இங்கிலாந்தில் வேலையின்மை விகிதம் ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத உச்சம்: இளைஞர்கள் பாதிப்பு

இங்கிலாந்தில் வேலையின்மை விகிதம் 2025ஆம் ஆண்டின் கடைசி மூன்று மாதங்களில் 5.2 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத மிக உயர்ந்த அளவாகும் என்று தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (ONS) தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த நவம்பர் வரையிலான மூன்று மாதங்களில் 5.1 சதவீதமாக இருந்த வேலையின்மை விகிதம், தற்போது 0.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. புதிய பணியாளர்களை வேலைக்கு எடுப்பதில் நிறுவனங்கள் காட்டும் மந்தநிலையே இதற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
18 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களிடையே வேலையின்மை விகிதம் 14 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. சில்லறை வர்த்தகம் மற்றும் விருந்தோம்பல் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள் குறைந்துள்ளதே இதற்குப் பின்னணியாகக் கருதப்படுகிறது. இது 16-17 வயதுடையவர்களிடையே 34.2 சதவீதமாக உள்ளது.
நாட்டின் சராசரி ஊதிய வளர்ச்சி 4.2 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. பணவீக்கத்தைக் கணக்கில் கொண்டால், உண்மையான ஊதிய உயர்வு வெறும் 0.8 சதவீதம் மட்டுமே ஆகும். இது கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் இல்லாத குறைந்தபட்ச அளவாகும்.
நிறுவனங்களின் தேசியக் காப்பீட்டுப் பங்களிப்பு உயர்வு, தேசிய குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வு மற்றும் புதிய வேலைவாய்ப்பு உரிமைகள் சட்டம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகியவற்றால் முதலாளிகள் புதிய பணியாளர்களைச் சேர்க்கத் தயங்குகின்றனர் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
பணி மற்றும் ஓய்வூதியத் துறைச் செயலாளர் பாட் மெக்ஃபேடன் கூறுகையில், 2025 தொடக்கத்திலிருந்து 3,81,000 பேர் கூடுதலாகப் பணியில் சேர்ந்துள்ளனர் என்றும் எனினும், இளைஞர் வேலையின்மையைக் குறைக்க இன்னும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சியான கன்சர்வேடிவ் கட்சியின் தலைவர் கெமி பேடனாக், தற்போதைய அரசு வேலைவாய்ப்புகளையும், வளர்ச்சியையும், நம்பிக்கையையும் அழித்து வருவதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
லிபரல் டெமக்ராட் கட்சியினர், விருந்தோம்பல் துறைக்கு அவசர வரிச் சலுகை (VAT cut) வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.