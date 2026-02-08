மேண்டல்சனுக்கு வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு மீளாய்வு; எப்ஸ்டீன் தொடர்பு விவகாரம் தீவிரம்

அமெரிக்காவிற்கான இங்கிலாந்துத் தூதராகப் பணியாற்றிய லார்ட் மேண்டல்சனுக்கு (Lord Mandelson) வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை குறித்து இங்கிலாந்து வெளியுறவுத்துறை மறுஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது.
பாலியல் குற்றவாளி ஜெப்ரி எப்ஸ்டீனுடன் (Jeffrey Epstein) தொடர்பு இருந்ததாக எழுந்த சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து மேண்டல்சன் தனது பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தூதர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மேண்டல்சனுக்கு சுமார் £40,000 இழப்பீடு வழங்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகையை அவர் உடனடியாக திருப்பி வழங்க வேண்டும் அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என பிரதமர் அலுவலகமும் அமைச்சர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
எப்ஸ்டீன் தொடர்பான புதிய மின்னஞ்சல் தகவல்கள் வெளியாகியதைத் தொடர்ந்து, இலண்டன் மாநகர காவல்துறை மேண்டல்சனுடன் தொடர்புடைய இரண்டு வீடுகளில் சோதனை நடத்தியுள்ளது. பொது அலுவலகத்தில் முறைகேடாக நடந்துகொண்டதாகக் கூறப்படும் புகார்கள் தொடர்பாக அவர் மீது சிக்கலான விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்புடைய செய்தி – ஸ்டார்மர் எதிர்கொள்ளும் அரசியல் நெருக்கடி தீவிரம் – முன்னாள் பிரதமர் எச்சரிக்கை
2010ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் €500 பில்லியன் பிணை எடுப்புத் திட்டம் தொடர்பான தகவலை மேண்டல்சன் எப்ஸ்டீனுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கியதாக மின்னஞ்சல் ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், 2008 ஆம் ஆண்டு எப்ஸ்டீன் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தபோது, அவருக்கு ஆதரவாக மேண்டல்சன் தகவல்கள் அனுப்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தாம் எந்தவொரு குற்றச்செயலிலும் ஈடுபடவில்லை என்றும், நிதி ஆதாயத்திற்காக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் மேண்டல்சன் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான அரசாங்க ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் தகவல்களை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க அமைச்சர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.