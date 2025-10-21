WhatsApp
Tuesday, October 21, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இராணுவ தளங்களை அச்சுறுத்தும் ட்ரோன்களை சுட்டு வீழ்த்த தயாராகும் இங்கிலாந்து!
by இளவரசி
இந்தோனேசியாவில் மரண தண்டனையை எதிர்நோக்கிருந்த இங்கிலாந்து பெண் விடுதலை!
by இளவரசி
ஜப்பான் வரலாற்றில் முதல் பெண் பிரதமர் தெரிவு!
by இளவரசி
லூவர் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து பிரான்ஸ் அரச நகைகள் கொள்ளை; 7 நிமிடத்தில்...
by இளவரசி
2.6 மில்லியன் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி அயோத்தியில் கின்னஸ் சாதனை!
by இளவரசி
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
by இளவரசி
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி
‘No Sugar Diet’ எடையைக் குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்

பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்

இந்திய கலாச்சாரத்தில் பசு (கோமாதா) மிகப் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. 🐄 பசு என்பது வெறும் ஒரு மிருகம் மட்டுமல்ல; அது தெய்வீக சக்தியின் சின்னமாகவும், செல்வச் சின்னமாகவும் மதிக்கப்படுகிறது. இதனால் பலர் தங்கள் வீட்டில் அல்லது பூஜை அறையில் பசு சிலை அல்லது கோமாதா படத்தை வைத்து வழிபடுகின்றனர். ஆனால், இதற்கு பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பலன்கள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

🌿 பசுவின் ஆன்மீக முக்கியத்துவம்

பசு இந்திய மரபில் “கோமாதா” என அழைக்கப்படுகிறாள். வேதங்களில் பசுவை தெய்வீக தாயாக குறிப்பிடுகிறார்கள். விஷ்ணு பகவான், சிவபெருமான் மற்றும் கிருஷ்ணர் போன்ற தெய்வங்கள் பசுவுடன் தொடர்புடையதாக பல புராணங்களில் வரும். குறிப்பாக, கிருஷ்ணர் “கோபாலன்” என்று அழைக்கப்படுவதற்கே காரணம் — அவர் பசுக்களை காத்தவர் என்பதுதான்.

பசு பஞ்சகவ்யம் எனப்படும் பால், தயிர், நெய், கோமூத்திரம், கோமயம் ஆகிய ஐந்து பொருள்களையும் தருகிறாள். இவை அனைத்தும் பூஜைகளிலும், ஆயுர்வேத மருந்துகளிலும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகின்றன.

🪔 வீட்டில் பசு சிலை வைத்தால் ஏற்படும் பலன்கள்

செல்வம் மற்றும் வளம் அதிகரிக்கும்

பசு லட்சுமி தேவியின் வடிவமாகக் கருதப்படுகிறாள். எனவே, பசு சிலையை வீட்டில் வைத்தால் செல்வம், வளம் மற்றும் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

பாவ நிவர்த்தி

கோமாதா பாவங்களை நீக்கும் சக்தி கொண்டவள் என்று வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பசு சிலையை வழிபட்டால் மன அமைதி, ஆன்மீக சுத்தி கிடைக்கும்.

குடும்ப ஒற்றுமை மற்றும் அமைதி

பசு அமைதியின் சின்னம். அதன் சிலை வீட்டில் இருந்தால் வீட்டில் சண்டை, குழப்பம் குறைந்து, குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிலைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

ஆரோக்கியம் மேம்படும்

பசு தாயின் ஆசியால் உடல் நலம், மன நலம் மேம்படும். சிலர் பூஜை அறையில் பசு சிலைக்கு தினசரி தீபம் ஏற்றி வழிபடுவார்கள்; இது நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.

🏡 எங்கே, எப்படி வைக்கலாம்?

பசு சிலையை வடகிழக்கு திசை (ஈசான்ய மூலை) பகுதியில் வைப்பது மிகவும் சிறந்தது.

