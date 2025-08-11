15 ஆம் திகதி வடக்கு – கிழக்கில் ஹர்த்தால்! – தமிழரசுக் கட்சி அறிவிப்பு; ஜனாதிபதிக்கும் தெரிவிப்பு

WhatsApp
Monday, August 11, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

பலத்த பாதுகாப்புடன் கபில்ராஜ்ஜின் பூதவுடல் நல்லடக்கம்! – தமிழரசுக் கட்சி...
by தமிழ்மாறன்
15 ஆம் திகதி வடக்கு – கிழக்கில் ஹர்த்தால்! –...
by தமிழ்மாறன்
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த ‘ கேப்டன் பிரபாகரன் ‘படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
20 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் அணிக்கு எழுவர் ஆசிய றக்பியில் இலங்கை...
by பூங்குன்றன்
அத்துரலிய ரத்ன தேரர் தலைமறைவு
by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச புத்தகத் திருவிழா 2025!
by பூங்குன்றன்
வேலையற்ற பட்டதாரிகள் அரசாங்கத்தால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றனர் | சஜித் பிரேமதாச
by பூங்குன்றன்
டெல்லியில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, கனிமொழி உள்ளிடடோர் கைது;...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிருனாள் தாகூரின் புகைப் படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை 15 ஆம் திகதி வடக்கு – கிழக்கில் ஹர்த்தால்! – தமிழரசுக் கட்சி அறிவிப்பு; ஜனாதிபதிக்கும் தெரிவிப்பு

15 ஆம் திகதி வடக்கு – கிழக்கில் ஹர்த்தால்! – தமிழரசுக் கட்சி அறிவிப்பு; ஜனாதிபதிக்கும் தெரிவிப்பு

written by தமிழ்மாறன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

முல்லைத்தீவு, முத்துஐயன்கட்டுக் குளத்தில் தமிழ் இளைஞரின் சடலம் மீட்கப்பட்டமையை ஒட்டி இலங்கை இராணுவத்தினர் மீது குற்றம் சுமத்தப்படும் நிலையில், தமிழர் தாயகத்தில் இன்று வரைத் தொடரும் இராணுவத்தின் மிருகத்தனத்தை எதிர்த்து, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் முழுவதும் ஓகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை ஹர்த்தால் நடத்த இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பில் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர் சி.வி.கே.சிவஞானம், பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் ஆகியோர் கடிதம் மூலம் ஜனாதிபதி அநுரகுமார திஸாநாயக்கவுக்கும் அறிவித்துள்ளனர்.

நேற்று அனுப்பப்பட்ட அந்தக் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பவை வருமாறு:-

“ஓகஸ்ட் 09, 2025 அன்று காலை, முத்துஐயன்கட்டுக் குளத்தில் எதிர்மனசிங்கம் கபில்ராஜ் (வயது 32) என்பவரின் உடல் மீட்கப்பட்டமை குறித்து உங்கள் கவனத்துக்குக் கொண்டு வருகின்றோம்.

ஓகஸ்ட் 07, 2025 அன்று, இலங்கை இராணுவத்தின் 63 ஆவது பிரிவு முகாமுக்கு 5 பேர் வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர் எனவும், அங்குள்ள இராணுவத்தினர் அவர்களைக் கடுமையாகத் தாக்கினர் எனவும் தற்போது தெரியவந்துள்ளது. அவர்களில் கபில்ராஜ் என்ற நபர் காணாமல்போனார். பின்னர் அவரது உடல் முத்துஐயன்கட்டுக் குளத்தில் மிதப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக இராணுவத்தினர் சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பதை நாங்கள் அறிந்துள்ளோம். தடையின்றி முழுமையான விசாரணையை உறுதி செய்வதற்கும், குற்றவாளிகள் மீது வழக்குத் தொடுப்பதற்கும் மட்டுமல்லாமல், வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இராணுவத்தின் அடக்குமுறை நடத்தை மற்றும் அதிகப்படியான பிரசன்னத்தை முன்னிலைப்படுத்தவும், இந்த விடயத்தை உங்கள் அவசர கவனத்துக்குக் கொண்டு வருகின்றோம்.

