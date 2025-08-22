WhatsApp
Friday, August 22, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
BREAKING இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கைதானார்!
கவனத்தை ஈர்த்த மதுரை மாநாட்டில் விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி!
மலேசிய விமானப்படை விமானத்தில் தீ விபத்து!
போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியிலும் உக்ரேன் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை...
வெளியேற்றம் | சிறுகதை | ஸிந்துஜா
முன்னாள் பாதிரியார் 17 முறைகேடான தாக்குதல்களில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டார்!
வடமேற்கு இலண்டனில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட ‘ஐஸ்கிரீம் மனிதன்’ மரணம்!
1,600 உணவுப்பொருட்களின் விற்பனைக்கு ஜப்பானில் தடை
மலேசிய விமானப்படை விமானத்தில் தீ விபத்து!

இளவரசி
மலேசிய விமானப்படை விமானத்தில் தீ விபத்து!

மலேசியா – பாஹாங் மாநிலத்தின் குவாந்தானிலுள்ள இராணுவ விமான நிலையத்தில் நேற்றிரவு (21) 9 மணியளவில் விமானம் ஒன்றில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து விமானப்படை அவசர நடவடிக்கை எடுத்ததாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த விபத்துக்கான காரணத்தைப் பற்றி யாரும் ஊகிக்கவேண்டாம் என்றும் விமானப்படை கேட்டுக்கொண்டது.

விவரங்கள் தெரிந்தவுடன் தகவல் வெளியிட இருப்பதாகவும் அது தெரிவித்தது.

விமானியும் விமானத்திலிருந்த ஆயுதக் கட்டமைப்பு அதிகாரியும் பத்திரமாக விமானத்திலிருந்து வெளியேறினர். இருவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகப் பாஹாங் மாநில பொலிஸ் தலைவர் கூறியிருக்கிறார்.

விபத்தின் காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பரவிவருகிறது. அதில் விமானப்படை விமானம் புறப்பட்ட உடனே தீப்பற்றி எரிவது தெரிகிறது.

