MCA T10 கிண்ணத்தை கைப்பற்றிய சிட்டிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் ஃபைனான்ஸ்

சிட்டிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சி (CDB) நிறுவனம் ஜூன் 28 அன்று CCC மைதானத்தில் நடைபெற்ற MCA T10 கிரிக்கெட் தொடரின் சம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டது.
இதன் மூலம் தனது தோல்வியுறாத தொடர்ச்சியான சாதனையை மேலும் உறுதிப்படுத்தியதோடு, உறுதியான மற்றும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத தனது தனித்துவமான ஆளுமையையும் வெளிப்படுத்தியது.
தேசிய அணியைச் சேர்ந்த வீரர்களான தரிந்து ரத்நாயக்க (தலைவர்) மற்றும் துனித் வெல்லாலகே (உப தலைவர்) ஆகியோர் தலைமையிலான ‘டீம் சிடிபி’ (Team CDB) அணி, முதல் பந்து வீசப்பட்டது முதல் வெற்றி கொண்டாட்டம் வரை ஒரு தோல்வியைக் கூட சந்திக்காமல் சாம்பியன் அணிக்குரிய சிறப்பான திறனை வெளிப்படுத்தி பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது.
தேசிய வீரர் ஓஷத ஃபெர்னாண்டோவின் பயிற்சியில், நட்சத்திர வீரர்களின் திறனையும் தளராத குழு உணர்வையும் CDB ஒருங்கிணைத்தது. இது அனுபவம் மற்றும் இளமைத் துடிப்பு ஆகியவற்றின் மிகச்சிறந்த கலவையாக அமைந்தது.
CDB இன் செயல்பாடு என்பது தனிப்பட்ட திறமை சார்ந்தது மட்டுமல்ல. அது விடாமுயற்சி, தலைமைத்துவம் மற்றும் சிறந்து விளங்குதல் ஆகிய நிறுவனத்தின் விழுமியங்களைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு கூட்டு முயற்சியின் வெளிப்பாடாகும்.
அபான்ஸ் குழுமத்திற்கு (Abans Group) எதிரான இறுதிப் போட்டி ஒரு பொருத்தமான உச்சக்கட்டமாக அமைந்தது. 116 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய CDB அணி, வெறும் 8.4 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 120 ரன்களைக் குவித்து, ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை உறுதி செய்தது.
இறுதிப் போட்டியின் சிறந்த வீரராகத் திகழ்ந்து விஷத் ரண்டிக சிறப்பாகச் செயல்பட்டார். அரையிறுதிப் போட்டியில் ‘ஹாட்ரிக்’ சாதனை (2 ஓவர்கள், 11 ரன்கள், 4 விக்கெட்டுகள்) உட்படத் தொடர்ந்து சிறப்பாகப் பந்துவீசிய நுவன் துஷார, சிறந்த பந்துவீச்சாளருக்கான விருதை வென்றார்.
தோல்வியை காணாத இந்த வெற்றிப் பயணம் ஒரு கிரிக்கெட் வெற்றியைத் தாண்டிய ஒன்றாகும். நிதிச் சேவைகளுக்கு அப்பால், விளையாட்டின் மூலம் மிகச்சிறந்த செயல்பாட்டைக் கொண்ட கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதற்கான தனது அர்ப்பணிப்பை CDB இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தச் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, நிதித்துறையில் ஒரு முன்னோடியாக நிறுவனத்தின் நற்பெயரை வலுப்படுத்திய அதே வேளையில், ஊழியர்களின் ஈடுபாடு, நல்வாழ்வு மற்றும் சமூக உணர்வு ஆகியவற்றையும் கொண்டாடியது.
CDB பற்றி
சிட்டிசன்ஸ் டெவலப்மென்ட் பிசினஸ் ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சி (CDB) இலங்கையின் நான்காவது பெரிய வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம் மற்றும் நாட்டின் மிகவும் புதுமையான நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலைத்தன்மை, பெருநிறுவன ஆளுகை, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றில் தனக்கிருக்கும் வலுவான அர்ப்பணிப்புடன், CDB இன் பெருநிறுவனப் பொறுப்புணர்வானது, தொலைநோக்குடைய தொழில்நுட்பப் புத்தாக்கங்கள் மற்றும் அதிநவீன நிதித் தீர்வுகள் மூலம் நிதிச் சேவைகள் துறையில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்துவதையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.