அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதியின் பாகிஸ்தான் பயணம் ரத்து: அமெரிக்கா–ஈரான் நிலைமையில் மாற்றம்!

அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி ஜே.டி. வேன்ஸின் (JD Vance) பாகிஸ்தான் பயணம் அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை (White House) அறிவித்துள்ளது.
ஈரான் அதிகாரிகளுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வதற்காக, அவர் இன்று இஸ்லாமாபாத் (Islamabad) நகரத்திற்கு பயணம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இந்த சந்திப்பு, அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பதற்றத்தை குறைக்கும் முக்கிய முயற்சியாக கருதப்பட்டது.
ஆனால், அமெரிக்கா–ஈரான் இடையிலான போர்நிறுத்தத்தை காலவரையறையின்றி நீட்டிக்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் ஒப்புதல் வழங்கியதையடுத்து, திட்டமிட்டிருந்த இந்தப் பயணத்தில் திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு, பிராந்தியத்தில் நிலவும் பதற்ற நிலையை தற்காலிகமாக சீராக்கும் முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் பின்னணியில், திட்டமிடப்பட்ட நேரடி பேச்சுவார்த்தையின் அவசியம் குறைந்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் மதிப்பீடு செய்துள்ளனர். இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் நடைபெறவுள்ள சந்திப்புகள் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.