WhatsApp
Thursday, October 30, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
புகையிலைக்கு எதிரான மசோதா: எதிர்காலச் சந்ததியைப் பாதுகாக்க அழைப்பு
by இளவரசி
வி ஜே சித்து கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் ‘டயங்கரம்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
புனிதர்களின் நான்கு முனை விளையாட்டு விழா
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!

சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும் செலவுகள் குறையும்

ஜோதிடத்தின் படி, ஒரு நபரின் வருமானம் 11ஆம் வீட்டாலும், செலவுகள் 12ஆம் வீட்டாலும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆண்டின் இறுதிப்பகுதியில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கூடி, வருமானம் அதிகரித்து, செலவுகள் குறையும் சூழ்நிலை உருவாக இருக்கிறது. இவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும் பலனளிக்க, வங்கி இருப்பும் பெருகும்.

இப்போது அந்த அதிர்ஷ்டம் மிளிரும் 6 ராசிகள் யாவென்பதை பார்க்கலாம் 👇

♈ மேஷம் (Aries)

லாப வீட்டில் ஏற்படும் நல்ல நிலைமைகள் காரணமாக, வருமானம் இரட்டிப்பாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. சிறிய அளவில் பங்குகள், வணிகம் அல்லது முதலீடுகள் மூலம் கூடுதல் லாபம் ஈட்டலாம். சில சிறிய செலவுகள் இருந்தாலும், மொத்தத்தில் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமான பலனை தரும்.

♉ ரிஷபம் (Taurus)

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லாப ஸ்தானம் மிக வலுவாக உள்ளது. தொழிலிலும், வணிகத்திலும் வருமானம் நிலையாக உயரும். பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கும் திறனும் கூடும். பங்குகள், நிதி பரிவர்த்தனைகள் போன்றவற்றில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகம்.

♋ கடகம் (Cancer)

அதிர்ஷ்ட ஸ்தானத்தில் குருவின் பலத்த ஆதரவு இருப்பதால், வருமானம் வேகமாக உயரும். சேமிப்பு மனப்பான்மை உருவாகும். முதலீடுகள் மூலம் கூடுதல் பண வரவு கிடைக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கலாம். மொத்தத்தில் பணநிலை வலுவடையும்.

♎ துலாம் (Libra)

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் நிலையாக அதிகரிக்கும். வீண் செலவுகள் குறையும். தொழில், வியாபாரம் மற்றும் சிறு முதலீடுகளில் லாபம் பெருகும். நிலுவை தொகைகள் வசூலாகும். மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் தேவையற்ற செலவுகள் குறையும்.

♐ தனுசு (Sagittarius)

வருமானம் பெருமளவில் உயரும். பாக்கியமான பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். பணம் சேமிப்பதற்கும், சொத்து சேர்ப்பதற்கும் நல்ல காலம். நிதி சிக்கல்கள் குறைந்து நிம்மதி ஏற்படும்.

♑ மகரம் (Capricorn)

தொழிலிலும் வணிகத்திலும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கும். புத்திசாலித்தனமான செலவுக் கட்டுப்பாடு காரணமாக சேமிப்பு அதிகரிக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயமும் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. லாபகரமான முதலீடுகள் மூலம் பண நிலை மேலும் வலுவடையும்.

💫 இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மகாலட்சுமியின் அருள் மிகுந்த வருடம். வருமானம் உயர்ந்து, செலவுகள் குறைந்து, செல்வ நிலை உயர்வதை உணர்வீர்கள். எந்த முயற்சியிலும் நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்! 🌟

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்

ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍

கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…

பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்

தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?

பிரபலமானவை

இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

ஆன்மீகம்

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி
தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?
by இளவரசி

மகளிர்

மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும் சில நெறிமுறைகள் 🤝🏻
by இளவரசி
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
by இளவரசி
பெண்கள் Hand Bag எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும்? 💼
by இளவரசி
ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்
by இளவரசி

சமையல்

🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
by இளவரசி
தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேங்காய்ப்பால் அல்வா!
by இளவரசி
செட்டிநாடு மஷ்ரூம் சுக்கா!
by இளவரசி

மருத்துவம்

உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி
நாள் ஒன்றுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்?
by இளவரசி
‘No Sugar Diet’ எடையைக் குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி

சினிமா

வி ஜே சித்து கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் ‘டயங்கரம்’ படத்தின் தொடக்க விழா

by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மீண்டும் இயக்குநராகி இருக்கும் போஸ் வெங்கட்
by பூங்குன்றன்
மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி.டி.என்’ ( ஜி.டி.நாயுடு) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘பெத்தி’ படத்திற்காக இலங்கையில் முகாமிட்டுள்ள ‘மெகா பவர் ஸ்டார்’ ராம் சரண்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More