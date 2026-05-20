30 நாட்களுக்கு மேல் தங்க விசா அவசியம்: இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு தாய்லாந்து அறிவிப்பு!

தாய்லாந்து அரசு தனது சுற்றுலா மற்றும் குடிவரவு கொள்கைகளில் முக்கியமான மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் இனி 30 நாட்களுக்கு மேல் தாய்லாந்தில் தங்க விரும்பினால் கட்டாயமாக விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொவிட் பெருந்தொற்றுக்கு பின்னர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சுற்றுலாத்துறையை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், 2024 ஜூலை மாதம் முதல் 93 நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு 60 நாட்கள் வரை விசா இல்லாமல் தாய்லாந்திற்கு பயணம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த திட்டம் சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகளை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றியதாகக் கருதப்பட்டது.
ஆனால், தற்போது அந்த 60 நாள் விசா விலக்கு திட்டத்தை இரத்து செய்ய தாய்லாந்து அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. புதிய மாற்றங்களின் கீழ், ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தனித்தனியான தங்கும் கால வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்படும் என்றும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முடிவுக்கான முக்கிய காரணங்களாக தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் குடிவரவு கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
சமீப காலங்களில் வெளிநாட்டு நபர்கள் தொடர்பாக போதைப்பொருள் கடத்தல், பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் மனிதக் கடத்தல் போன்ற பல்வேறு குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக தாய்லாந்து அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் விசா விலக்கு திட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதாக அரசாங்கம் கருதியுள்ளது.
முன்னதாக 60 நாள் விசா விலக்கு சலுகை வழங்கப்பட்ட நாடுகளில் இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, சீனா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இந்தியா, இத்தாலி, ஸ்பெயின், மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல முக்கிய நாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
இனிமேல் 30 நாட்களுக்கு மேல் தங்க விரும்பும் வெளிநாட்டு பயணிகள் முன்கூட்டியே விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எனினும், சில நாடுகளுடன் உள்ள இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் வேறுபட்ட விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் என்றும் தாய்லாந்து வெளியுறவு அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த புதிய விசா முறை தொடர்பான அறிவிப்பு அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டு, 15 நாட்கள் கடந்த பின் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வரும் என தாய்லாந்து அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றம் சுற்றுலா பயணிகள், நீண்டகாலமாக தங்கும் வெளிநாட்டு நபர்கள் மற்றும் சர்வதேச பயணத் துறையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.