தகைய சூழலில், பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரானைத் தாக்கியது உலகில் அதிர்ச்சி அலைகளை தோற்றுவித்தது. இந்தத் தாக்குதலின் நோக்கம் என்ன? அதன் திட்டம் எப்படி இருந்தது? ஏன் அது ஈரானில் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை? இந்தக் கேள்விகளுக்கான விடைகளும், ஈரானின் தனித்துவமான போர் வியூகமான ‘மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடும்’ (Mosaic Defence Doctrine) தான் இந்தக் கட்டுரையின் மையப்பொருள்.
அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் பாரம்பரியப் போர் உத்தி, “தலைமை துண்டிப்புத் தாக்குதல்” (Decapitation Strike) என்ற கருத்தாக்கத்தைச் சுற்றி அமைந்திருந்தது. ஒரு நாட்டின் உச்ச தலைமையை அல்லது அதன் முக்கிய கட்டளை அமைப்புகளை அழிப்பதன் மூலம், அந்நாட்டின் ஒட்டுமொத்தப் பாதுகாப்பு அமைப்பையும் சீர்குலைத்து, ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது என்பதே இவர்களின் எப்போதுமான திட்டமாக இருந்தது. இத்திட்டம் கடந்த காலங்களில் பல நாடுகளில் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், ஈரானில் நிலைமை முற்றிலும் மாறுபட்டது. அது ஏன்? ஈரான் எப்படி இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளத் தன்னைத் தயார்படுத்திக்கொண்டது என்று பார்ப்போமா?
மேற்கத்திய நாடுகளின் பாரம்பரியப் போர் உத்தி: தலைமைத் துண்டிப்புத் தாக்குதல்கள்
அமெரிக்கா தலைமையிலான மேற்கத்திய நாடுகளின் இராணுவ வியூகம் மிக எளிமையான ஒரு கருத்தாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது: “தலைமையை அழித்தால், மீதி அமைப்பு சிதையும்.” அதாவது, ஒரு நாட்டின் உச்சபட்சத் தலைவர், இராணுவக் கட்டளை மையங்கள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கட்டமைப்புகளைத் தாக்கி அழிப்பதன் மூலம், அந்நாட்டின் முழுமையான பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டை முடக்கி, ஆட்சியை விரைவாகக் கவிழ்த்துவிடலாம் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கை.
இந்தத் திட்டம் பல நாடுகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு, அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற முடிவுகளைத் தந்துள்ளது. உதாரணமாக:
- லிபியா : 2011 இல் முகமது கடாஃபியின் ஆட்சிக்கு எதிராக மேற்கத்திய நாடுகள் தலையிட்டபோது, கடாஃபியின் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டளை கட்டமைப்புகள் விரைவாகச் சிதைக்கப்பட்டன. இதனால் அவரது ஆட்சி சில வாரங்களிலேயே வீழ்ச்சியடைந்தது.
- சீரியா : பஷர் அல்-அசாத்தின் ஆட்சிக்கு எதிரான உள்நாட்டுப் போரில், மேற்கத்திய ஆதரவு பெற்ற படைகள் அசாத்தின் கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளைத் தாக்கின. அசாத் மிகக் கடுமையான நெருக்கடியைச் சந்தித்தார், இருப்பினும் ரஷ்யாவின் ஆதரவு அவரைத் தாக்குப் பிடிக்கச் செய்தது.
- வெனின்சுலா: அரசியல் ஸ்திரமின்மை நிலவிய வெனின்சுலாவில், எதிர்த்தரப்பு சக்திகள் அரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சிகளில் ஈடுபட்டபோது, மேற்கத்திய நாடுகள் அதன் தலைமையை பலவீனப்படுத்த முயன்றன. இங்கும் தலைமை மீதான தாக்குதல்களே முக்கிய உத்தியாகக் கருதப்பட்டது.
