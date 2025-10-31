WhatsApp
Friday, October 31, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

மெடிக்கல் கிரைம் திரில்லராக உருவாகி இருக்கும் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கௌஷிக் ராமின் ‘கிறிஸ்டினா கதிர்வேலன்’ படத்தின் இசை
by பூங்குன்றன்
சம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்தாட்டம் பிற்போடப்பட்டுள்ளது
by பூங்குன்றன்
வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்பு பெற்றுத் தருவதாக கூறி பண மோசடி...
by பூங்குன்றன்
மீனவப் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வினை முன்னோக்கிய மீனவ மாநாடு – ரவிகரன்...
by பூங்குன்றன்
அகதியின் வானம் | பாலா சயந்தன்
by பூங்குன்றன்
பட்டங்கள், பதவிகள் பறிக்கப்பட்ட ஆண்ட்ரூ, அரண்மனையில் இருந்து வெளியேற்றம்!
by இளவரசி
சத்தான, பாரம்பரிய கடலை கறி 🍛
by இளவரசி

Home சினிமா நடிகர் கௌஷிக் ராமின் ‘கிறிஸ்டினா கதிர்வேலன்’ படத்தின் இசை

நடிகர் கௌஷிக் ராமின் ‘கிறிஸ்டினா கதிர்வேலன்’ படத்தின் இசை

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
நடிகர் கௌஷிக் ராம்- பிரதீபா முதன்மையான வேடங்களில் நடித்திருக்கும் அழுத்தமான காதல் கதையான ‘கிறிஸ்டினா கதிர்வேலன்’ எனும் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

அறிமுக இயக்குநர் எஸ் ஜே என் அலெக்ஸ் பாண்டியன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘கிறிஸ்டினா கதிர்வேலன்’ எனும் திரைப்படத்தில் கௌஷிக் ராம், பிரதீபா, சிங்கம்புலி, கஞ்சா கருப்பு, ஜெயக்குமார், அருள் டி. சங்கர், டி எஸ் ஆர், ‘சில்மிசம்’ சிவா , ஜனனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு என். ஆர் .ரகுநந்தன் இசையமைத்திருக்கிறார்.

யதார்த்தமான காதல் கதையாக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்ரீ லட்சுமி ட்ரீம் ஃபேக்டரி நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் டொக்டர் ஆர் .பிரபாகர் ஸ்தபதி தயாரித்திருக்கிறார். இந்தத் திரைப்படத்தை மிஸ்டர் டெல்டா கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் வழங்குகிறது.

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் ஏழாம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் இயக்குநர்கள் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் -விஜய் ஸ்ரீ -மைக்கேல் கே. ராஜா – ஆகியோர் சிறப்பு அதிதியாக பங்கு பற்றி படத்தின் இசையை வெளியிட்டனர்.

படத்தைப் பற்றி இயக்குநர் பேசுகையில், ” இந்தத் திரைப்படத்தில் இயல்பான கிராமத்து காதல் கதையை எதார்த்த மீறாமல் உணர்வுபூர்வமாக உருவாக்கி இருக்கிறோம். இப்படம் வெளியான பிறகு படத்தின் உச்சகட்ட காட்சி பேசப்படும். இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் என். ஆர். ரகு நந்தனின் பின்னணி இசை படைப்பை உயிர்ப்புள்ளதாக மாற்றி இருக்கிறது” என்றார்.

பூங்குன்றன்

அகதியின் வானம் | பாலா சயந்தன்
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 

