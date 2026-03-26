இலண்டன் சோஹோவில் சோகம்: மதுபோதையில் கட்டிடத்தின் கூரையில் இருந்து விழுந்து 22 வயது இளைஞர் பலி!

இலண்டனின் மிகவும் பரபரப்பான சோஹோ பகுதியில் உள்ள ப்ரூவர் தெருவில், கடந்த 2025-ம் ஆண்டு மே மாதம் 3-ம் திகதி அதிகாலை 2 மணியளவில் ஒரு விபரீதம் நிகழ்ந்தது.
அங்குள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் கூரையிலிருந்து விழுந்து 22 வயது விற்பனைத் தரகரான ரிலே ஹார்போர்ட் என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்தச் சம்பவம் குறித்த மரண விசாரணை இலண்டன் நீதிமன்றத்தில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 24, 2026) நடைபெற்றது.
இதில் அந்த இளைஞரின் மரணத்திற்கு முந்தைய சில மணி நேரங்களில் நடந்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மெட்ரோபொலிட்டன் பொலிஸாரின் துப்பறியும் அதிகாரி ஜேம்ஸ் ஹாரிசன் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த தகவல்களின்படி, ரிலே ஹார்போர்ட் சம்பவத்தன்று இரவு 9 மணி முதல் பல்வேறு மது விடுதிகளுக்குச் சென்று அதிகப்படியான மது அருந்தியது தெரியவந்துள்ளது.
பிக்காடிலி சர்க்கஸில் உள்ள ஒரு மது விடுதியில் தனது நண்பர்களிடமிருந்து பிரிந்த அவர், பின்னர் சில உணவக ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். போதை தலைக்கேறிய நிலையில், ஒரு பூட்டப்பட்ட வாயிலைத் தாண்டி குதித்துச் சென்ற அவர், ஒரு குடியிருப்பின் முற்பகுதியில் சிக்கிக்கொண்டது சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ளது.
அங்கிருந்து வெளியேற வழி தெரியாமல் தவித்த அவர், காலணிகளைக் கழற்றிவிட்டு படிக்கட்டுகள் வழியாகக் கட்டிடத்தின் கூரைக்குச் சென்றுள்ளார்.
ரிலே ஹார்போர்ட் கூரையிலிருந்து விழுவதற்குச் சரியாக 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக, அவர் “ஓ கடவுளே..!” என்று அலறும் சத்தமும், கண்ணாடி உடையும் சத்தமும் அப்பகுதியில் பதிவாகியுள்ளது.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மருத்துவக் குழுவினர், அங்குள்ள ஒரு ஸ்கைலைட் கண்ணாடி உடைந்திருப்பதைக் கண்டறிந்தனர். அந்த இளைஞருக்கும் அந்தக் கட்டிடத்திற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாத நிலையில், அவர் எதற்காக அங்கிருந்து விழுந்தார் என்பது குறித்துப் பல மாதங்களாக விசாரணை நடைபெற்றது.
இறுதியில், இதில் மூன்றாவது நபர்களின் தலையீடு எதுவும் இல்லை என்றும், இது ஒரு விபத்தாகவே நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்றும் இலண்டன் பொலிஸார் தனது அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.