இத்தகைய சம்பவங்கள், தலைமைத் துண்டிப்புத் தாக்குதல் முறை பயனுள்ளது என்ற கருத்தை மேற்கத்திய நாடுகளிடையே பலப்படுத்தின. ஆனால், இந்த வெற்றிகள், குறிப்பிட்ட நாடுகளின் அரசியல் அமைப்பு, இராணுவக் கட்டமைப்பு மற்றும் தலைவரின் தனிப்பட்ட ஆதிக்கம் போன்ற சில பலவீனங்களின் அடிப்படையிலேயே சாத்தியமாயின. இந்த வெற்றிகளை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, ஈரானிலும் இதே போன்ற ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்த அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் முயன்றன. ஆனால், ஈரானின் நிலைமை முற்றிலும் வேறுபட்டிருந்தது என்பதை அவர்கள் விரைவில் உணர்ந்தனர்.
ஈரானின் கற்றல் பாடம்: இருபது ஆண்டுகால போர் ஆய்வு
அமெரிக்காவின் போர்களை ஈரான் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக உன்னிப்பாகக் கவனித்து, ஆய்வு செய்து வந்துள்ளது என்பதே அதன் வெற்றிக்கான முதல் காரணம். ஈரான் வெறுமனே பார்வையாளராக மட்டும் இருக்கவில்லை; அது ஒரு மாணவனைப் போல, அமெரிக்க இராணுவ வியூகங்களின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை நுட்பமாகப் பகுப்பாய்வு செய்தது.
ஈரான் கற்றுக்கொண்ட முக்கிய பாடங்கள் இவை:
- சதாம் ஹுசைன் வீழ்ச்சி: ஈராக்கில் சதாம் ஹுசைனின் ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டபோது, அமெரிக்கா மிக விரைவாக அவரது இராணுவத் தலைமையையும், கட்டளை மையங்களையும் தாக்கியது. ஒரு சில வாரங்களிலேயே ஈராக்கின் பாரம்பரிய இராணுவம் சிதைந்து, சதாம் பதுங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இந்த நிகழ்வு, ஒரு வலிமையான ஆனால் மையப்படுத்தப்பட்ட இராணுவ அமைப்பு, தலைமை மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்படும்போது எவ்வளவு எளிதாகக் கவிழும் என்பதற்கான ஒரு நேரடி உதாரணமாக ஈரானுக்கு அமைந்தது.
- முகமது கடாஃபி மரணம்: லிபியாவில் கடாஃபி கொல்லப்பட்டபோது, அங்கும் மேற்கத்திய படைகள் அவரது கட்டளை அமைப்புகளைத் தகர்த்து, அவரது தலைமையை குறிவைத்தன. ஒரு தனிநபரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இயங்கிய லிபிய அரசு, அந்தத் தலைவர் அகற்றப்பட்டவுடன் எந்தவித ஒருங்கிணைப்பும் இன்றி சிதறியது.
- பஷார் அல்-அசாத் (Bashar al-Assad) பிழைப்பு: சிரியாவில் பஷார் அல்-அசாத் ஆட்சியை அகற்றும் முயற்சி கிட்டத்தட்ட வெற்றி பெற்ற நிலையிலும், அவர் தாக்குப்பிடித்த விதம் ஈரானுக்கு ஒரு புதிய கோணத்தைக் காட்டியது. அசாத் தலைமையிலான சிரியப் படைகள், சில மையப்படுத்தப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தாலும், உள்ளூர் மட்டத்திலான பல போராளிக் குழுக்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நெகிழ்வான அமைப்பைக் கொண்டிருந்தன. மேலும், ரஷ்யா போன்ற நாடுகளின் ஆதரவு, வெளிப்புறத் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக ஒரு பலமான தடுப்பரணாகச் செயல்பட முடியும் என்பதையும் ஈரான் புரிந்துகொண்டது.
