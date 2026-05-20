Wednesday, May 20, 2026
Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 20 மே 2026: 3 ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்!

இன்றைய ராசிபலன் 20 மே 2026: 3 ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்!

written by இளவரசி 3 minutes read
இன்றைய ராசிபலன் 20 மே 2026: 3 ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம், உறவுகள் போன்றவற்றில் இம்மாற்றங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.

அந்த வகையில், 2026 மே 20 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது? யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக அமையக்கூடும். தேவையற்ற விவாதங்கள் மற்றும் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. புதிய திட்டங்கள் அல்லது முதலீடுகளை தொடங்க நினைத்தால், அதை சில நாட்களுக்கு ஒத்திவைப்பது பாதுகாப்பான முடிவாக இருக்கும்.

வியாபாரத்தில் நிதி இழப்புகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதால் ஒவ்வொரு முடிவையும் ஆராய்ந்து எடுக்க வேண்டும். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் மற்றும் வேகமாக வாகனம் ஓட்டுவதை தவிர்க்கவும். அமைதியும் பொறுமையும் இன்று உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சிறப்பான நாள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவேறும். எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உடல்நலமும் சீராக இருக்கும். புதிய முயற்சிகளை தொடங்க நல்ல நேரம். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி உறுதி.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்றே கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். நீண்ட பயண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். ஆனால் வாகனங்களில் செல்லும்போது பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

அலுவலகத்தில் முடிக்கப்படாத வேலைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனினும் குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்கள் இன்று பல விஷயங்களில் குழப்பமடையக்கூடும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களால் சின்னச்சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.

உணவு பழக்கத்தில் கவனம் அவசியம். வாழ்க்கைத்துணையின் சில வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை தரலாம். அவசரமாக எடுக்கும் முடிவுகள் பின்னர் பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடும் என்பதால் சிந்தித்து செயல்படுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் பிஸியான நாள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வருமானம் உயர வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆனால் பணியிடத்தில் ஒருவர் உங்கள் முயற்சிக்கு தடையாக இருக்கலாம். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி குறித்து ஆலோசனை நடைபெறலாம். துணையை மகிழ்விக்க சிறிய பரிசு கொடுக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி ரீதியாக நிம்மதி கிடைக்கும். கடன் சுமைகள் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது. முடிவெடுக்கும் திறன் மேம்பட்டு முக்கிய செயல்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.

புதிய கூட்டுத்தொழில் முயற்சிகளில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களிடம் புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். இதனால் மனஅழுத்தமும் ஏற்படக்கூடும். சில முக்கிய திட்டங்களுக்காக பயணம் செல்ல வேண்டியிருக்கும்.

பழைய கடன் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்க நினைத்தால் கடன் உதவி தேவைப்படலாம். குழந்தைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று போராட்டங்கள் இருந்தாலும் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காத பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

எதிரிகள் உங்களை பாதிக்க முயற்சிக்கலாம். ஆனால் உங்கள் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அனுபவம் உங்களை காப்பாற்றும். புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன் நன்கு யோசிக்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். பணவரவு அதிகரிக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணலாம்.

வேலையில் பாராட்டு மற்றும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் எதிர்கால வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகிவிடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சிரமமான நாள். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. பண இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

சமூக நல செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும். கடினமான பணிகளை நண்பர்களின் உதவியுடன் முடிக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும். போட்டியாளர்களை வெல்ல முயற்சிப்பீர்கள். கடந்த அனுபவங்களில் இருந்து கற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு வெற்றியை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருந்தாலும் நிதி விஷயங்களில் கவனம் தேவை.

நெருங்கிய நண்பர்களுடன் கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம். தொழில் மற்றும் வணிக உறவுகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். முக்கிய விஷயங்களை அனைவரிடமும் பகிர வேண்டாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்

மேஷம்
மிதுனம்
மகரம்

இந்த ராசிக்காரர்கள் பயணம், நிதி மற்றும் முடிவெடுப்புகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

