இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!

வேத ஜோதிடத்தில் நவகிரகங்களின் தளபதியாகக் கருதப்படுபவர் செவ்வாய்.
தைரியம், துணிச்சல், சகோதரர்கள், ஆற்றல் ஆகியவற்றின் காரணியான இவர், மேஷம் மற்றும் விருச்சிக ராசிகளின் அதிபதி.
மகரத்தில் உச்சம், கடகத்தில் பலவீனம் அடையும். பொதுவாக ஒவ்வொரு ராசியிலும் சுமார் 45 நாட்கள் பயணம் செய்கிறார்.
தற்போது கன்னியில் இருக்கும் செவ்வாய், வரும் செப்டம்பர் 15 முதல் துலாம் ராசிக்கு செல்கிறார்.
இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். ஆனால் குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வருமானம், அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றில் சிறப்பு கிடைக்கப் போகிறது.
இப்போது அந்த மூன்று ராசிகளை பார்ப்போம்:
♍ கன்னி
2ஆம் வீட்டிற்கு செவ்வாய் வருவதால் திடீர் வருமானம் கிடைக்கும்.
சிக்கியிருந்த பணமும் கைக்கு வரும்.
நிதி நிலை முன்னேற்றம் அடையும்.
பணியிடத்தில் உங்களின் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள்.
தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்களும் நல்ல லாபமும் கிடைக்கும்.
தைரியம், துணிச்சல் அதிகரித்து சவாலான வேலைகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள்.
♑ மகரம்
10ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் இருப்பதால் தொழிலில் தீவிரம் அதிகரிக்கும்.
வேலை தேடுபவர்களுக்கு விரைவில் வேலை கிடைக்கும்.
தொழிலதிபர்களுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்கும்.
ரியல் எஸ்டேட், நிலம், சொத்து தொடர்பானவர்கள் பெரிய பலன் பெறுவார்கள்.
ராணுவம், காவல்துறை போன்ற துறையில் இருப்பவர்கள் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
♎ துலாம்
1ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் இருப்பதால் ஆளுமை மேம்படும்.
தைரியம், வீரியம் அதிகரிக்கும்.
பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு.
சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்.
கூட்டு தொழில் செய்பவர்கள் நன்றாக லாபம் பெறுவார்கள்.
வேலை தேடுபவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்கும்.
🌟 மொத்தத்தில் கன்னி, மகரம், துலாம் ராசிக்காரர்கள் இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியில் தொழிலில், வருமானத்தில், வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தில் அதிர்ஷ்டம் பெற உள்ளனர்.
முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)