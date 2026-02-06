WhatsApp
Friday, February 6, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ஜப்பான் தேர்தல்: சனாயே தக்காய்ச்சிக்கு டிரம்ப் ஆதரவு; வலிமையான தலைவர்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (06.02.2026) – எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது?
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
பராமரிப்பு பணிகள்: இலண்டன் லிவர்பூல் ரயில் நிலையம் ஐந்து நாட்களுக்கு...
by இளவரசி
ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்
by சுகி 
அம்மாவின் வாசனை | சிறுகதை | கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன்
by சுகி 
ஏக்கிய ராஜ்ய அரசியலமைப்பு தமிழருக்கு தீர்வல்ல | லண்டனில் கறுப்பு...
by பூங்குன்றன்

ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்

ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்

written by சுகி
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

அருண் மாதேஸ்​வரன் இயக்​கும் ‘டிசி’ மூலம் நடிக​ராக​வும் அறிமுகமாகிறார், இயக்​குநர் லோகேஷ் கனகராஜ். அதை முடித்துவிட்​டு, அல்லு அர்​ஜுன் நடிக்​கும் படத்தை இயக்க இருக்கிறார். இதற்​கிடையே செய்​தி​யாளர்​களிடம் பேசிய லோகேஷ் கனக​ராஜ், ரஜினி – கமல் மீண்​டும் இணை​யும் படத்தை இயக்​காததற்​கான காரணத்​தைச் சொன்​னார்.

“கூலி ரிலீஸ் நேரத்​துல ரஜினி சாரை​யும் கமல் சாரை​யும் சந்திச்சேன். அவங்க ரெண்டு பேரும் இணை​யும் படம் பற்றி பேசினாங்க. எனக்கு அது பெரிய வாய்ப்​பு. 46 வருஷம் கழிச்சு அவங்க சேர்ந்து நடிக்கப் போற படத்தை இயக்​கச் சொல்லி என்னைக் கேட்​டதே பெரிய விஷ​யம். ஆனா, நான் ‘கைதி 2’ பண்றதா இருந்​தது.

கதையை ரெடி பண்ணிட்டு, ரெண்டு பேரை​யும் பார்த்தேன். அவங்களுக்​குக் கதை பிடிச்​சிருந்தது. ஆனா, அவங்க தொடர்ந்து ஆக்‌ஷன் படங்​கள்ல நடிச்​சுட்டு வர்றதால, லைட்​டான ஒரு படத்தை எதிர்​பார்த்​தாங்க. எனக்கு அப்​படி படம் பண்ண வராதுங்கறதால, அதைச் சொல்​லி​விட்டு வந்​துட்​டேன். இதுக்கு இடை​யில மைத்ரி மூவி மேக்​கர்ஸ் நிறு​வனம் 6 வருஷத்​துக்கு முன்​னால எனக்கு அட்​வான்ஸ் கொடுத்​திருந்​தது. அந்த ‘கமிட்​மென்​டு’க்​காக அல்லு அர்​ஜுன் படத்தை இயக்​குறேன்.

உங்​களோட, ‘எல்​சி​யூ’ முடிஞ்​சிடுச்​சு, இனி அப்​படி படம் பண்ண மாட்​டார்னு சொல்றாங்களே…

கைதி 2, விக்​ரம் 2, ரோலக்​ஸ்​… இதெல்​லாம் என்​னோட அடுத்​தடுத்த ஒப்​பந்​தங்​கள். அதனால, எல்​சியூ மூடப்படலை. அல்லு அர்​ஜுன் படம் முடிஞ்​சதும் அது தொடரும்.

ஆரம்​பத்​துல உங்​களுக்கு ஆதரவா நிறைய விமர்​சனம் வந்துச்சு… இப்ப எதிராகவும் வருது, எப்​படி பார்க்​கிறீங்க?

அதை தனிப்​பட்ட விஷயமா எடுத்​துக்க மாட்​டேன். படம் இயக்குறது என் வேலை. என் முதல் படம், ‘மாநகரம்’ வெளியானதுல இருந்து கிட்​டத்​தட்ட 9 வருஷமா எவ்​வளவு பாராட்டு​களை வாங்​கி​யிருப்​பேன்னு எனக்கு தெரி​யும். டக்​குன்னு ஒரு விமர்​சனம் எதிரா வரும்​போது அதை ஏத்​துக்க மாட்​டேன்னு சொல்​றது நியாயமில்​லை. அதுல அக்​கறை இருக்​கற​தாகத்​தான் பார்க்​கிறேன்.

