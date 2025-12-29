சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!

மரவள்ளி கிழங்கு மிகவும் சத்தானதும், ருசியானதும் ஆகும். வீட்டில் எளிதாக செய்யக்கூடிய பாரம்பரிய மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு செய்வது இதோ 👇
தேவையான பொருட்கள்:
மரவள்ளி கிழங்கு – 500 கிராம்
துவரம் பருப்பு – ½ கப்
மஞ்சள் தூள் – ¼ தேக்கரண்டி
உப்பு – தேவைக்கேற்ப
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
அரைக்க வேண்டியவை:
6. தேங்காய் துருவல் – ½ கப்
7. சீரகம் – 1 தேக்கரண்டி
8. பச்சை மிளகாய் – 2 (காரத்திற்கு ஏற்ப)
தாளிக்க:
9. எண்ணெய் – 1 தேக்கரண்டி
10. கடுகு – ½ தேக்கரண்டி
11. உளுத்தம் பருப்பு – ½ தேக்கரண்டி
12. உலர்ந்த மிளகாய் – 1
13. கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
செய்முறை:
மரவள்ளி கிழங்கை தோல் சீவி, சுத்தமாக கழுவி நடுத்தர துண்டுகளாக நறுக்கவும்.
குக்கரில் மரவள்ளி கிழங்கு, துவரம் பருப்பு, மஞ்சள் தூள், உப்பு மற்றும் தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக வேகவிடவும்.
வேகியதும் கிழங்கு மென்மையாக இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
தேங்காய், சீரகம், பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றை சேர்த்து மென்மையாக அரைக்கவும்.
இந்த அரைத்த கலவையை வேகிய கிழங்கில் சேர்த்து 5–7 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
தனி பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காயவைத்து கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, உலர்ந்த மிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
தாளிப்பை கூட்டில் சேர்த்து நன்றாக கிளறி அடுப்பை அணைக்கவும்.
பரிமாறும் முறை:
சூடான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு சாதம், சாம்பார் அல்லது ரசத்துடன் மிகவும் ருசியாக இருக்கும்.
குறிப்பு:
மரவள்ளி கிழங்கு நன்றாக வேகவிடப்பட வேண்டும்; இல்லையெனில் செரிமானத்திற்கு சிரமம் தரலாம்.
இனி வீட்டிலேயே சுவையான பாரம்பரிய மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு செய்து அசத்துங்கள்! 😊