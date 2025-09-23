சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்வுகளுக்கு இலங்கை ஒரு தனித்துவமான தளம் – பிரதமர்

WhatsApp
Tuesday, September 23, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

தந்தை – மகள் உறவை பேசும் நடிகர் கிஷோரின் ‘மெல்லிசை’
by பூங்குன்றன்
யதார்த்த நாயகன் விதார்த் விவசாயியாக நடிக்கும் ‘மருதம்’
by பூங்குன்றன்
இலங்கைத் தமிழர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளராக ம.சசிகுமார் பதவியேற்பு
by பூங்குன்றன்
சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்வுகளுக்கு இலங்கை ஒரு தனித்துவமான தளம் –...
by பூங்குன்றன்
பருத்தித்துறையில் தியாக தீபம் திலீபனின் ஊர்தி முன்னால் பட்டாசு கொழுத்திய...
by பூங்குன்றன்
பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக ஐ.நா. சபையில் பிரான்ஸ் அறிவித்தது
by இளவரசி
கேரளா நடிகர்கள் வீடுகளில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை; துல்கர் சல்மானின்...
by இளவரசி
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்வுகளுக்கு இலங்கை ஒரு தனித்துவமான தளம் – பிரதமர்

சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்வுகளுக்கு இலங்கை ஒரு தனித்துவமான தளம் – பிரதமர்

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்வுகளுக்கு இலங்கை ஒரு தனித்துவமான தளமாகும் என்றும் இலங்கையின் பெயரை சர்வதேச அரங்கிற்கு கொண்டுச் செல்வதற்கு “SL MICE EXPO 2025”  ஒரு மிகச் சிறந்த வாய்ப்பாகும் எனவும் பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்தார்.

வெளிவிவகார, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் இலங்கை மாநாட்டு பணியகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட “SL MICE EXPO 2025”  கண்காட்சியின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு, செப்டம்பர் 23ஆம் திகதி கொழும்பு சினமன் லைஃப் ஹோட்டலில் பிரதமர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

இக்கண்காட்சியில் 30 நாடுகளைச் சேர்ந்த 100 பிரதிநிதிகள் கலந்துகொள்வதுடன், “SL MICE EXPO 2025”  கண்காட்சி இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு நடைபெற இருக்கின்றது.

இலங்கையை MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)  துறையில் ஒரு முன்னணி நாடாக மாற்றுவதன் மூலம் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு MICE பிரிவில் தமது சேவைகள், தயாரிப்புகள் மற்றும் திறமைகளை காட்சிப்படுத்துவதற்கும், மேம்படுத்துவதற்குமான வாய்ப்பைப் பெற்றுக்கொடுப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

இதன்போது மேலும் கருத்து தெரிவித்த பிரதமர்,

“இது ஒரு கண்காட்சி மட்டுமன்றி. நம் நாட்டு வர்த்தகர்களுக்கும் பங்குதாரர்களுக்கும் நேரடியாக சர்வதேச ரீதியில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதற்கும் அறிவைப் பெறுவதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாகும். இத்தகைய கண்காட்சிகள் இலங்கையை ஒன்றுகூடல்கள்இ மாநாடுகள் மற்றும் கண்காட்சிகளை நடத்துவதற்கான தளமாக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை பெற்று தருகின்றது.

இலங்கை பொருளாதாரத்தில் சுற்றுலாத் துறைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான இடம் இருக்கின்றது. 2024ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலாத் துறை மூலம் 3.1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஈட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு 2.3 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் வருமானம் ஈட்டிக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.\

அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டிக்கொடுக்கும் துறைகளில் சுற்றுலாத்துறை மூன்றாவது பெரிய துறையாக விளங்குகின்றது. இந்த நிலமையானது அபிவிருத்திக்கும் தேசிய பொருளாதாரத்தின் சாதகமான மாற்றத்திற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது.

இலங்கையின் பெறுமதியும், புவியியல் அமைவும் ஆசியா, வளைகுடா, மேற்கு ஆசியா மற்றும் அதற்கு அப்பால் நிலவுகின்ற தொடர்புகள் காரணமாக, சர்வதேச வர்த்தக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு இது ஒரு தனித்துவமான தளமாக மாறி இருக்கின்றது. அது மாத்திரமின்றிஇ பல்வேறு இயற்கை அழகுஇ பல நூற்றாண்டுகள் பழமைவாய்ந்த கலாச்சாரம் மற்றும் நமது நாட்டின் சர்வதேச தரத்திலான விருந்தோம்பல் ஆகியவற்றை சர்வதேச வர்த்தக சமூகத்திற்கு அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு இலங்கையில் இருக்கின்றது.

குறிப்பாக, இந்த கண்காட்சி வெளிநாட்டு கொள்வனவாளர்களுக்கும் உள்நாட்டு விநியோகஸ்தர்களுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல உறவை உருவாக்குவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகின்றது.

வெளிவிவகார, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சும், இலங்கை மாநாட்டு பணியகமும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இந்த கண்காட்சியானது, இலங்கையை MICE மையமாக மாற்றுவதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகப் பெற்றுக் கொடுக்கும் பங்களிப்புக்கு பாராட்டுகளைத் தெரிவிப்பதாகப் பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்தார்.

இந்த நிகழ்வில் இலங்கை மாநாட்டு பணியகத்தின் தலைவர் தீர ஹெட்டியாராச்சி, பதில் பொது முகாமையாளர் அச்சினி தந்துன்னகே மற்றும் 30 நாடுகளைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

 

 

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இலங்கைத் தமிழர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளராக ம.சசிகுமார் பதவியேற்பு

பருத்தித்துறையில் தியாக தீபம் திலீபனின் ஊர்தி முன்னால் பட்டாசு கொழுத்திய...

பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக ஐ.நா. சபையில் பிரான்ஸ் அறிவித்தது

கேரளா நடிகர்கள் வீடுகளில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை; துல்கர் சல்மானின்...

காட்விக் விமான நிலையத்தில் £2.2 பில்லியன் செலவில் இரண்டாவது ஓடுபாதைக்கு...

விளையாட்டு அமைதியான போட்டியால் உலகை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் | சர்வதேச...

பிரபலமானவை

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்
பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி குடும்பங்கள் கடும் எதிர்ப்பு
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

ஆன்மீகம்

ஒக்டோபர் புதன் பெயர்ச்சியில் உயர்வு காண்போர்!
by இளவரசி
அருகம்புல் மாலையின் அதிசய மகத்துவம்
by இளவரசி
வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!
by இளவரசி
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி

மகளிர்

வெயிலால் கருப்பான கைகளை வெள்ளையாக்கணுமா?
by இளவரசி
ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி
கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி

சமையல்

ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்
by இளவரசி
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி
சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மழைக்காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கணுமா?
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்!
by இளவரசி
புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் முள் சீத்தா
by இளவரசி
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி

சினிமா

தந்தை – மகள் உறவை பேசும் நடிகர் கிஷோரின் ‘மெல்லிசை’

by பூங்குன்றன்
யதார்த்த நாயகன் விதார்த் விவசாயியாக நடிக்கும் ‘மருதம்’
by பூங்குன்றன்
கேரளா நடிகர்கள் வீடுகளில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை; துல்கர் சல்மானின் கார்கள் பறிமுதல்
by இளவரசி
சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட ரிஷப் ஷெட்டியின் ‘காந்தாரா : சாப்டர் 1’ முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
பல்டி மலையாள தமிழ் திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கிறது
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More