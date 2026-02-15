ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து பிரதமர்

WhatsApp
Sunday, February 15, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

காதலர் தினத்தில் அரச குடும்பத்தினர் வெளியிட்ட புன்னகை புகைப்படங்கள்
by இளவரசி
ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
பயங்கரவாதத்தடைச்சட்டத்தை பதிலீடு செய்யும் அரசு | ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் எடுத்துரைத்த...
by பூங்குன்றன்
புதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்ட முன்மொழிவுக்கு எதிராக கையெழுத்து போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும்...
by பூங்குன்றன்
அலெக்ஸி நெவால்னி மரணம்: நச்சு இரசாயனம் செலுத்தப்பட்டதாக 5 ஐரோப்பிய...
by இளவரசி
பாரிஸ் லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் மீண்டும் நீர்க்கசிவு: மோனா லிசா ஓவியம்...
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து பிரதமர்

ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து பிரதமர்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஐரோப்பா போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்: மியூனிக் மாநாட்டில் இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்சரிக்கை

ஐரோப்பா தனது மக்களையும் மதிப்புகளையும் வாழ்க்கை முறையையும் பாதுகாக்க விரும்பினால், பாதுகாப்புத் துறையில் மேலும் உறுதியுடன் செயல்பட்டு, போருக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், உலகத் தலைவர்களிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மியூனிக் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர், ஐரோப்பா பாதுகாப்பு விஷயங்களில் தன்னிறைவு அடைய வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். மேலும், ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையிலான பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

ரஷ்யாவின் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இங்கிலாந்து தனது கேரியர் ஸ்ட்ரைக் குழுவை ஆர்க்டிக் மற்றும் High North பகுதிகளுக்கு அனுப்ப உள்ளதாக ஸ்டார்மர் அறிவித்தார். இந்த முயற்சியில் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் பிற நேட்டோ கூட்டணி நாடுகளும் இணைய உள்ளன என்றும் அவர் கூறினார்.

உக்ரைன் தொடர்பான எதிர்கால அமைதி ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு ரஷ்யாவின் மீளாயுதப்படை நடவடிக்கைகள் வேகமெடுக்கக்கூடும் என்பதால், ஐரோப்பா எதிர்கால அச்சுறுத்தல்களுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். “இந்தக் காலத்தின் நாணயம் கடின சக்தி தான்; அதனால் நாம் அதை கட்டியெழுப்ப வேண்டும்,” என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

முன்னதாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், தேவையான சூழலில் ஐரோப்பிய கூட்டாளிகள் பாதுகாப்பு உறுதிப்பாட்டை பின்பற்றுவார்களா என்ற சந்தேகத்தை வெளியிட்டிருந்தார். அதற்கு பதிலளித்த ஸ்டார்மர், நேட்டோவின் Article 5 பாதுகாப்பு உறுதிப்பாட்டிற்கான இங்கிலாந்தின் அர்ப்பணிப்பு “முன்பைப் போலவே வலுவாக உள்ளது” என்று உறுதியளித்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

காதலர் தினத்தில் அரச குடும்பத்தினர் வெளியிட்ட புன்னகை புகைப்படங்கள்

பயங்கரவாதத்தடைச்சட்டத்தை பதிலீடு செய்யும் அரசு | ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் எடுத்துரைத்த...

புதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்ட முன்மொழிவுக்கு எதிராக கையெழுத்து போராட்டம்

அலெக்ஸி நெவால்னி மரணம்: நச்சு இரசாயனம் செலுத்தப்பட்டதாக 5 ஐரோப்பிய...

பாரிஸ் லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் மீண்டும் நீர்க்கசிவு: மோனா லிசா ஓவியம்...

பிரான்ஸ் அதிர்ச்சி: குளிர்சாதனப் பெட்டியில் இரு குழந்தைகள் உடல்கள் –...

பிரபலமானவை

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்
இலண்டன் பள்ளியில் கத்திக்குத்து: 13 வயது சிறுவன் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு
வன்முறைகளுக்கு மத்தியில் பங்களாதேஷ் தேர்தல் நிறைவு: தாரிக் ரஹ்மான் பிரதமராகும் வாய்ப்பு
மகப்பேறு மருத்துவ குறைபாடுகளால் பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு: பெற்றோர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

ஆன்மீகம்

12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!
by இளவரசி
குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா நடிக்கும் ‘சுயம்பு ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.