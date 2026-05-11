Monday, May 11, 2026
வடக்கு இலண்டனில் மூன்று யூதர்கள் மீதான தாக்குதல்: வழக்குப் பதிவு

written by இளவரசி
வடக்கு இலண்டனில் மூன்று யூதர்களை உடல் தியாகத் தாக்கி, யூத வெறுப்பு அச்சுறுத்தல்களை விடுத்த குற்றச்சாட்டில் ஆண் ஒருவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிழக்கு இலண்டனின் ஹார்ன்சர்ச்சைச் சேர்ந்த 34 வயதான டைலன் ஒசேய், 58 மற்றும் 26 வயதுடைய இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் 53 வயதுடைய ஒரு பெண் ஆகியோருக்கு எதிரான தாக்குதலில் ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மேலதிக மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படாத காயங்கள் ஏற்பட்டன.

என்ஃபீல்டில் உள்ள சவுத்பரி சாலையில், சனிக்கிழமை அதிகாலை 01:20 மணியளவில், யூத சமூகத்தினரை ஒரு நபர் தொந்தரவு செய்து, அச்சுறுத்தி, தாக்கியதாகக் காணப்பட்டதை அடுத்து பொலிஸார் அவரைக் கைது செய்தனர்.

சந்தேகநபர் தொடர்ந்து காவலில் உள்ளார், மேலும் இன்று திங்கட்கிழமை ஹைபரி மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட இருப்பதாக மெட்ரோபொலிட்டன் பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.

அவர் மீது தாக்குதல், இன அல்லது மத அடிப்படையிலான தாக்குதல், பயம் அல்லது வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் அச்சுறுத்தும் அல்லது ஆத்திரமூட்டும் நடத்தை, இன அல்லது மத அடிப்படையிலான தொந்தரவு, மற்றும் தொந்தரவு, கலக்கம் அல்லது துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் அச்சுறுத்தும் அல்லது ஆத்திரமூட்டும் நடத்தை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

என்ஃபீல்டு மற்றும் ஹாரிங்கே பகுதிகளின் பொறுப்பில் இருக்கும் டிடெக்டிவ் சூப்பிரண்டென்டென்ட் மார்கோ பார்டெட்டி கூறுகையில், “யூத எதிர்ப்பு வெறுப்புக் குற்றச்சாட்டுகளை மிகுந்த தீவிரத்துடனும் உன்னிப்புடனும் நாங்கள் நடத்துகிறோம். இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து விரைவான கைதும் வழக்குப் பதிவும் அதற்குச் சான்றாகும். லண்டன் முழுவதும் உள்ள யூத சமூகங்களுடன் நெருக்கமாகப் பணியாற்றி, மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பாதுகாப்பாக உணர்வதை உறுதி செய்வோம்” என்றார்.

