தனக்கு மூன்று பெண்களுடன் உறவுகள் இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டார் பில் கேட்ஸ்

அமெரிக்க காங்கிரஸின் மேற்பார்வைக் குழுவின் முன் மூடிய அறைக்குள் அளித்த வாக்குமூலத்தில், மைக்ரோசாஃப்ட் இணை நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் தனக்கு மூன்று பெண்களுடன் உறவுகள் இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.
அதேசமயம், பிரபல பாலியல் குற்றவாளியான ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுக்கு அவருடைய இரண்டு உறவுகள் பற்றித் தெரிந்திருந்தது.
ரஷ்ய ஜிம்னாஸ்ட் மிலா அன்டோனோவா மற்றும் அணு விஞ்ஞானி கரிமா நிக்மதுலினா ஆகியோருடனான தனது உறவுகள் குறித்து ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுக்குத் தெரிந்திருந்தது என்று பில் கேட்ஸ் கூறினார்.
மேலும், தொழிலதிபர் ஆலிஸ் ஜேக்கப்ஸ் நெசல்ரோடுடன் தனக்கு உறவு இருந்ததையும் பில் கேட்ஸ் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
பில் கேட்ஸின் கூற்றுப்படி, இந்த உறவுகள் எப்ஸ்டீனுடனான எனது சந்திப்புகளுடன் தொடர்புடையவை அல்ல, ஆனால் எப்ஸ்டீன் இந்தத் தகவலையும் சில பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளையும் பயன்படுத்தி என்னை மீண்டும் அவருடன் இணைய வைக்க முயன்றார்.
எப்ஸ்டீன் அவரை ஒருபோதும் நேரடியாக மிரட்டவில்லை என்றும், ஆனால் வெளிவந்துள்ள சில மின்னஞ்சல்கள் அவர் அவ்வாறு செய்ய பரிசீலித்து வந்ததைக் காட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார்.
எப்ஸ்டீனின் குற்றங்களுக்கும் தனக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்று மறுத்த பில் கேட்ஸ், எப்ஸ்டீன் தன்னைச் சந்தித்தது பெரும்பாலும் தொண்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் சாத்தியமான நன்கொடையாளர்களுடனான தொடர்புகள் தொடர்பாகவே இருந்தது என்றும் கூறியுள்ளார்.
கடந்த 4 ஆண்டுகளில் பில் கேட்ஸ் , எப்ஸ்டீனுடன் சுமார் 12 முதல் 14 சந்திப்புகளையும் இரண்டு வீடியோ அழைப்புகளையும் மேற்கொண்டிருக்கிறார்.
சர்வதேச ஊடக அறிக்கைகளின்படி, பாலியல் ரீதியாக பரவும் நோய் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் அந்தக் குழு பில் கேட்ஸிடம் விசாரித்தது.
அதற்கு அவர், தனக்கு அப்படிப்பட்ட எந்த நோயும் இருந்ததில்லை என்றும், யாருக்கும் ரகசியமாக மருந்து வழங்கியதில்லை என்றும் கூறி அக்குற்றச்சாட்டை முற்றிலுமாக மறுத்தார்.
இதற்கிடையில், கேட்ஸ் அறக்கட்டளையும் எப்ஸ்டீனுடனான தனது கடந்தகாலத் தொடர்புகள் குறித்து ஒரு வெளி ஆய்வை அறிவித்துள்ளது.