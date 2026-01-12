WhatsApp
Monday, January 12, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோரின் Child Benefit நிறுத்தம்: HMRC மீது கடும்...
by இளவரசி
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளில் குடிநீர் விநியோகம் பாதிப்பு: வாகனங்களில் நீண்ட வரிசையில்...
by இளவரசி
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல்...
by இளவரசி
பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி
வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து: 4 பேர் உயிரிழப்பு,...
by இளவரசி
நோபல் அமைதிப் பரிசை மற்றொருவருக்கு மாற்ற முடியாது – நோபல்...
by இளவரசி
ஈரானில் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டங்கள்: 500 பேர் உயிரிழப்பு; மூன்று நாள்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி பலன்

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி பலன்

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

“தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்” என்பார்கள். அந்த நம்பிக்கைக்கேற்ற வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15 ஆம் தேதி தை முதல் நாள் பிறக்கிறது. இந்த தை பொங்கல் காலகட்டம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரப் போகிறது என்பதை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பார்ப்போம்.

மேஷம்

உங்களின் ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் பதவி உயர்வு மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு உயர்ந்த சம்பளத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். நிர்வாகத் திறன் மேம்படும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணங்கள் நிறைவேறும்.

ரிஷபம்

ஒன்பதாம் வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் தை மாதம் உங்களுக்கு பொற்காலமாக அமையும். புதிய வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மனநிம்மதியை தரும்.

மிதுனம்

அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூரியன் இருப்பதால் செயல்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஆனால், தை பிறந்த பின் உங்களின் சாமர்த்தியமான பேச்சு மற்றும் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறையால் காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். கடன் பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறையும். உறவினர்கள் மத்தியில் மதிப்பு உயரும்.

கடகம்

ஏழாம் வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் சவாலான விஷயங்களையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை; குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் காரமான உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.

சிம்மம்

ஆறாம் வீட்டில் சூரியன் இருப்பதால் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை அவசியம். அஷ்டம சனி காரணமாக பயணங்களில் நிதானம் தேவைப்படும். ஆனால் சூரியனின் பலத்தால் அரசு சார்ந்த பணிகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ காரியங்கள் தடை இன்றி நிறைவேறும்.

கன்னி

தை மாதத்தில் கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளன. ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன்–சுக்கிரன் இணைவு இருப்பதால் பூர்வீக சொத்துகளால் பலன் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. பிள்ளைகளின் திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் சுபமாக முடியும். வெளிநாடு செல்லும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.

துலாம்

நான்காம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். வியாபார முதலீடுகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்

“தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்” என்பது உங்களுக்கு நிச்சயம் பொருந்தும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். மூன்றாம் வீட்டில் ராஜ கிரகங்களின் பயணம் இருப்பதால் தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் இருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியடையும்.

தனுசு

குடும்ப ஸ்தானத்தில் கிரகப் பயணம் இருப்பதால் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தடையின்றி நடைபெறும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பூர்வீக சொத்துகளால் லாபம் உண்டாகும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மன அமைதியை அளிக்கும்.

மகரம்

சனியின் ஆதிக்கம் நிறைந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இது சிறப்பான காலம். தை மாதம் முழுவதும் சூரியன் உங்கள் ராசியில் பயணம் செய்வதால் கடந்த ஏழரை சனிக் காலத்தின் கஷ்டங்கள் மெதுவாக விலகும். உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மை ஏற்படும்.

கும்பம்

விரைய ஸ்தானத்தில் சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் இருப்பதால் சுப செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ஏழரை சனி காலம் நடப்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரம் வேண்டாம். நிதானமான முடிவுகள் வெற்றியை தரும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.

மீனம்

லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன்–சுக்கிரன் பயணம் செய்வதால் திடீர் பண வருமானம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்டிருந்த சுப காரியங்கள் வேகமாக நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.

மொத்தத்தில், 2026 தை பொங்கல் பல ராசிக்காரர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள், முன்னேற்றம் மற்றும் நம்பிக்கையை கொண்டு வருவதாக அமைகிறது. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற பழமொழி, இந்த ஆண்டில் பலரின் வாழ்க்கையில் உண்மையாகும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்

பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!

காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?

கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!

2026 பிறந்த எண் பலன்கள்

வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்

பிரபலமானவை

பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
தி ராஜா சாப் | திரைவிமர்சனம்
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி பலன்
ஈரானில் தீவிரமடையும் போராட்டங்கள்: நிரம்பிய மருத்துவமனைகள்; 217 பேர் உயிரிழப்பு!

ஆன்மீகம்

பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
by இளவரசி
கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
by இளவரசி

மகளிர்

2026 இல் சேமிப்புக்கு முக்கிய இடம் கொடுங்கள்!
by இளவரசி
இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி
சுவையும் மணமும் நிறைந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி!
by இளவரசி
சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?
by இளவரசி
சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி

மருத்துவம்

செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி

சினிமா

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ஆர் ஜே பாலாஜி வெளியிட்ட ‘காதல் ரீ செட் ரிப்பீட்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி ‘ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட; வடிவுக்கரசி மிரட்டும் ‘ க்ரானி’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
யஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More