கிறிஸ்துமஸுக்கு வீடு திரும்பும்போது ரயில் பயணத்தில் செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

இந்த கிறிஸ்துமஸில் மில்லியன் கணக்கான பிரிட்டன் மக்கள் ரயில் பயணத்திற்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், ரயில் பயணத்தின் போது செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகளை புதிய ஆராய்ச்சி வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, மொபைல் போன்களில் சத்தமாக அரட்டை அடிப்பது (59%) நாட்டின் மிகவும் எரிச்சலூட்டும் பழக்கமாக கூறப்படுகின்றது.
முழு சத்தத்தில் இசை அல்லது வீடியோக்களை ரசிப்பது (53%) ரயில்வே தவறுகளின் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளதுடன், அதைத் தொடர்ந்து குப்பைகளை கைவிடுவது (49%) மற்றும் ஊழியர்களிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்துகொள்வது (43%) என்பன உள்ளன.
குறிப்பாக மோசமான நடத்தைகளில் இருக்கைகளை இறுக்குவது (41%), இருக்கைகளில் கால்களை வைப்பது (40%) மற்றும் காரமான உணவை உட்கொள்வது (37%) ஆகியவை அடங்கும்.
இதேவேளை, ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய செயல்களில் இருக்கையை அதிக தேவை உள்ள ஒருவருக்கு விட்டுக்கொடுப்பது (64%), தொடர்ந்து ஹெட்ஃபோன்கள் அணிவது (53%) மற்றும் தள்ளுவண்டிகளில் மக்களுக்கு உதவுவது (52%) ஆகியவை அடங்கும்.