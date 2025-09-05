முழுமையான சந்திர கிரகணம் ‘பிளட் மூன்’ இங்கிலாந்தில் தெரியும்

இங்கிலாந்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒரு முழுமையான சந்திர கிரகணம் அல்லது “பிளட் மூன்” தெரியும்.
2022 க்குப் பிறகு முதல் முறையாக இந்த அரிய நிகழ்வை நட்சத்திர ஆர்வலர்கள் காண வாய்ப்பு பெறுவார்கள்.
இரவு 7:30 மணியளவில் கிரகணம் தெரியும், மேலும் இது இங்கிலாந்தில் இரவு 7:33 மணிக்கு உச்சத்தை அடையும்.
வானம் தெளிவாக இருந்தால், கிழக்கு அடிவானத்தில் ஒரு நல்ல காட்சியைக் காணக்கூடிய இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தென்மேற்கு மற்றும் கிழக்கு இங்கிலாந்தின் சில பகுதிகளில் வானம் மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கிரகணத்தை வெற்று கண்ணால் பார்ப்பது பாதுகாப்பானது.