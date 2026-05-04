தமிழக தேர்தல் முடிவுகள்: தவெக முன்னிலை – தொங்கு சட்டமன்றம் சாத்தியம்!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை முன்னேறிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், தற்போதைய அரசியல் நிலைமை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெளியான இடைக்கால முடிவுகளின்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் (த.வெ.க) 111 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (அ.தி.மு.க) 80 தொகுதிகளிலும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (தி.மு.க) 48 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகின்றன.
தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க குறைந்தது 118 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவது அவசியமாகும். ஆனால், தற்போதைய நிலவரப்படி எந்த ஒரு கட்சியும் தனித்து அந்த மாயத்தைக் கடக்கவில்லை. இதனால், தெளிவான பெரும்பான்மை இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
இந்த சூழலில், மாநிலத்தில் “தொங்கு சட்டமன்றம்” (Hung Assembly) அமையும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது என அரசியல் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் வெளியாகுகின்றன. அடுத்த கட்டமாக கூட்டணி அரசியல், ஆதரவு பேச்சுவார்த்தைகள் போன்றவை முக்கியமாக மாறக்கூடும்.
இறுதி முடிவுகள் வெளியாகும் வரை அரசியல் நிலைமை மேலும் மாற்றமடையக்கூடும் என்பதால், அனைத்து கட்சிகளும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றன.