ஈரான் ட்ரோன்களை எதிர்கொள்ள புதிய ட்ரோன் எதிர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தும் இங்கிலாந்து!

மத்திய கிழக்கில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்தின் ராயல் ஏர் ஃபோர்ஸ் (RAF) போர் விமானங்கள், ஈரானிய ட்ரோன்களை மிகவும் மலிவான விலையில் சுட்டு வீழ்த்துவதற்காக புதிய ஏவுகணை அமைப்புகளுடன் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன.
ராயல் ஏர் ஃபோர்ஸின் டைபூன் போர் விமானங்கள் ‘அட்வான்ஸ்டு பிரிசிஷன் கில் வெப்பன் சிஸ்டம்’ (APKWS) மூலம் மேம்படுத்தப்படும். இது வழிகாட்டப்படாத ராக்கெட்டுகளை லேசர் இலக்கு அமைப்பின் மூலம் துல்லியமான ஆயுதங்களாக மாற்றுகிறது.
தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ஏவுகணைகள் ஒவ்வொன்றும் சுமார் £200,000 மதிப்பிலானவை. ஆனால், புதிய APKWS ராக்கெட்டின் விலை சுமார் £22,377 ($30,000) மட்டுமே என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஈரானின் ஷாஹெட் 136 (Shahed 136) ட்ரோன்களின் விலை $20,000 முதல் $50,000 வரை இருக்கும் நிலையில், அவற்றுக்கு இணையான விலையில் பாதுகாப்பு ஆயுதங்களை வைத்திருப்பது இங்கிலாந்தின் உத்தியாகும்.
ஈரானால் தயாரிக்கப்படும் ஷாஹெட் ட்ரோன்கள் குறைந்த உயரத்தில் பறக்கும் திறன் கொண்டவை என்பதால், அவற்றை ரேடார் மூலம் கண்டறிவது கடினம். 2024 இல் இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான மோதலின் போது, இங்கிலாந்து விலையுயர்ந்த ஏவுகணைகளைப் பயன்படுத்தி இத்தகைய ட்ரோன்களைச் சுட்டு வீழ்த்தியது. சமீபத்தில் சைப்ரஸில் உள்ள RAF அக்ரோதிரி (RAF Akrotiri) தளம் மீதான ட்ரோன் தாக்குதல்களும் இந்த புதிய பாதுகாப்பு மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தன.
இங்கிலாந்து அரசாங்கம் இந்த APKWS அமைப்பை BAE சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் கினெடிக் (QinetiQ) ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சோதித்துள்ளது.
இந்த அமைப்பு இன்னும் சில மாதங்களில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் லூக் பொல்லார்ட் தெரிவித்துள்ளார்.