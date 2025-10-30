சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!

ஜோதிடத்தின் படி, ஒரு நபரின் வருமானம் 11ஆம் வீட்டாலும், செலவுகள் 12ஆம் வீட்டாலும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆண்டின் இறுதிப்பகுதியில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கூடி, வருமானம் அதிகரித்து, செலவுகள் குறையும் சூழ்நிலை உருவாக இருக்கிறது. இவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும் பலனளிக்க, வங்கி இருப்பும் பெருகும்.
இப்போது அந்த அதிர்ஷ்டம் மிளிரும் 6 ராசிகள் யாவென்பதை பார்க்கலாம் 👇
♈ மேஷம் (Aries)
லாப வீட்டில் ஏற்படும் நல்ல நிலைமைகள் காரணமாக, வருமானம் இரட்டிப்பாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. சிறிய அளவில் பங்குகள், வணிகம் அல்லது முதலீடுகள் மூலம் கூடுதல் லாபம் ஈட்டலாம். சில சிறிய செலவுகள் இருந்தாலும், மொத்தத்தில் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமான பலனை தரும்.
♉ ரிஷபம் (Taurus)
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லாப ஸ்தானம் மிக வலுவாக உள்ளது. தொழிலிலும், வணிகத்திலும் வருமானம் நிலையாக உயரும். பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கும் திறனும் கூடும். பங்குகள், நிதி பரிவர்த்தனைகள் போன்றவற்றில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகம்.
♋ கடகம் (Cancer)
அதிர்ஷ்ட ஸ்தானத்தில் குருவின் பலத்த ஆதரவு இருப்பதால், வருமானம் வேகமாக உயரும். சேமிப்பு மனப்பான்மை உருவாகும். முதலீடுகள் மூலம் கூடுதல் பண வரவு கிடைக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கலாம். மொத்தத்தில் பணநிலை வலுவடையும்.
♎ துலாம் (Libra)
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் நிலையாக அதிகரிக்கும். வீண் செலவுகள் குறையும். தொழில், வியாபாரம் மற்றும் சிறு முதலீடுகளில் லாபம் பெருகும். நிலுவை தொகைகள் வசூலாகும். மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் தேவையற்ற செலவுகள் குறையும்.
♐ தனுசு (Sagittarius)
வருமானம் பெருமளவில் உயரும். பாக்கியமான பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். பணம் சேமிப்பதற்கும், சொத்து சேர்ப்பதற்கும் நல்ல காலம். நிதி சிக்கல்கள் குறைந்து நிம்மதி ஏற்படும்.
♑ மகரம் (Capricorn)
தொழிலிலும் வணிகத்திலும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கும். புத்திசாலித்தனமான செலவுக் கட்டுப்பாடு காரணமாக சேமிப்பு அதிகரிக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயமும் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. லாபகரமான முதலீடுகள் மூலம் பண நிலை மேலும் வலுவடையும்.
💫 இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மகாலட்சுமியின் அருள் மிகுந்த வருடம். வருமானம் உயர்ந்து, செலவுகள் குறைந்து, செல்வ நிலை உயர்வதை உணர்வீர்கள். எந்த முயற்சியிலும் நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்! 🌟
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)