காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?

காலண்டர் என்பது ஒவ்வொரு நாளையும், வாரத்தையும், மாதத்தையும் நன்கு திட்டமிட உதவும் ஒரு முக்கிய சாதனம். ஆனால், காலண்டரை வீட்டில் எங்கு மற்றும் எந்த திசையில் வைக்கிறீர்கள் என்பதும் அதனுடைய சக்தியை அதிகரிக்கவும், வாழ்க்கையில் நல்ல செல்வம், அமைதி மற்றும் முன்னேற்றம் கொண்டு வரவும் முக்கியமானது.
1. முன்னிலை – காலண்டரை எதிர்கொள்ளும் இடம்
காலண்டரை நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும் இடத்தில் வைக்க வேண்டும். அது வேலை செய்யும் மேசை, பெஞ்ச் அல்லது மனைவி அறை போன்ற இடமாக இருக்கலாம். நீங்கள் தினமும் உடனடியாக பார்க்கும் இடத்திலேயே இருக்க வேண்டும்.
2. வலது முனை (East / North-East)
வாஸ்து மற்றும் பல பழமையான நம்பிக்கைகள் கூறுவது போல, காலண்டரை கிழக்கு (East) அல்லது வடகிழக்கு (North-East) திசையில் வைப்பது சிறந்தது.
இது புத்திசாலித்தன்மை, திட்டமிடும் திறன் மற்றும் கல்வி வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது.
வேலை மற்றும் கற்றல் சூழலுக்கு இது மிகவும் உகந்த திசை.
3. வட திசை (North)
வட திசை செல்வம் மற்றும் வளம் குறித்த வலிமையை ஏற்படுத்தும் திசை.
காலண்டரை வடமுகம் நோக்கி வைக்கும்போது, பணம், வருமானம் மற்றும் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
வங்கி அல்லது வருமான திட்டங்களை மனதில் வைத்து செயல்பட விரும்புவோர் இதை பின்பற்றலாம்.
4. மேற்கு திசை (West)
மேற்கு திசையில் காலண்டரை வைக்க வேண்டாம் என்று பல விஞ்ஞான மற்றும் வாஸ்து நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
காரணம், மேற்கு திசை கடந்த நிகழ்வுகளை நினைவூட்டும் சக்தி அதிகம் கொண்டதாகும்.
பழைய சம்பவங்கள் மீண்டும் நினைவில் வந்து மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
5. தெற்கு திசை (South)
தெற்கு திசை அதிகாரம், அதிகாரிகள், வல்லமை எனும் சக்தியுடன் தொடர்புடையது.
தொழில், வேலை, அதிகார சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்களுக்கு இந்த திசை உதவியாக இருக்கலாம்.
வீட்டின் தனிப்பட்ட காலண்டர்களுக்கு தெற்கு திசை சிறந்தது அல்ல.
6. சில உத்தரவாத குறிப்புகள்
காலண்டரை சுத்தமான இடத்தில் வைக்கவும்.
பழைய காலண்டர்களை உடனடியாக நீக்குங்கள், அது பழைய சக்தியை ஏற்படுத்தாமல் இருக்க உதவும்.
தினமும் அதனை கவனமாகப் பாருங்கள்; திட்டமிடும் பழக்கம் மேம்படும்.
மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் இடங்களில் வைக்காதீர்கள்.
முடிவாக, காலண்டரை கிழக்கு அல்லது வடகிழக்கு திசையில் வைப்பது வாழ்கையில் அமைதியும், செல்வமும் மற்றும் முன்னேற்றமும் அதிகரிக்க உதவும். உங்கள் காலண்டர் ஒரு சாதாரண சாதனம் அல்ல; அது உங்கள் நாள் திட்டமிடும் சக்தியின் பிரதிநிதியாகவும், செல்வம் மற்றும் நன்மையை அழைக்கும் வழியாகவும் அமைகிறது.
உங்கள் வீட்டில் 2026 ஆண்டிற்காக புதிய காலண்டர் வைக்கும் முன், இந்த திசைகளையும் வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுங்கள்.