இராணுவத்தின் அதிகப்படியான பிரசன்னத்தைத் தாமதமின்றி அகற்ற உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுங்கள். இந்த நிகழ்வில் நீதி செயல்முறை குறுக்கீடு இல்லாமல் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்யவும் நாங்கள் உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

இன்று வரை தொடரும் இராணுவத்தின் மிருகத்தனத்தை எதிர்த்து, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் முழுவதும் ஓகஸ்ட் 15, 2025 வெள்ளிக்கிழமை ‘ஹர்த்தால்’ நடத்த அழைப்பு விடுத்துள்ளோம்.”

– இப்படி அந்தக் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
தமிழ்மாறன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

பலத்த பாதுகாப்புடன் கபில்ராஜ்ஜின் பூதவுடல் நல்லடக்கம்! – தமிழரசுக் கட்சி...

20 வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் அணிக்கு எழுவர் ஆசிய றக்பியில் இலங்கை...

அத்துரலிய ரத்ன தேரர் தலைமறைவு

யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச புத்தகத் திருவிழா 2025!

வேலையற்ற பட்டதாரிகள் அரசாங்கத்தால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றனர் | சஜித் பிரேமதாச

டெல்லியில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, கனிமொழி உள்ளிடடோர் கைது;...

பிரபலமானவை

பூஜை அறையை இப்படி வையுங்கள்; நன்மை கிடைக்கும்!
பாட்டியை பார்க்க தந்தையுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்ற 4 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு!
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
முல்லைத்தீவு இளம் குடும்பஸ்தரின் சடலம்: உடற்கூற்று மாதிரிகள் கொழும்புக்கு!

ஆன்மீகம்

பட்டினத்தார் செய்த அற்புதங்கள்
by வேங்கனி
ஆடிப்பூரம் வழிபாடும் சிறப்பும்!
by வேங்கனி
முன்னோரைப் போற்றும் ஆடி அமாவாசை…
by வேங்கனி
வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும் வாஸ்துவின் வகைகள்
by வேங்கனி
ஆடி செவ்வாய் விரதம் | அறிந்தவருக்கு ஆடி, தெரிந்தவருக்கு தை, மறந்தவருக்கு...
by வேங்கனி

மகளிர்

உலக தாய்ப்பால் வாரம்
by வேங்கனி
நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
by வேங்கனி
கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க
by வேங்கனி
பெண்களும் இதயநோய்களும்…
by வேங்கனி
மை தீட்டும் கலை…
by வேங்கனி

சமையல்

பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி
காய்கறி ஊத்தப்பம்
by வேங்கனி
வாழைப்பழம் கேரட் ஸ்மூத்தி
by வேங்கனி
கொத்தமல்லி கார உருண்டை
by வேங்கனி
யாருமே சொல்லித்தராத சமையல் குறிப்புகள் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க
by வேங்கனி

மருத்துவம்

குடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
09 மணி நேரத்திற்கு மேலான தூக்கம் ஆபத்து!
by இளவரசி
தினசரி ஓட்டம் | உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான அற்புத மருந்து!
by வேங்கனி
காய்ச்சலுக்கு இளநீர் | பலன் அளிக்குமா, பாதுகாப்பானதா?
by வேங்கனி
பேரீச்சம்பழம் அளவோடு சாப்பிடுங்கள், ஆபத்துகளைத் தவிருங்கள்!
by வேங்கனி

சினிமா

மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த ‘ கேப்டன் பிரபாகரன் ‘படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா

by பூங்குன்றன்
ராகவா லோரன்ஸ் – எல்வின் இணைந்து மிரட்டும் ‘புல்லட் ‘ படத்தின் டீஸர்...
by பூங்குன்றன்
சாதனை படைத்து வரும் நடிகை அனுஷ்காவின் ‘காடி’ ( Ghatti) பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட அருண் விஜயின் ‘ரெட்ட தல ‘ பட கிளர்வோட்டம்
by பூங்குன்றன்
விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

போகி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
படை(த்) தலைவன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More