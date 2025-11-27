வடக்கு இலண்டனில் 17 வயது சிறுமி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வழக்கு: இலக்கு வேறு ஒருவர்

வடக்கு இலண்டனில் 2018 ஏப்ரலில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட 17 வயது தனேஷா மெல்போர்ன்–பிளேக், உண்மையில் இலக்காக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று ஓல்ட் பெய்லியில் நடைபெறும் விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அன்று மாலை நடைபாதையில் நின்றிருந்தபோது, கும்பல் மோதலுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் ஒரு சம்பவத்துக்குப் பிறகு துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றது.
36 வயதான மைக்கேல் கிளார்க்கு, கொலை, உயிருக்கு ஆபத்தான நோக்கில் துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஆயுதம் வைத்திருந்தது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுத்துள்ளார்.
வழக்கைத் தொடங்கிய ஜோஸ்லின் லெட்வர்ட் கே.சி, தனேஷா, வுட் கிரீனில் இருந்து நார்தம்பர்லேண்ட் பார்க் வழியாக சென்ற வாகனத்தில் பயணம் செய்தபோது தாக்குதல் நடந்ததாக நீதிமன்றத்தில் விளக்கினார்.
நார்தம்பர்லேண்ட் பார்க் கில்லர்ஸ் (NPK) மற்றும் வுட் கிரீன் மாப் (WGM) ஆகிய இரு கும்பல்களுக்கிடையே நீண்டகால பகை நிலவியதாகவும், இந்த பகை 2016 முதல் 2020 வரை கடுமையான வன்முறைகளாக உயர்ந்ததாகவும் ஜூரர்கள் கேட்டனர்.
ஏற்கனவே மைக்கேல் கிளார்க்கின் நண்பர் மார்கஸ் லா குரோயிக்ஸ், அதிகாலையில் ஒரு உணவகத்திற்கு வெளியே NPK உடன் தொடர்புடைய நான்கு நபர்களால் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் பரவியது. இந்த தாக்குதலுக்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் பின்னர் துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றிருக்கலாம் என நீதிமன்றத்தில் கூறப்பட்டது.
லெட்வர்ட், லா குரோயிக்ஸ் மீது நடந்த தாக்குதல், கிளார்க்கை “விரைவாக செயல்பட தூண்டியிருக்கலாம்” என்று தெரிவித்தார்.
சால்க்ரோவ் சாலையில் இருந்து மூன்று முறை துப்பாக்கி சுடப்பட்டது. துப்பாக்கிச் சூடு நடந்த வாகனத்தில் கிளார்க் இருந்ததாக வழக்கறிஞர்கள் கூறினாலும், அவர் அதை மறுத்துள்ளார்.
NPK ஊதா நிறத்துடன், WGM பச்சை நிறத்துடன் தொடர்புடைய குழுக்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டன. இரண்டு கும்பல்களின் பிரதேச எல்லைகளும் ஒன்றுக்கொன்று மிக அருகில் இருந்ததாக நீதிமன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.