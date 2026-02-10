இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், சிலருக்கு சவால்கள்

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த வகையில் 2026 பிப்ரவரி 10 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு பல்வேறு பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் தவறான புரிதல்கள் காரணமாக மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடலாம். பணியிடத்தில் அதிக பணிச்சுமை இருக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்த்து எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது. இவர்களுக்கு இன்று வெள்ளை நிறம் அதிர்ஷ்டமாக அமையும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நம்பிக்கை மற்றும் முன்னேற்ற உணர்வு அதிகரிக்கும். வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் செய்ய முயற்சி மேற்கொள்வார்கள். குடும்ப உறவுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய சொத்து முதலீட்டை பற்றியும் சிந்திக்கலாம். பச்சை நிறம் இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக கைகொடுக்கும் நாள். வேலை மற்றும் தொழிலில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனைகள் நல்ல பலனைத் தரும். எதிர்பாராத நிதி வரவு மகிழ்ச்சியை தரலாம். ஆனால் கடந்த கால நிகழ்வுகள் மனதில் கவலை ஏற்படுத்தலாம். நீலம் நிறம் இவர்களுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாள் ஆக இருக்கும். முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். குடும்ப உறுப்பினரின் உடல்நிலை குறித்த கவலை குறைய வாய்ப்பு உள்ளது. வீட்டுப் பராமரிப்பு செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். வதந்திகளை நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. கருப்பு நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் உடல்நலம் தொடர்பான கவலைகளை சந்திக்கலாம். வியாபாரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். அமைதியாக சிந்தித்து பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது நல்லது. பிங்க் நிறம் இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். ஆனால் எதிர்ப்புகள் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதால் திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும். தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சமநிலையை பேணுவது அவசியம். ஆரஞ்சு நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கும் வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய சவால்கள் மற்றும் போட்டிகள் தோன்றலாம். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். சிவப்பு நிறம் இவர்களுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வருமான உயர்வு காணப்படும் நாள். புதிய தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். குழந்தைகளுடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். குடும்பத்தில் சில சிக்கல்கள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். வேலைப்பளு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஊதா நிறம் இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் உறவுகளில் மன அழுத்தத்தை சந்திக்கலாம். குடும்ப பிரச்சனைகளை அமைதியாக தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். வெள்ளை நிறம் இவர்களுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முந்தைய நாட்களை விட சிறந்த நாள். பணியிடத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் சரியாகும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த நிதி பிரச்சனைகள் தீரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. பச்சை நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப பிரச்சனைகள் குறையும். கடன் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஓரளவு சரியாகலாம். வாழ்க்கைத் துணைக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து வாங்கும் எண்ணம் உருவாகலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். மெரூன் நிறம் இவர்களுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று சில சவால்களை சந்திக்கலாம். ஆனால் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். மற்றவர்களுக்கு உதவும் மனநிலை உருவாகும். கூட்டு தொழிலில் ஈடுபட்டவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மஞ்சள் நிறம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.