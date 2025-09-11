வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!

வீடு வாஸ்துப்படி அமைந்திருப்பது போல, வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் சரியான இடத்தில் வைப்பதும் மிக முக்கியம்.
குறிப்பாக, முன்னோர்களின் போட்டோக்களை எங்கு வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் சில வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது.
அதை பின்பற்றினால், முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதத்தையும், வீட்டில் அமைதியையும் பெறலாம்.
முன்னோர்களின் போட்டோக்கள் – கவனிக்க வேண்டியவை
தொங்கவிடக்கூடாது – இறந்த முன்னோர்களின் போட்டோக்களை சுவரில் தொங்கவிடக் கூடாது. இது பித்ரு தோஷம் ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. அவற்றை செல்ஃப் அல்லது கப்போர்டில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
ஒரே ஒரு படம் மட்டும் – ஒரே ஒரு போட்டோவை மட்டும் வைத்திருப்பது நல்லது. வீட்டின் பல அறைகளிலும், பல புகைப்படங்களை வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
ப்ரேம் நிறம் – முன்னோர்களின் படங்கள் எப்போதும் தங்க நிற ப்ரேமில் இருக்க வேண்டும்.
வெளியோரின் பார்வை தவிர்க்கவும் – ஹால் அல்லது படுக்கையறையில் வைக்கக் கூடாது. வெளியில் வரும் அந்நியர்கள் பார்க்கும் இடத்தில் இருந்தால், அது எதிர்மறை சக்தியை உருவாக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
மரியாதையுடன் வைக்கவும் – அருகில் சிகரெட் பாக்கெட், சாம்பல் தட்டு போன்ற பொருட்களை வைக்கக் கூடாது.
பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடாது – முன்னோர்களின் படங்களை கடவுளின் படங்களுடன் சேர்த்து பூஜை அறையில் வைப்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அது வீட்டில் அமைதியின்மையை அதிகரிக்கும்.
எந்த திசையில் வைக்கலாம்?
வடக்கு திசை – முன்னோர்களின் திசை எனக் கருதப்படும் வடக்கிலேயே அவர்களின் படங்களை வைக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட போது, போட்டோ தெற்கு நோக்கி இருக்கும்.
வடகிழக்கு திசை – பூஜை அறை அங்கு இல்லாதால், வடகிழக்கிலும் வைக்கலாம்.
வைத்துக்கூடாத திசை – தென்மேற்கு திசையில் ஒருபோதும் வைக்கக் கூடாது. இது வீட்டில் சண்டை, வாக்குவாதம், தம்பதிகளிடையே பிரச்சனைகள் உருவாக வழிவகுக்கும்.
மேற்கு சுவர் தவிர்க்கவும் – வடக்கு அல்லது மேற்கு சுவர்களில் போட்டோ வைப்பதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
👉 இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி முன்னோர்களின் படங்களை வீட்டில் வைத்தால், குடும்பத்திற்குப் பாதுகாப்பும், அமைதியும், முன்னேற்றமும் கிடைக்கும் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)