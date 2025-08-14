WhatsApp
Thursday, August 14, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

யாழ். பல்கலையில் செஞ்சோலைப் படுகொலையின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு (படங்கள் இணைப்பு)
by தமிழ்மாறன்
செஞ்சோலை வளாகத்தில் உயிரிழந்த உறவுகளுக்கு அஞ்சலி (படங்கள் இணைப்பு)
by தமிழ்மாறன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திருகோணமலை முத்துநகர் பிரதேச மக்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்தின் முன் ஆர்ப்பாட்டம்...
by பூங்குன்றன்
விமர்சனங்களை மறைப்பதற்கு அதிகாரிகளை பழிவாங்காதீர்கள் | தயாசிறி அரசிடம் கோரிக்கை
by பூங்குன்றன்
நாட்டின் 37ஆவது பொலிஸ் மாஅதிபராக சட்டத்தரணி பிரியந்த வீரசூரிய கடமைகளை...
by பூங்குன்றன்
நெஞ்சம் தீரவில்லை | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
பிரபலமான ராஜ குடும்ப உறுப்பினராக இளவரசர் வில்லியம்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிருனாள் தாகூரின் புகைப் படத்தொகுப்பு

Home இலக்கியம்இலக்கியச் சாரல் நெஞ்சம் தீரவில்லை | நதுநசி

நெஞ்சம் தீரவில்லை | நதுநசி

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

கதை சொல்லி
காவியம் எழுதிட
செஞ்சோலைச் சிறுமியர்
கதைப் பொருளல்ல.

குருதி தோய்ந்த
மேனியில் இருந்து
உயிர் பிரிந்த
கொடுந்தூயரம் அது.

வெள்ளாடை நிறம் மாறி
செந்நிறம் ஆகி
ஈழமண்ணில் சிந்திய
குருதியின் சாட்சி.

பொய்யுரை கொண்டு
பொதுமக்களை தாக்கி
பயங்கரவாதி என்றுரைத்து
உலகை ஏமாற்றியது.

உலகமும் கூட
நம்பித் தான் ஏமாந்தது.
இன்றளவும் அது
தன்னை மாற்றவில்லை.

பிரிவுத் துயரில்
துவண்ட தமிழினம்
இழந்து விட்ட – ஐம்பத்து
இரண்டு சிறார்களை.

மறந்திட துணிந்திடாத
பொரும் சோக நிகழ்வு.
நெஞ்சில் பொங்கிய தீ
முட்டி விட்டது பெரு நெருப்பு.

கூடு புகுந்து எரித்த
சாகசமும் நடந்தது.
காரணம் சரியானது.
நெஞ்சம் தீரவில்லை.

வலிந்து வந்து
வன்முறை செய்தது.
தனித்து நடந்திட
துடித்தது தவறோ?

ஆண்டுகள் எத்தனை
ஆனாலும் மாறாது.
செஞ்சோலை சிறுமியர்
விமான குண்டு வீச்சில்.

பரிதாபமாக இறந்ததை.
துயர் தந்து பிரிந்ததை.
கொடுமைகள் செய்தாரை
மன்னிக்க மறுக்கிறது மனம்.

பாடசாலை கல்வி
அது கொண்டது இதை.
முதலுதவி பயிற்சி
பெறுவதும் பயங்கரவாதமோ?

தன்னார்வ பண்பில்
தம்மை இழந்தார்.
பொதுநலம் சேவைக்கு
முன்னர் உயிர் துறந்தாரே!

நதுநசி

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச புத்தகத் திருவிழா 2025!

அன்பு சூழ் உலகு | வசந்ததீபன்

பூக்காலம் | வசந்ததீபன்

பனையோலை வேலி | எஸ்.பி.லக்குணா சுஜய்

எலும்புகள் வந்து பேசுகின்றன | நதுநசி

கனடாவில் சிறப்பாக நடைபெற்ற சயனைட் நாவல் அறிமுக நிகழ்வு

பிரபலமானவை

பழைய கற்கால மனிதன்!
பிரபலமான ராஜ குடும்ப உறுப்பினராக இளவரசர் வில்லியம்!
யாழில் புகையிரதத்துடன் மோதி 2 பேர் உயிரிழப்பு!
பூஜை அறையை இப்படி வையுங்கள்; நன்மை கிடைக்கும்!

ஆன்மீகம்

வாஸ்து படி கைக்கடிகாரம் அணிவது எப்படி?
by இளவரசி
பட்டினத்தார் செய்த அற்புதங்கள்
by வேங்கனி
ஆடிப்பூரம் வழிபாடும் சிறப்பும்!
by வேங்கனி
முன்னோரைப் போற்றும் ஆடி அமாவாசை…
by வேங்கனி
வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும் வாஸ்துவின் வகைகள்
by வேங்கனி

மகளிர்

உலக தாய்ப்பால் வாரம்
by வேங்கனி
நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
by வேங்கனி
கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க
by வேங்கனி
பெண்களும் இதயநோய்களும்…
by வேங்கனி
மை தீட்டும் கலை…
by வேங்கனி

சமையல்

பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி
காய்கறி ஊத்தப்பம்
by வேங்கனி
வாழைப்பழம் கேரட் ஸ்மூத்தி
by வேங்கனி
கொத்தமல்லி கார உருண்டை
by வேங்கனி
யாருமே சொல்லித்தராத சமையல் குறிப்புகள் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க
by வேங்கனி

மருத்துவம்

சிறுநீரக நலனுக்கு Red Capsicum!
by இளவரசி
குடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
09 மணி நேரத்திற்கு மேலான தூக்கம் ஆபத்து!
by இளவரசி
தினசரி ஓட்டம் | உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான அற்புத மருந்து!
by வேங்கனி
காய்ச்சலுக்கு இளநீர் | பலன் அளிக்குமா, பாதுகாப்பானதா?
by வேங்கனி

சினிமா

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
செப்டம்பரில் சக்தி திருமுருகன் : படத்தின் வெளியீட்டை உறுதி செய்த விஜய் அண்டனி
by பூங்குன்றன்
நடிகர் தருண் விஜய் நடிக்கும் ‘குற்றம் புதிது’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
‘கூலி’- 100 பாட்ஷா படத்திற்கு சமம் – நாகார்ஜுனா
by பூங்குன்றன்
நடிகர் சாந்தனு பாக்யராஜ் நடிக்கும் ‘பல்டி ‘படத்தின் கேரக்டர் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More