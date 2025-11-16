இலண்டன் கேலரியில் புகழ்பெற்ற ஓவியத்தைத் திருடியவருக்கு 13 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை

இலண்டனில் உள்ள ஒரு கேலரியில் இருந்து புகழ்பெற்ற Banksy-யின் Girl With Balloon அச்சிடப்பட்ட ஓவியத்தைத் திருடிய ஒருவருக்கு 13 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலண்டனின் பெக்டனைச் சேர்ந்த 49 வயதான லாரி ஃப்ரேசர் (Larry Fraser) என்பவருக்கு இந்தத் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கிங்ஸ்டன் கிரவுன் கோர்ட்டில் (Kingston Crown Court) ஒக்டோபர் 9ஆம் திகதியன்று ஒரு குடியிருப்பு அல்லாத கொள்ளை (non-residential burglary) குற்றச்சாட்டை அவர் ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 14, 2025 வெள்ளிக்கிழமை அவருக்குத் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.
இந்தக் கலைப்படைப்பின் மதிப்பு £270,000 ஆகும். சம்பவம் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 8ஆம் திகதியன்று இரவு 11 மணியளவில் இலண்டனில் உள்ள நியூ கேவென்டிஷ் தெருவில் உள்ள ஒரு கேலரியில் நடந்தது.
ஃப்ரேசர், க்ரோவ் கேலரியின் (Grove Gallery) கண்ணாடி நுழைவு வாயிலை உடைக்க ஒரு சுத்தியலைப் பயன்படுத்தினார். அவர் தனது அடையாளத்தை மறைக்க முகமூடி, தொப்பி அணிந்த ஜாக்கெட் மற்றும் கையுறைகளைப் பயன்படுத்தினார்.
கொள்ளையடித்த பின்னர், அவர் கலைப்படைப்பை ஒரு வேனில் ஏற்றிச் செல்வது சிசிடிவி மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்தக் கொள்ளையில் தப்பியோட உதவிய ஓட்டுநராகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட 54 வயதான ஜேம்ஸ் லவ் (James Love) என்பவர், திருட்டுக் குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
ஃப்ரேசர் கைது செய்யப்பட்ட 48 மணி நேரத்திற்குள், செப்டம்பர் 10ஆம் திகதியன்று, அவரது வீட்டில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார். அவர் செப்டம்பர் 11 அன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
நீதிமன்றத்தில், ஃப்ரேசர் தனக்கு இருந்த பழைய போதைப் பொருள் கடனை (historic drug debt) சமாளித்துக் கொண்டிருந்ததாகவும், “ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தம் மற்றும் பயத்தின் கீழ்” அந்த வேலையைச் செய்ய ஒப்புக்கொண்டதாகவும் கூறினார்.
எந்தப் பொருளைத் திருடப் போகிறோம் என்றோ அல்லது அதன் மதிப்பு என்னவென்றோ குற்றத்தைச் செய்யும் நாள் வரை தனக்குத் தெரியாது என்றும் அவர் கூறினார்.
ஃப்ரேசருக்காக வாதாடிய ஜெஃப்ரி இஸ்ரேல் (Jeffrey Israel), ஃப்ரேசர் தனது தாயாருக்குப் பராமரிப்பாளராக வாழ்ந்து வருவதாகவும், தனது முந்தைய சிறைத் தண்டனைக்குப் பிறகே “போதைக்கு அடிமையாகும் சுழற்சியை” உடைக்க முடிந்தது என்றும் கூறினார்.
எனினும், நீதிபதி அன்னே பிரவுன் (Anne Brown) சமாதானம் அடையவில்லை. இந்தச் சம்பவம் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட தண்டனைக்கு (suspended sentence) விட மிகவும் தீவிரமானது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.