Wednesday, February 11, 2026
Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின் தாக்கம் எப்படி?

இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின் தாக்கம் எப்படி?

written by இளவரசி
வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின் படி, தினமும் கிரகங்களின் இயக்கமும் நட்சத்திரங்களின் நிலையும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், பொருளாதாரம், குடும்பம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 2026 பிப்ரவரி 11, புதன்கிழமை அன்று 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் ஏற்படும் பலன்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று தங்கள் பணிகளை நிறைவு செய்ய கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. குடும்ப விஷயங்களில் சிக்கல்கள் தோன்றலாம் என்பதால் அவற்றை கவனமாக கையாளுவது நல்லது. தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாகும். இன்று இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நிறமாக ஊதா அமையும்.

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான மற்றும் திருப்திகரமான நாளாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் தடையின்றி நிறைவேறும். துணையுடன் செலவிடும் நேரம் மனநிறைவை தரும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று சில சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம். நேரத்தை வீணாக்காமல் செயல்படுவது முக்கியம். வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு நல்ல தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். முக்கியமான நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பும் உருவாகலாம். இவர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.

கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். வணிகத் திட்டங்கள் நல்ல வருமானத்தை அளிக்கலாம். தேவைக்கேற்ப செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. உடல்நலத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்பதால் கவனம் தேவை. உடன்பிறந்தவர்களுக்கு வேலை தொடர்பான சவால்கள் இருக்கலாம். வார்த்தைகளில் எச்சரிக்கை அவசியம். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையும் தைரியமும் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள் பிரச்சினைகளை உருவாக்கலாம். அலுவலகத்தில் முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். குடும்பத்தில் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு தோன்ற வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தைகள் தொடர்பான தடைகள் நீங்கலாம். ரகசிய தகவல்களை பகிராமல் இருப்பது நல்லது. இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். குடும்ப பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். இருப்பினும் வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும். பேச்சில் கட்டுப்பாடு கடைபிடிப்பது நல்ல பலன்களை தரும். எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டால் சவால்களை எளிதில் சமாளிக்க முடியும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். வார்த்தைகளை சிந்தித்து பயன்படுத்த வேண்டும். குடும்பத்தினர் அல்லது வணிகத் தொடர்புடையவர்களின் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உங்களை பாதிக்கலாம். வியாபாரத்தில் மற்றவர்களை முழுமையாக நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. இவர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று திட்டங்களில் தடைகளை சந்திக்கக்கூடும். வணிகத்தில் தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்காமல் ஒத்திவைப்பது நல்லது. மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் உடல்நலம் மற்றும் கல்வி குறித்து கவலை அதிகரிக்கலாம். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாள். மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நல்ல முடிவுகளைத் தரும். ஆட்சிக் கிரகமான வியாழனின் ஆதரவால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க சத்தான உணவு அவசியம். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் கவனம் தேவை. நண்பர்களுடன் பழகும் போது தவறான புரிதல்களை தவிர்க்க வார்த்தைகளில் எச்சரிக்கை தேவை. இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்றே சவாலான நாள். நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு இருந்தாலும் பாதுகாப்பு அவசியம். அலுவலகத்தில் முடிக்கப்படாத பணிகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும். இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றிகரமான நாள். வேலை தொடர்பான முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய திட்டங்களை தொடங்க நல்ல நாள். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

இளவரசி

