2026 பிறந்த எண் பலன்கள்

பிறந்த எண் 1
தனிச்சிறப்பு மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகம்
தலைமை பணிகளில் முன்னேற்றம்
பணவரவு அதிகரிக்கும்
சுயகட்டுப்பாடு அவசியம்
பிறந்த எண் 2
அமைதி மற்றும் குணமிக்க மனிதர்கள்
குடும்ப வாழ்வு மற்றும் நட்பு உறவுகள் சிறப்பாக இருக்கும்
குழு பணிகளில் சாதனை காணலாம்
மனஅழுத்தம் தவிர்ப்பது முக்கியம்
பிறந்த எண் 3
படைப்பாற்றல் மற்றும் கலை திறன் அதிகம்
மகிழ்ச்சி மற்றும் சமூக வாழ்க்கை வளமானது
புதிய வாய்ப்புகள் வாழ்க்கையில் வரும்
மனநலத்திற்கு கவனம் தேவை
பிறந்த எண் 4
உறுதியான மற்றும் ஒழுங்கான சிந்தனை
பணியிலும் தொழிலிலும் நிலைத்த முன்னேற்றம்
ஆரோக்கியம் மற்றும் நிதி மேலாண்மை கவனிக்க வேண்டியது
பொறுமை மிக முக்கியம்
பிறந்த எண் 5
சவால்களை எதிர்கொள்ளும் திறன் அதிகம்
பயணம் மற்றும் புதிய அனுபவங்கள் சந்தோஷம் தரும்
சமூக உறவுகள் வளரும்
அதிர்ஷ்டம் மற்றும் புதுமை முக்கியம்
பிறந்த எண் 6
குடும்பம் மற்றும் அன்பான உறவுகள் முக்கியம்
மருத்துவம், கலை, சமூக சேவை துறையில் சிறப்பு
பணம் மற்றும் நலன் நிலையானது
பொறுப்பு உணர்வு அதிகம்
பிறந்த எண் 7
அறிவாற்றல் மற்றும் ஆன்மீக செல்வாக்கு அதிகம்
தனிமை நேரமும் தியானமும் மனநலத்திற்கு நல்லது
கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி துறையில் முன்னேற்றம்
சிந்தனை ஆழமானது, ஆனால் தனிமை கவலை தரும்
பிறந்த எண் 8
பணம், அதிகாரம், நிலைத்த முன்னேற்றம்
வணிக, நிர்வாக, முதலீட்டு வாய்ப்புகள் அதிகம்
கட்டுப்பாடு, பொறுமை, மனநிலை நிலைத்திருக்க வேண்டும்
குடும்ப மற்றும் உறவுகளுடன் சமநிலை தேவை
பிறந்த எண் 9
கருணை, சமூக சேவை, மனிதநேயம்
கலை, எழுத்து, தன்னிச்சையான சேவை துறையில் முன்னேற்றம்
உலகத்தை மாற்றும் எண்ணங்கள் மனதில் வளரும்
சுய பராமரிப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் கவனிக்க வேண்டும்