சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!

அனைத்து காலங்களிலும் விலைக் குறைவில் கிடைக்கும் காய்கறி என்றால் அது கத்திரிக்காய் தான். ஆனாலும், இதை பலர் விரும்பி சாப்பிட மாட்டார்கள் — சாம்பாரில் இருந்தாலும் கூட ஒதுக்கி வைப்பார்கள். உங்கள் வீட்டிலும் அப்படித்தானா? அப்படியானால், இந்த பொடி கத்திரிக்காய் வறுவல் ரெசிபியை ஒருமுறை செய்து பாருங்கள். கத்திரிக்காயை விரும்பாதவர்களுக்குக் கூட இது பிடித்துப் போகும்!
இந்த வறுவலின் முக்கிய ரகசியம் — தனியாக வறுத்து அரைத்த சுவைமிக்க மசாலா பொடி தான். இந்த வறுவல் சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம் அல்லது எளிய சாதத்துடன் கூட அட்டகாசமாகச் சேரும்.
🌿 தேவையான பொருட்கள்
பொடி செய்வதற்கு:
எண்ணெய் – 1 டீஸ்பூன்
கடலைப் பருப்பு – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
மல்லி – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
வெந்தயம் – 1/4 டீஸ்பூன்
வரமிளகாய் – 6 முதல் 8 வரை
கறிவேப்பிலை – 2 கொத்து
வறுத்த வேர்க்கடலை – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
வறுவலுக்கு:
எண்ணெய் – 1 1/2 டேபிள்ஸ்பூன்
கடுகு – 1 டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
கத்திரிக்காய் – 350 கிராம் (நீளவாக்கில் சற்று தடிமனாக நறுக்கியது)
உப்பு – சுவைக்கேற்ப
மஞ்சள் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
புளி – பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு (1/4 கப் நீரில் ஊறவைத்து சாறு எடுக்கவும்)
பெருங்காயத் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
வறுத்து அரைத்த மசாலா பொடி – தேவையான அளவு
🍳 செய்முறை:
முதலில் புளியை 1/4 கப் நீரில் ஊறவைத்து சாறு எடுத்து வைக்கவும்.
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், கடலைப் பருப்பு, மல்லி, வெந்தயம் சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும்.
பின்னர் அதில் வரமிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கி, கடைசியில் வேர்க்கடலை சேர்த்து 1 நிமிடம் வறுக்கவும்.
இவை குளிர்ந்த பின் மிக்சியில் போட்டு நன்கு அரைத்து பொடி செய்து வைக்கவும்.
இப்போது மற்றொரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
அடுத்ததாக கத்திரிக்காய், உப்பு, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நன்கு கிளறி, மூடி வைத்து 4–5 நிமிடம் வேகவிடவும்.
கத்திரிக்காய் முக்கால்வாசி வெந்ததும், புளிச்சாறு மற்றும் பெருங்காயத் தூள் சேர்த்து 3–4 நிமிடம் வேகவிடவும்.
பின் மூடியைத் திறந்து, அரைத்த பொடியை தேவையான அளவு சேர்த்து கிளறவும். (மீதமுள்ள பொடியை ஒரு டப்பாவில் வைத்து 10 நாட்கள் வரை பயன்படுத்தலாம்.)
பொடி சேர்த்த பின் மூடி வைக்க வேண்டாம். கத்திரிக்காய் ரோஸ்ட் ஆகி, பொடியுடன் நன்கு கலந்து வந்ததும் அடுப்பை அணைக்கவும்.
✨ சுவையான பொடி கத்திரிக்காய் வறுவல் தயார்!
சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், அல்லது எளிய புலாவோடு பரிமாறி பாருங்கள் — எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்! 😋