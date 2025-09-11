WhatsApp
Thursday, September 11, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களை விட்டு வெளியேறினர்!
by இளவரசி
அரசாங்க எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் பிரான்ஸின் புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு
by இளவரசி
மன்னர் சார்லஸை இளவரசர் ஹாரி சந்தித்தார்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி
டிரம்புக்கு நெருக்கமானவர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியில் சுட்டுக்கொலை!
by இளவரசி
சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி
2025 ஆசிய கோப்பை: அமீரக அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில்...
by இளவரசி
பற்றி எரியும் நேபாளம்; சிறைச்சாலைகளில் குழப்பம்; 7,000க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!

வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!

வீடு வாஸ்துப்படி அமைந்திருப்பது போல, வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் சரியான இடத்தில் வைப்பதும் மிக முக்கியம்.

குறிப்பாக, முன்னோர்களின் போட்டோக்களை எங்கு வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் சில வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது.

அதை பின்பற்றினால், முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதத்தையும், வீட்டில் அமைதியையும் பெறலாம்.

முன்னோர்களின் போட்டோக்கள் – கவனிக்க வேண்டியவை

தொங்கவிடக்கூடாது – இறந்த முன்னோர்களின் போட்டோக்களை சுவரில் தொங்கவிடக் கூடாது. இது பித்ரு தோஷம் ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. அவற்றை செல்ஃப் அல்லது கப்போர்டில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஒரே ஒரு படம் மட்டும் – ஒரே ஒரு போட்டோவை மட்டும் வைத்திருப்பது நல்லது. வீட்டின் பல அறைகளிலும், பல புகைப்படங்களை வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

ப்ரேம் நிறம் – முன்னோர்களின் படங்கள் எப்போதும் தங்க நிற ப்ரேமில் இருக்க வேண்டும்.

வெளியோரின் பார்வை தவிர்க்கவும் – ஹால் அல்லது படுக்கையறையில் வைக்கக் கூடாது. வெளியில் வரும் அந்நியர்கள் பார்க்கும் இடத்தில் இருந்தால், அது எதிர்மறை சக்தியை உருவாக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

மரியாதையுடன் வைக்கவும் – அருகில் சிகரெட் பாக்கெட், சாம்பல் தட்டு போன்ற பொருட்களை வைக்கக் கூடாது.

பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடாது – முன்னோர்களின் படங்களை கடவுளின் படங்களுடன் சேர்த்து பூஜை அறையில் வைப்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அது வீட்டில் அமைதியின்மையை அதிகரிக்கும்.

எந்த திசையில் வைக்கலாம்?

வடக்கு திசை – முன்னோர்களின் திசை எனக் கருதப்படும் வடக்கிலேயே அவர்களின் படங்களை வைக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட போது, போட்டோ தெற்கு நோக்கி இருக்கும்.

வடகிழக்கு திசை – பூஜை அறை அங்கு இல்லாதால், வடகிழக்கிலும் வைக்கலாம்.

வைத்துக்கூடாத திசை – தென்மேற்கு திசையில் ஒருபோதும் வைக்கக் கூடாது. இது வீட்டில் சண்டை, வாக்குவாதம், தம்பதிகளிடையே பிரச்சனைகள் உருவாக வழிவகுக்கும்.

மேற்கு சுவர் தவிர்க்கவும் – வடக்கு அல்லது மேற்கு சுவர்களில் போட்டோ வைப்பதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

👉 இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி முன்னோர்களின் படங்களை வீட்டில் வைத்தால், குடும்பத்திற்குப் பாதுகாப்பும், அமைதியும், முன்னேற்றமும் கிடைக்கும் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!

ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!

இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!

தினமும் 3 நிமிட தோப்புக்கரணம்!

நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்

இந்த 4 மாதத்தவர்களும் சிறந்த நடிகர்கள்!

பிரபலமானவை

சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
ஈழத்தில் வாழும் கண்ணகை வழிபாடும் பனுவல்களும் தனித்துவமானவை | மேனாள் துணைவேந்தர் சண்முகலிங்கன்
இங்கிலாந்தின் சிறந்த மற்றும் மோசமான NHS மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் வெளியானது!

ஆன்மீகம்

ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி
இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
தினமும் 3 நிமிட தோப்புக்கரணம்!
by இளவரசி
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்
by இளவரசி
இந்த 4 மாதத்தவர்களும் சிறந்த நடிகர்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்கள் விரைவாக இளமையை இழக்க காரணம்
by இளவரசி
குழந்தைகளை திட்டாமல் வளர்ப்பது எப்படி?
by இளவரசி
குழந்தை வளர்ப்பில் பெண்கள்!
by இளவரசி
குட்டையான பெண்களுக்கு ஸ்டைலிங் டிப்ஸ் ✨
by இளவரசி
அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் சேமிப்பு வழிகள்
by இளவரசி

சமையல்

சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
பழங்கள், காய்கறிகளை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
by இளவரசி
வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி!
by இளவரசி
மீன் ப்ரை போல வாழைக்காய் ப்ரை! 🥘
by இளவரசி

மருத்துவம்

சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
மூட்டு வலி குறைய வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி
அடிக்கடி ஞாபக மறதியா? – நினைவாற்றலை அதிகரிக்க!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ஜித்தன் ரமேஷ் வெளியிட்ட’ பெண் கோடு ‘ ( Pen Code)திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்

by பூங்குன்றன்
விஜய் அண்டனி நடிக்கும் ‘சக்தி திருமகன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
யோகி பாபு வெளியிட்ட ‘திரள்’ பட முதல் தோற்றப் பார்வை
by பூங்குன்றன்
தமிழின உணர்வாளர்’ வ.கௌதமன் நடிக்கும் ‘படையாண்ட மாவீரா’ பட அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நிவின் பாலி நடிக்கும் ‘பேபி கேர்ள் ‘ படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More