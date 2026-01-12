தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி பலன்

“தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்” என்பார்கள். அந்த நம்பிக்கைக்கேற்ற வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15 ஆம் தேதி தை முதல் நாள் பிறக்கிறது. இந்த தை பொங்கல் காலகட்டம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரப் போகிறது என்பதை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பார்ப்போம்.
மேஷம்
உங்களின் ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் பதவி உயர்வு மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு உயர்ந்த சம்பளத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். நிர்வாகத் திறன் மேம்படும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணங்கள் நிறைவேறும்.
ரிஷபம்
ஒன்பதாம் வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் தை மாதம் உங்களுக்கு பொற்காலமாக அமையும். புதிய வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மனநிம்மதியை தரும்.
மிதுனம்
அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூரியன் இருப்பதால் செயல்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஆனால், தை பிறந்த பின் உங்களின் சாமர்த்தியமான பேச்சு மற்றும் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறையால் காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். கடன் பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறையும். உறவினர்கள் மத்தியில் மதிப்பு உயரும்.
கடகம்
ஏழாம் வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் சவாலான விஷயங்களையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை; குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் காரமான உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
சிம்மம்
ஆறாம் வீட்டில் சூரியன் இருப்பதால் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை அவசியம். அஷ்டம சனி காரணமாக பயணங்களில் நிதானம் தேவைப்படும். ஆனால் சூரியனின் பலத்தால் அரசு சார்ந்த பணிகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ காரியங்கள் தடை இன்றி நிறைவேறும்.
கன்னி
தை மாதத்தில் கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளன. ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன்–சுக்கிரன் இணைவு இருப்பதால் பூர்வீக சொத்துகளால் பலன் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. பிள்ளைகளின் திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் சுபமாக முடியும். வெளிநாடு செல்லும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.
துலாம்
நான்காம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் சூரியன் பயணம் செய்வதால் மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். வியாபார முதலீடுகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
“தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்” என்பது உங்களுக்கு நிச்சயம் பொருந்தும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். மூன்றாம் வீட்டில் ராஜ கிரகங்களின் பயணம் இருப்பதால் தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் இருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியடையும்.
தனுசு
குடும்ப ஸ்தானத்தில் கிரகப் பயணம் இருப்பதால் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தடையின்றி நடைபெறும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பூர்வீக சொத்துகளால் லாபம் உண்டாகும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மன அமைதியை அளிக்கும்.
மகரம்
சனியின் ஆதிக்கம் நிறைந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இது சிறப்பான காலம். தை மாதம் முழுவதும் சூரியன் உங்கள் ராசியில் பயணம் செய்வதால் கடந்த ஏழரை சனிக் காலத்தின் கஷ்டங்கள் மெதுவாக விலகும். உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மை ஏற்படும்.
கும்பம்
விரைய ஸ்தானத்தில் சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் இருப்பதால் சுப செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ஏழரை சனி காலம் நடப்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரம் வேண்டாம். நிதானமான முடிவுகள் வெற்றியை தரும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
மீனம்
லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன்–சுக்கிரன் பயணம் செய்வதால் திடீர் பண வருமானம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்டிருந்த சுப காரியங்கள் வேகமாக நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
மொத்தத்தில், 2026 தை பொங்கல் பல ராசிக்காரர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள், முன்னேற்றம் மற்றும் நம்பிக்கையை கொண்டு வருவதாக அமைகிறது. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற பழமொழி, இந்த ஆண்டில் பலரின் வாழ்க்கையில் உண்மையாகும்.