இத்தகைய நிகழ்வுகளை மிக ஆழமாகப் புரிந்துகொண்டவர்களில் இஸ்லாமிய புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படையின் (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps) ஜெனரல் முகமது ஜஃபாரி (General Mohammad Jafari) முக்கியமானவர். ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக் மற்றும் பால்கன் நாடுகளில் நடந்த போர்களை அவர் உன்னிப்பாகக் கவனித்தார். தலைமைத் துண்டிப்புத் தாக்குதல்கள், உயர் ஒருங்கிணைப்புடன் கூடிய ஆட்சிகளை மிக விரைவாக வீழ்த்தும் திறனைக் கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். சில வாரங்களிலேயே வாஷிங்டனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஆட்சி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததை அவர் உணர்ந்தார்.
இந்த ஆய்வுகளின் முடிவில், ஈரானியத் தலைமை ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியைக் கேட்டது: “ஒருவேளை இது நமக்கு நடந்தால், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?” இந்த ஒரு கேள்விதான் ஈரானின் ஒட்டுமொத்தப் பாதுகாப்பு வியூகத்தையும் மாற்றியமைத்தது எனலாம். இந்தக் கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக உருவானதுதான் ‘மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடு’ (Mosaic Defence Doctrine).
மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடு’ – ஒரு விரிவான விளக்கம்
ஈரான் தனது பாதுகாப்பு வியூகத்தை அடிப்படையிலிருந்து மாற்றியமைக்கத் தீர்மானித்தது. அதன் விளைவாக உருவானதுதான் ‘மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடு’. மொசைக் என்பது பல சிறிய, தனித்தனி வண்ணக் கற்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் ஒரு பெரிய ஓவியம். ஒவ்வொரு கல்லும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது, ஆனால் அவை ஒன்றாக இணையும்போது ஒரு முழுமையான, அழகிய வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. ஈரானின் பாதுகாப்பு கோட்பாடும் இதே தத்துவத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தக் கோட்பாட்டின் முக்கிய அம்சங்கள்:
- பிரிவுகள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு: இஸ்லாமிய புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படை (IRGC) 31 பெரிய தன்னாட்சி அலகுகளாகப் (Autonomous Units) பிரிக்கப்பட்டது. இதில் ஒரு பிரிவு தலைநகர் தெஹ்ரானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 30 பிரிவுகள் ஈரானின் ஒவ்வொரு மாகாணத்திற்கும் ஒன்று எனப் பிரித்து ஒதுக்கப்பட்டன. இவை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாகச் செயல்படும் திறன் கொண்டவை.
- கட்டளை அதிகாரத்தின் பரவலாக்கம் (Decentralisation of Command): இதுவே மொசைக் கோட்பாட்டின் மிக முக்கியமான அம்சம். பெரிய அளவிலான போரின் போது, ஒவ்வொரு மாகாணப் பிரிவின் தளபதியும், தெஹ்ரானின் மத்திய கட்டளை மையத்தின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்காமல், சுதந்திரமாகச் செயல்படக்கூடிய அதிகாரத்தைப் பெற்றிருப்பார். இதன் மூலம் கட்டளை அதிகாரம் பல துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, பரவலாக்கப்படுகிறது.
- சுயசார்பு அலகுகள்: ஒவ்வொரு பிரிவும் தங்களுக்குத் தேவையான ஏவுகணைகள் (Missiles), ஆளில்லா விமானங்கள் (Drones), உளவுத் தகவல்கள் (Intelligence) மற்றும் சொந்த கட்டளை அமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். அதாவது, இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறிய இராணுவத்தைப் போலவே சுயசார்புடன் செயல்படக்கூடியவை.
- நெகிழ்வான கட்டமைப்பு: ஒரு மாகாணப் பிரிவின் கட்டளை அதிகாரி, அருகிலுள்ள அல்லது தூரத்திலுள்ள மற்றொரு மாகாணப் பிரிவின் கட்டளை அதிகாரியுடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உதாரணமாக, ஈரானின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரிவு, மேற்கில் உள்ள ஒரு பிரிவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய வேண்டியதில்லை. இது எதிரிப் படைகள் உளவுத் தகவல்களைச் சேகரிப்பதையும், முழு அமைப்பையும் ஒரே நேரத்தில் சீர்குலைப்பதையும் மிகவும் கடினமாக்குகிறது.
