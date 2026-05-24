மேற்கு இலண்டனில் ஐந்து பேர் மீது கத்திக்குத்து தாக்குதல்; 26 வயது நபர் கைது

மேற்கு இலண்டனில் உள்ள ஆக்டன் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் ஐந்து இளைஞர்கள் கத்தியால் குத்தப்பட்டு காயமடைந்த நிலையில், சம்பவம் தொடர்பாக 26 வயது நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக மெட் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ஹார்ன் வீதி, ஆக்டன் பகுதியில் மோதல் ஏற்பட்டதாக பிற்பகல் 3 மணிக்கு முன்னர் தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். சம்பவ இடத்தில் ஐந்து பேர் கத்திக்குத்துக் காயங்களுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில், பொலிஸார் அவர்களுக்கு உடனடியாக முதலுதவி அளித்தனர்.
காயமடைந்தவர்களில் 20, 22, 42 மற்றும் 47 வயதுடைய நான்கு பேர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அவர்களது காயங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தானவை அல்லது நிரந்தர பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடியவை அல்ல என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், 26 வயதுடைய மற்றொரு நபரும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில், அவரது காயங்களும் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்று மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தினர்.
இந்த 26 வயது நபர், கடும் உடல்நலக் கேடு விளைவித்தல் (GBH) மற்றும் A, B ரக போதைப்பொருட்களை விநியோகிக்கும் நோக்கில் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மெட் பொலிஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் வழங்கிய தகவலில், “வெள்ளிக்கிழமை, மே 22 அன்று பிற்பகல் 2:47 மணியளவில், ஆக்டனின் ஹார்ன் லேனில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பொலிஸார், ஐந்து நபர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு அவர்கள் தாக்கப்பட்டுக் கத்தியால் குத்தப்பட்டதாக தகவல் பெற்றனர். சம்பவ இடத்தில் வைத்து ஐந்து பேருக்கும் அதிகாரிகள் முதலுதவி அளித்தனர். கைதுசெய்யப்பட்ட 26 வயதுடைய நபரும் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்; அவரது காயங்களும் உயிருக்கு ஆபத்தானதோ நிரந்தர மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதோ அல்ல,” என்று தெரிவித்தார்.