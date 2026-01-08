பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!

பொங்கல் பண்டிகை வரப்போகிறது. பண்பாடுரீதியாக மட்டுமல்லாமல் ஜோதிடரீதியாகவும் இது மிகவும் முக்கியமான தருணமாகும். பொங்கல் அன்று, கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் தட்சிணாயனத்திலிருந்து உத்தராயணத்திற்கு மாறுகிறார்.
இது தொழில், அந்தஸ்து மற்றும் நற்பெயரில் வளர்ச்சியைத் தருவதுடன், குடும்பத்தினரின்ஆதரவையும் பெற்றுத் தரும். அது எந்தெந்த ராசிகள் என்று இந்த பதிவுவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகை மிகவும் சாதகமாக அமையும். இந்த நாளில் அவர்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலை தேடுபவர்களுக்கும் அல்லது வேலை மாற்றம் செய்யத் திட்டமிடுபவர்களுக்கும் நேர்மறையான பலன்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் அர்த்தமுள்ள மாற்றங்களைக் கொண்டு வரலாம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகை அவர்களின் வருமானத்தில் உயர்வு ஏற்படலாம். புதிய வருமான வழிகள் அல்லது திடீர் பண ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முடங்கிக் கிடந்த பணம் கைக்குக் கிடைப்பது நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும். இந்தக் காலகட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் லாபகரமாக அமையக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் புதிய வேலைகளைப் பெறலாம், அவர்களின் பல ஆசைகள் நிறைவேறுவதைக் காணலாம். சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க விரும்பும் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரம்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பொங்கல் அபரிமிடம்னா வளர்ச்சியைத் தரக்கூடும். அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் சேமிப்பு உயரக்கூடும், மேலும் அவர்களால் எளிதாகப் பணத்தைச் சேமிக்க முடியும். சூரியனின் அருளால், அவர்களின் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும், கடந்த கால ஆரோக்கிய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். அவர்களின் புதிய முயற்சிகள் அவர்களுக்கு பெரிய வெற்றியைக் கொடுக்கும், வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு இது சரியான காலகட்டமாகும்.
சிம்மம்
சூரியன் சிம்ம ராசியின் அதிபதி என்பதால், சூரியனை வழிபடும் இந்த பண்டிகை சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் கொண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வேலையில் இருப்பவர்கள் லாபகரமான வாய்ப்புகளைப் பெறக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களின் சாதனைகள் இரட்டிப்பாகும். அவர்கள் தங்கள் இலக்குகளை அடையும் முயற்சியில் இப்போது மிகவும் வேகமாக முன்னேறுவார்கள்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருட பொங்கல் சிறப்பான பலன்களை அளிக்கப்போகிறது. அரசுப் பணிகளில் அல்லது அரசு சார்ந்த துறைகளில் பணிபுரிபவர்கள் ஆதாயம் பெறுவார்கள். இந்தக் காலகட்டம் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறந்து, செல்வத்தையும் செழிப்பையும் மேம்படுத்தக்கூடும். உங்கள் வீட்டிற்கு மகிழ்ச்சியையும், செழிப்பையும் கொண்டுவர விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கலாம். இந்த காலகட்டம் நிதி முதலீடுகளுக்கு, குறிப்பாக நீண்ட கால இலக்குகளுக்கு சாதகமானது, இந்த காலகட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீயீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும்.