உங்க படங்​கள்ல அதிக வன்​முறை இருக்​கிறதா புகார்​கள் வருதே…

நான் சின்ன வயசுல, தேவர்​மகன், விரு​மாண்டி போன்ற ஆக் ஷன் படங்​கள் பார்த்து அது​போல இயக்​குந​ராகணும்​னு​தான் வந்​தேன். ஒரு இரண்​டரை மணி நேரம், பார்​வை​யாளர்​களை தியேட்​டர்ல உட்கார வைக்​கறது பெரிய சவாலா இருக்​கு. நாம ஜாக்​கி​சான், புரூஸ்​லீ, அர்​னால்டு படங்​கள் பார்த்​து​தான் வந்​தோம். நம்மூர்லயே, ரஜினி, கமல், விஜய​காந்தை பார்த்​தோம். அப்​படித்​தான் ஆக் ஷன் படங்​கள் பண்​றேன். அது ஆக் ஷன்​தான், வன்​முறை இல்​லை. எனக்கு சமூக பொறுப்பு இருக்​கான்னு கேட்​கிறீங்​கன்​னா, இருக்​கு. பார்க்​கிறவங்​களுக்​கும் அது இருக்​கணும்னு நினைக்கிறேன்.

ரஜினி, கமலை எக்ஸ் தளத்​துல ‘அன்ஃ​பாலோ’ பண்ணிட்​டீங்​களாமே…என்ன பிரச்சனை?

எப்​படி பண்ண முடி​யும்? அவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த உயரத்​துல இருக்​காங்க; அவங்​களை நான் இயக்​கியதே பாக்​கி​யம்னு நினைச்சுட்டு இருக்​கேன். அவங்​களை அன்​ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அது உண்​மை​யில்​லை. அந்த செய்தி எந்​தளவு ரீச்சாயிடுச்​சுன்​னா, எங்​கம்​மாவுக்கு எக்ஸ் தளம், பாலோ​யர்ஸ் பற்றிலாம் தெரி​யாது. அவங்​களே போன் பண்ணி கேட்கற அளவுக்கு அது போயிருச்​சு.

போதை கலாச்​சா​ரத்​துக்கு உங்க படங்​கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்​கிறதா விமர்சனங்கள் வருது…

என் படங்​கள்ல போதைக்கு எதி​ராகத்​தான் கருத்​துகளைச் சொல்லியிருக்​கேன். எனக்கு கிடைச்ச ஹீரோக்​கள் மூல​மா, போதைக்கு எதி​ரான கருத்தை உரக்​கச் சொல்​லிட்​டு​தான் இருக்கேன். அதுக்கு எதிரா குறும்​படங்​கள் எடுக்க வச்​சு, அதுல யாரு முதல் பரிசு வாங்​குறா​ரோ, அவரை என் அசிஸ்​டென்டா சேர்த்​துக்​கிறேன்னு சொல்​லி, சேர்த்​திருக்​கேன். என் பக்​கம் இருந்து போதைக்கு எதிரா நானும் விழிப்​புணர்​வு​களை பண்ணிட்டிருக்கேன். பிறகு எப்படி போதை கலாச்​சா​ரத்​துக்​கு முக்​கியத்துவம்​ கொடுப்​பேன்னு சொல்ல முடியும்?

 

நன்றி : இந்து தமிழ் திசை

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சுகி 

ஏக்கிய ராஜ்ய அரசியலமைப்பு தமிழருக்கு தீர்வல்ல | லண்டனில் கறுப்பு நாள் போராட்டம்
இன்றைய ராசிபலன் (06.02.2026) – எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது?
வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்லை: இங்கிலாந்து வங்கி முக்கிய முடிவு
பராமரிப்பு பணிகள்: இலண்டன் லிவர்பூல் ரயில் நிலையம் ஐந்து நாட்களுக்கு மூடப்படும் என அறிவிப்பு

சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்
by இளவரசி
காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
by இளவரசி
வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம் அதிகரிக்கும் 
by இளவரசி
தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
by இளவரசி
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி

கடன் தொல்லை நீங்க வீட்டில் மணி பிளான்ட்டை வையுங்கள்
by இளவரசி
பெண்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதோ!
by இளவரசி
உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி

குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி
கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்

by சுகி 
விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
சசிகுமார் நடிக்கும் ‘ மை லார்ட்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் ‘வித் லவ் ‘ பட நாயகன்...
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படத்தின் வெற்றி விழா
by பூங்குன்றன்

கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்