சிலையை மரத்தில், பித்தளையில் அல்லது களிமணில் செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் வைக்கலாம்.

சிலை எப்போதும் சுத்தமாகவும், மரியாதையுடனும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

தினமும் அல்லது குறைந்தது வெள்ளிக்கிழமைகளில் பூஜை செய்யலாம்.

⚠️ தவிர்க்க வேண்டியவை

உடைந்த அல்லது சேதமான சிலையை பூஜை அறையில் வைக்கக் கூடாது.

சிலையை தரையில் நேரடியாக வைப்பது தவறு. எப்போதும் ஒரு மேசை அல்லது மேடையில் வைக்க வேண்டும்.

பசு சிலையை அலங்கரிப்பதற்காக பிளாஸ்டிக் மலர்களை பயன்படுத்தாமல், இயற்கை பூக்களால் அலங்கரிப்பது சிறந்தது.

🌸 பசு சிலை என்பது வெறும் அலங்காரப் பொருளல்ல — அது ஒரு தெய்வீக ஆற்றலின் பிரதிநிதி. வீட்டில் அல்லது பூஜை அறையில் பசு சிலையை வைத்தால், ஆன்மீக நிம்மதி, செல்வ வளம், குடும்ப ஒற்றுமை, மற்றும் நன்மை எல்லாம் சேரும் என நம்பப்படுகிறது.

“கோமாதா வாழ்க – கோமாதா காக்கும் வீடு எப்போதும் வளமுடன் வாழ்க!” 🕉️

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?

அழகும் அறிவும் இணைந்த ராசி பெண்கள்!

தீபாவளி விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்!

கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டியது நிறைவேறவில்லையா?

தீபாவளிக்கு முன் குருபெயர்ச்சி!

வாஸ்துவில் ஆமை சிலை!

பிரபலமானவை

தீதும் நன்றும் | சிறுகதை ஆய்வுரை | ஜெயஶ்ரீ சதானந்தன்
அமெரிக்கா நெருக்குதல்; ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை குறைக்கும் இந்தியா!
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

அழகும் அறிவும் இணைந்த ராசி பெண்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளி விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்!
by இளவரசி
கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டியது நிறைவேறவில்லையா?
by இளவரசி
தீபாவளிக்கு முன் குருபெயர்ச்சி!
by இளவரசி
வாஸ்துவில் ஆமை சிலை!
by இளவரசி

மகளிர்

தீபாவளியை எப்படி கொண்டாடுவது?
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் ஸ்டைலாக காட்சியளிக்க சில டிப்ஸ்! ☔
by இளவரசி
உள்ளாடைகளை துவைப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி
புடவையில் உயரமாக தெரிய சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
பாடாய்படுத்தும் முடி உதிர்வை எப்படி சமாளிப்பது?
by இளவரசி

சமையல்

செட்டிநாடு மஷ்ரூம் சுக்கா!
by இளவரசி
சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
முட்டை கிரேவி செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
சுவையான தக்காளி ரவா ஊத்தாப்பம்
by இளவரசி
இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

🕒 உடலின் உறுப்பு கடிகாரம்!
by இளவரசி
டீயை மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடித்தல் அபாயம்!
by இளவரசி
🍳 முட்டையும் இதய ஆரோக்கியமும் ❤️
by இளவரசி
எடையை குறைக்க க்ரீன் டீயுடன் தேன்!
by இளவரசி
அரச – தனியார் மருந்துகளின் வித்தியாசம் என்ன?
by இளவரசி

சினிமா

‘நடன புயல்’ பிரபுதேவா வெளியிட்ட மாஸ்டர் மகேந்திரனின் ‘பல்ஸ்’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

by பூங்குன்றன்
பான் இந்திய நடிகர் ராஜ் பி. ஷெட்டி நடிக்கும் ‘ஜுகாரி கிராஸ் ‘
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் சேரன் நடிக்கும் ‘லேடிஸ் ஹாஸ்டல் ‘படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More