- தலைமை துண்டிப்பை முறியடித்தல்: இந்த அமைப்பானது, “தலைமையை வெட்டினால் உடல் சரிந்துவிடும்” என்ற அமெரிக்க வியூகத்தை முறியடிக்க உருவாக்கப்பட்டது. ஈரானியப் பாதுகாப்பு ஆய்வாளர் ஒருவர் கூறுவது போல: “ஒவ்வொரு மாகாணமும் ஒரு மொசைக் போன்றது, தளபதிகளுக்கு முடிவெடுக்கும் ஆற்றலும் அதிகாரமும் உண்டு. எனவே, அவர்கள் தெஹ்ரானில் உள்ள தங்கள் கட்டளை மையத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டாலும், ஒரு ஒருங்கிணைந்த இராணுவப் படையாக தொடர்ந்து செயல்பட முடியும்.”
- ஹைட்ரா (Hydra) போன்ற நெகிழ்வுத்தன்மை: கிரேக்கப் புராணங்களில் வரும் ஹைட்ரா என்ற பல தலைகள் கொண்ட ஒரு அசுரன் போல, ஈரான் தனது இராணுவத்தை வடிவமைத்துள்ளது. ஒரு ஹைட்ராவின் தலையை வெட்டினால், புதிய தலைகள் முளைப்பது போல, ஈரானின் தலைமை அகற்றப்பட்டால் கூட, அதன் மாகாணப் பிரிவுகள் சுதந்திரமாகச் செயல்பட்டு, எதிரிகளுக்குப் பதிலடி கொடுக்க முடியும். தலைமையைக் கொன்றால், ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடும் என்பது அமெரிக்காவின் விளையாட்டு விதி எப்போதும் ஒரே மாதிரியானது. தலையை வெட்டுங்கள், உடல் சரிந்துவிடும். ஆனால், மொசைக் கோட்பாடு தலைமை அகற்றப்பட்டாலும், இராணுவம் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கிறது. இது ஒரு ஹைட்ரா போன்றது – ஒரு தலையை வெட்டினால், புதிய தலைகள் விரைவாக வளர்ந்து வெற்றிடத்தை நிரப்பிக்கொள்ளும்..
இந்தக் கோட்பாட்டின் மூலம், எதிரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அழிப்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த ஈரானியப் பாதுகாப்பையும் சீர்குலைக்க முடியாது. நீங்கள் எதைக் குறிவைக்கிறீர்கள் என்று தெரியாதபோது, எதையும் அழிக்க முடியாது. நீங்கள் எங்கு அழிக்கிறீர்கள் என்று தெரியாதபோது, எதையும் அழிக்க முடியாது. இதுதான் மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாட்டின் அசைக்க முடியாத பலம்.
நடைமுறையில் மொசைக் கோட்பாடு
பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல் ஈரானின் உச்ச தலைவரைக் குறிவைத்தது என்ற அனுமானம் பரவலாக உள்ளது. ஆனால், மொசைக் கோட்பாடு இதற்கு எவ்வாறு பதிலளித்தது?
“அவர்கள் முதல் நாளிலேயே ஈரானின் உச்ச தலைவரைக் கொன்றார்கள்” என்ற ஒரு கருத்து, மொசைக் கோட்பாட்டின் சோதனையாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், ஈரான் சில நாட்களுக்குள் அவருக்குப் பதிலாக ஒருவரை நியமித்து, தொடர்ந்து தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது. இது, தலைமை மாற்றத்தால் அதன் இராணுவச் செயல்பாடுகளில் எந்தப் பெரிய தொய்வும் ஏற்படவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.
ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்கி (Abbas Aragchi) மார்ச் 1 அன்று ஒரு முக்கியமான அறிக்கையை வெளியிட்டார்: “கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக எங்கள் உடனடி கிழக்கு மற்றும் மேற்கில் அமெரிக்க இராணுவத்தின் தோல்விகளைப் பற்றி நாங்கள் ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.” இந்த அறிக்கையானது, ஈரான் தனது பாதுகாப்பு வியூகத்தை ஒரு நீண்டகால ஆய்வின் அடிப்படையில், திட்டமிட்டு உருவாக்கியது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஈரானின் தலைநகர் மீது குண்டுவீசுவது, அதன் ஒட்டுமொத்தப் பாதுகாப்பு அமைப்பிலும் எந்தப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. காரணம், பரவலாக்கப்பட்ட மொசைக் பாதுகாப்பு அமைப்பு, மத்திய தலைமையின்றி செயல்படும் திறன் கொண்டது. இதுவே அமெரிக்காவின் “தலைமை துண்டிப்பு” உத்தியை பயனற்றதாக்குகிறது.
இம் மாதம் 17ம் திகதி, இஸ்ரேலின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் காட்ஸ் ஈரானின் உச்ச தேசிய பாதுகாப்புக் கவுன்சிலின் செயலாளர் அலி லாரிஜானி ஒரு தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக அறிவித்தார். ஆனால் இது “ஹைட்ராவின் தலையை வெட்டும்” இன்னொரு முயற்சியாக இருந்தாலும், ஈரானின் போர் இயந்திரத்தின் கட்டளை அமைப்பில் இதனால் மிகக் குறைந்த தாக்கமே ஏற்படும்.
வெற்றியின் உண்மையான நோக்கம்: சோர்வடையச் செய்தல், வெற்றி பெறுதல் அல்ல!
இங்குதான் மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடு ஒரு முக்கியமான, மரபுக்கு அப்பாற்பட்ட நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. “இந்தக் கோட்பாடு வெற்றி பெறுவதற்காக வடிவமைக்கப்படவில்லை.” இந்த வார்த்தைகள் ஆச்சரியமாகத் தோன்றலாம். ஆனால், ஈரானின் உத்தி, “வெற்றி பெறுவது” என்பதற்குப் பதிலாக, “வெற்றியை மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக்குவது” என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது!
ஒரு பாதுகாப்பு ஆய்வாளர் கூறுவது போல: “வெற்றி பெறுவது எப்போதும் இலக்கு அல்ல. சில சமயங்களில் வெற்றி பெறுவதை மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக்குவதே இலக்கு – அதனால் மற்ற தரப்பினர் அந்த வெற்றி பெறுமதியானதல்ல என்று முடிவு செய்வார்கள்.”
இந்த உத்தி, அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலிய வளங்களை பொருளாதார ரீதியாகத் தீர்த்துப் போடுவதையும், அவர்களின் சொந்த மக்கள் மத்தியில் போரை வெறுக்கச் செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டது. போரை எதிரிகளின் சொந்த வீடுகளுக்குள் கொண்டு சென்று, அதனை மிகவும் பிரபலமற்றதாக்குவதே இதன் இறுதி நோக்கம். இப்போதே மசகு எண்ணையின் விலை ஒரு பீப்பாய் $100ஐ தாண்டிவிட்டது.
இது ஒரு “பைரிக் வெற்றி” (Pyrrhic Victory) என்ற இராணுவக் கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. “பைரிக் வெற்றி” என்ற சொல், எபிரஸின் மன்னர் பைரஸ் (Pyrrhus of Epirus) என்பவருடன் தொடர்புடையது. மிகப் பெரிய இழப்புகளையும் செலவுகளையும் ஏற்படுத்தி, இறுதியில் தோல்வியுடன் ஒப்பிடத்தக்க நிலையை உருவாக்கும் வெற்றியை இந்தச் சொல் குறிக்கிறது. இந்தச் சொல்லின் தோற்றம், கி.மு. 280–275 காலப்பகுதியில் ரோமப் பேரரசின் மீது போர் புரிந்த பண்டைய கிரேக்க மன்னர் எபிரஸின் பைரஸ் அவர்களிடமிருந்து வருகிறது.அவர் அஸ்குலம் போர் (Battle of Asculum) போன்ற சில போர்களில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், அவரது படை மிகுந்த இழப்புகளைச் சந்தித்தது. அதனால் அவர், “ரோமானர்களுக்கு எதிராக இன்னும் ஒரு போரில் நாம் வெற்றி பெற்றால், நாங்கள் முற்றிலும் அழிந்து போய்விடுவோம்” என்று கூறியதாக வரலாறு பதிவு செய்கிறது.
