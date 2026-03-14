பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு – சந்தேக நபரை அடையாளம் காண CCTV படம் வெளியீடு

இலண்டன் அண்டர்கிரௌண்ட் ரயிலில் பயணித்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக இங்கிலாந்து போக்குவரத்து பொலிஸார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
சம்பவத்துடன் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் ஒருவரை அடையாளம் காண பொதுமக்களின் உதவியை பொலிஸார் தற்போது கோரியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் கடந்த பெப்ரவரி 21 ஆம் திகதி புதன்கிழமை காலை சுமார் 10.30 மணியளவில் இடம்பெற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் விக்டோரியா லைன் ரயில் கிரீன் பார்க் நிலையத்தை அணுகிய போது, பெண்ணின் பின்னால் நின்றிருந்த ஒருவரால் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் பொலிஸார், தற்போது அந்த நேரத்தில் ரயிலில் இருந்ததாக கருதப்படும் ஒருவரின் CCTV படங்களை வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த நபர் சம்பவம் குறித்து முக்கிய தகவல்கள் வழங்கக்கூடும் என விசாரணை அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.
பொலிஸார் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “படத்தில் காணப்படும் நபருடன் பேச விரும்புகிறோம். அவர் எங்களது விசாரணைக்கு உதவக்கூடிய தகவல்களை வழங்கக்கூடும் என நம்புகிறோம்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளியிடப்பட்ட படங்களில் குறுகிய கருப்பு முடி மற்றும் கண்ணாடி அணிந்த ஒருவரை காண முடிகிறது. அவர் கருப்பு மற்றும் பழுப்பு நிற ஜாக்கெட் மற்றும் கருப்பு கால்சட்டை அணிந்திருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நபரை யாரேனும் அடையாளம் கண்டால் உடனடியாக தகவல் வழங்குமாறு பொலிஸார் பொதுமக்களிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகள் தற்போது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.