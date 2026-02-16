தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் – பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

WhatsApp
Monday, February 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இணையப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த புதிய சட்டங்கள் தேவை – இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
பங்களாதேஷ் பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் நாளை பதவியேற்பு – சர்வதேச...
by இளவரசி
இந்தியாவில் 5 நாள் உலக செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சநிலை மாநாடு...
by இளவரசி
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ரி20 உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் மேலோங்கும் இந்தியாவின்...
by பூங்குன்றன்
அரச பல்கலைக்கழகங்களில் 50% விரிவுரையாளர் பற்றாக்குறை
by பூங்குன்றன்
நெடுந்தீவின் நெடுங்காலப் போக்குவரத்துத் துயரம் நீங்கியது: படகு மூலம் சேர்க்கப்பட்ட...
by பூங்குன்றன்
வெடுக்குநாறி ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் சுமூகமாக நடைபெற்ற சிவராத்திரி வழிபாடுகள்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இந்தியா தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் – பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் – பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் – பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ்நாட்டில் வசித்து வரும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை அல்லது நீண்டகால விசா வழங்கி, மனிதாபிமான அடிப்படையில் நிலையான நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்தக் கடிதத்தில், கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், வாழ்ந்து வரும் இலங்கைத் தமிழர்கள் தொடர்பான விவகாரம் மனிதாபிமான, அரசியலமைப்பு மற்றும் தேசிய நலன் சார்ந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்கையில் ஏற்பட்ட இன மோதல்களால் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்காக இந்தியாவிற்கு அகதிகளாக வந்த இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு, ஒன்றிய அரசின் அனுமதியுடன் தமிழ்நாடு அரசு தங்குமிடம், வாழ்வாதார உதவி, கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது சுமார் 89,000 இலங்கைத் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் வசித்து வருவதோடு, இவர்களில் பெரும்பாலானோர் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்றும், சுமார் 40 சதவீதத்தினர் இந்திய மண்ணிலேயே பிறந்தவர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு தனது மனிதாபிமான கடமைகளைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றி வந்தாலும், இலங்கைத் தமிழர்கள் நீண்ட காலமாக சட்ட ரீதியான நிச்சயமற்ற நிலையில் வாழ்ந்து வருவதாகவும், குடியுரிமை அல்லது நீண்டகால விசா போன்ற நிரந்தர சட்டத் தீர்வுகள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என்றும் முதல்வர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதனைத் தீர்க்கும் வகையில், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட ஆலோசனைக் குழு மேற்கொண்ட ஆய்வின் அடிப்படையில், பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த இலங்கைத் தமிழர்கள் தற்போதுள்ள சட்டவிதிகளின்படி குடியுரிமை அல்லது நீண்டகால விசா பெறத் தகுதியுடையவர்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2003 ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தில் “சட்டவிரோத குடியேறியவர்” என்ற வரையறை, மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்தியாவிற்கு வந்த இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு எதிர்மறையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும், இது அவர்களின் சட்டப்பூர்வ தீர்வுகளுக்கு தடையாக இருப்பதாகவும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட குடிவரவு மற்றும் வெளிநாட்டினர் (விலக்கு) ஆணை, 2025 மனிதாபிமான அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்துவதாகவும், அதன் அடிப்படையில் 2015 ஜனவரி 9 வரை இந்தியாவில் வசித்து வந்த இலங்கைத் தமிழர்களை “சட்டவிரோத குடியேறியவர்கள்” எனக் கருதக்கூடாது என்ற விளக்கத்தை ஒன்றிய அரசு வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், குடியுரிமை விண்ணப்பங்களை பரிசீலிப்பதில் உள்ள முந்தைய நிர்வாகத் தடைகளை நீக்க வேண்டும் என்றும், தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிய அடையாள ஆவணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கடவுச்சீட்டு மற்றும் விசா தேவைகளில் தளர்வு வழங்கி, மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளுக்கு விரைவான முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் வழங்க வேண்டும் என்றும் முதல்வர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் மரியாதையுடனும், பண்பாட்டு உறவுகளுடனும் வாழ்ந்து வரும் இலங்கைத் தமிழர்களை தொடர்ந்து “சட்டவிரோத குடியேறியவர்கள்” என வரையறுப்பது, அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்த மனிதாபிமானச் சூழலையும், அரசின் அனுமதியுடன் தங்கியிருப்பதையும் பிரதிபலிப்பதில்லை என்றும் கூறியுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் விரைவாக மனிதாபிமான அடிப்படையிலான நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என நம்புவதாகவும், பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இணையப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த புதிய சட்டங்கள் தேவை – இங்கிலாந்து...

பங்களாதேஷ் பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் நாளை பதவியேற்பு – சர்வதேச...

இந்தியாவில் 5 நாள் உலக செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சநிலை மாநாடு...

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ரி20 உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் மேலோங்கும் இந்தியாவின்...

அரச பல்கலைக்கழகங்களில் 50% விரிவுரையாளர் பற்றாக்குறை

பிரபலமானவை

அவரன்றி இசையில்லை… ஈழத்தின் கதை இளையராஜாவின் இசையில் | இயக்குனர்கள் சுகிர்தன், ஜெனோசனுடன் சந்திப்பு
தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்
ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து பிரதமர்
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்

ஆன்மீகம்

12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!
by இளவரசி
குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா நடிக்கும் ‘சுயம்பு ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.