பைரிக் வெற்றி என்பது, போர் வெற்றியாளருக்கும் கிட்டத்தட்ட தோல்வியைப் போன்ற கடுமையான இழப்புகளை ஏற்படுத்தும் வெற்றியாகும். “நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஆனால், அந்த வெற்றியின் விலை பேரழிவை ஏற்படுத்தும் – நீங்கள் சண்டையே போட்டிருக்கக் கூடாது என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.” இதுதான் ஈரானின் ஒட்டுமொத்த வியூகம் ஒரு வரியில்.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல், ஈரானைத் தாக்கத் திட்டமிட்டால், அந்தப் போர் நீடித்து, பொருளாதார ரீதியாகவும், மனித உயிரிழப்புகள் மூலமாகவும் பெரும் இழப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை ஈரான் உணர்ந்திருந்தது. இந்த இழப்புகள், வெற்றி பெற்றாலும், வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தாங்க முடியாததாக இருக்கும். இதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் ஈரானைத் தாக்கும் எண்ணத்தை எதிரிகள் கைவிட வேண்டும் என்பதே ஈரானின் நோக்கம்.
ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஏற்பட்டுள்ள பதட்ட நிலமையும் ஈரானின் போர் யுக்தியின் ஓர் அங்கமே!
இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் புதிய போர் விதி!
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஈரானின் மீது நடத்திய பிப்ரவரி 28 தாக்குதலின் பின்னணியில், ஈரானின் ‘மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடு’ ஒரு புதிய பார்வையை உலகிற்கு வழங்குகிறது. இது ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பு வியூகம், மரபு சார்ந்த இராணுவ பலத்தை மட்டும் சார்ந்து இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதையும், புத்திசாலித்தனமான, பரவலாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு மூலம் வலிமையான எதிரிகளை எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதையும் காட்டுகிறது.
கடந்தகால அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு, தனது எதிரிகளின் வியூகத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்து, அதற்கு ஒரு தனித்துவமான பதிலடி வியூகத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த மொசைக் கோட்பாடு, மரபு சார்ந்த போர்களின் விதிகளை மாற்றியமைக்கிறது. ஒரு நாட்டின் தலைமையை அகற்றுவது மட்டும் போரில் வெற்றி பெறுவதற்கான உத்தரவாதம் அல்ல என்பதை இது உணர்த்துகிறது.
இது, நவீன போர்கள் வெறும் இராணுவ பலத்தை மட்டும் சார்ந்து இல்லை என்பதையும், உத்தி, புத்திசாலித்தனம், மக்களின் மனநிலை மற்றும் பொருளாதாரச் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றின் கூட்டு கலவையாகும் என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஈரானின் மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடு, எதிர்காலப் போர்களில் பல நாடுகள் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு புதிய முன்மாதிரியாக அமையலாம். இது, “யார் வெற்றி பெறுவார்கள்?” என்ற கேள்விக்கு பதிலாக, “யாரால் அதிக இழப்பைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியும்?” என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது!
இதில் யார் இறுதியில் வெற்றியீட்டுவார்கள் என்பதை காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்!
கிறிஸ்டி நல்லரெத்தினம்
உலக அரசியல் ஆய்வாளர், ஆஸ்திரேலியா