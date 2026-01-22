கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?

கொத்தமல்லி சட்னி என்பது தென்னிந்திய சமையலில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு சட்னியாகும்.
இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, சாதம் போன்ற பல உணவுகளுடன் சேர்த்து சாப்பிட ஏற்றது. உடலுக்கு நன்மை தரும் கொத்தமல்லி இலைகளைப் பயன்படுத்தி எளிதாக வீட்டிலேயே இந்த சட்னியை தயாரிக்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
கொத்தமல்லி இலை – ஒரு கட்டு
பச்சை மிளகாய் – 2 அல்லது 3
பூண்டு – 2 பல் (விருப்பப்படி)
தேங்காய் துருவல் – 2 மேசைக்கரண்டி
சின்ன வெங்காயம் – 3
உப்பு – தேவையான அளவு
எலுமிச்சை சாறு – சிறிதளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
செய்வது எப்படி
முதலில் கொத்தமல்லி இலைகளை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்யவும்.
மிக்ஸி ஜாரில் கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், பூண்டு மற்றும் தேங்காய் துருவலை சேர்க்கவும்.
தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக அரைக்கவும்.
கடைசியாக எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து ஒரு முறை கலக்கவும்.
சுவையான கொத்தமல்லி சட்னி தயார்.
குறிப்புகள்
தேங்காய் இல்லாமலும் இந்த சட்னியை செய்யலாம்.
காரம் குறைக்க அல்லது அதிகரிக்க பச்சை மிளகாயின் அளவை மாற்றலாம்.
அளவாக சாப்பிட்டால் அதிக சுவையாக இருக்கும்.
நன்மைகள்
கொத்தமல்லி சட்னி ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. உடலில் உள்ள நச்சுகளை வெளியேற்றவும் இது பயனுள்ளதாகும்.