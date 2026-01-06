மனித கடத்தல் தொடர்பான 2026–2030 தேசிய மூலோபாய செயல் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

WhatsApp
Tuesday, January 6, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

தந்தையின் தியாகத்தை உரத்து பேசும் ‘ஃபாதர் ‘
by பூங்குன்றன்
மனித கடத்தல் தொடர்பான 2026–2030 தேசிய மூலோபாய செயல் திட்டத்திற்கு...
by பூங்குன்றன்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீண்டும் கடல் கொந்தளிப்பு | மீனவர்கள் வாழ்வாதார...
by பூங்குன்றன்
பொலிஸ் அதிகாரியைத் தாக்கிய எம்.பி முன்னர் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு...
by பூங்குன்றன்
கடும் குளிர் எச்சரிக்கை: பனிப்பொழிவு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான பால் பொருள்களை சந்தையிலிருந்து மீட்டுக்கொள்கிறது Nestle
by இளவரசி
வெனிசுவேலா: இடைக்கால ஜனாதிபதியாக டெல்ஸி ரொட்ரிகீஸ் பொறுப்பேற்றார்
by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் காயம், சந்தேகநபர்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை மனித கடத்தல் தொடர்பான 2026–2030 தேசிய மூலோபாய செயல் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

மனித கடத்தல் தொடர்பான 2026–2030 தேசிய மூலோபாய செயல் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

திட்டமிட்ட குற்றச்செயல்களுக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சமவாயம் (UNTOC) மற்றும் அதன் துணை வலுவாக்க பணிச்சட்டகமான மனித மனிதக் கடத்தலை; தடுத்தல், ஒழித்தல் மற்றும் அதற்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் (குறிப்பாக பெண்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் எதிராக இடம்பெறுகின்ற குற்றங்கள் தொடர்பாக) வலுவாக்கத்திற்கான பலமோர் பணிச்சட்டகத்தில் (Palermo Protocol)  இலங்கை கையொப்பமிட்டு ஏற்று அங்கீகரித்துள்ளது.

அதற்கமைய, மனித வியாபாரத்தைத் தடுப்பதில் முனைப்பாகப் பங்கெடுக்கின்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆர்வங்காட்டுகின்ற நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைப்புச் செய்வதற்காக 2010 ஆண்டில் மனித வியாபாரத்திற்கு எதிரான தேசிய செயலணி நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இச்செயலணி திட்டவட்டமான காலப்பகுதிக்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள செயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்கமைய செயலாற்றியுள்ளதுடன், 2021 – 2025 வரையான காலப்பகுதிக்கான இறுதி தேசிய மூலோபாயத் திட்டத்தின் காலம் 2025.12.31 ஆம் திகதியுடன் முடிவடைகின்றது.

அதனால், குறித்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் முன்னேற்ற மீளாய்வை நடாத்தி, ஏற்புடைய அனைத்துத் தரப்பினர்களின் உடன்பாடு மற்றும் புரிதலுடன், தடுத்தல், பாதுகாத்தல், வழக்குகளைத் தொடர்தல் (முறைப்பாடு செய்தல்) மற்றும் பங்களிப்புடன் செயலாற்றுதல் போன்ற நான்கு வகை அணுகுமுறைகளுடன் கூடிய 2026 – 2030 காலப்பகுதிக்கான தேசிய மூலோபாய செயற்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த தேசிய மூலோபாயத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக பாதுகாப்பு அமைச்சராக கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் சமர்ப்பித்துள்ள யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீண்டும் கடல் கொந்தளிப்பு | மீனவர்கள் வாழ்வாதார...

பொலிஸ் அதிகாரியைத் தாக்கிய எம்.பி முன்னர் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு...

கடும் குளிர் எச்சரிக்கை: பனிப்பொழிவு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன

குழந்தைகளுக்கான பால் பொருள்களை சந்தையிலிருந்து மீட்டுக்கொள்கிறது Nestle

வெனிசுவேலா: இடைக்கால ஜனாதிபதியாக டெல்ஸி ரொட்ரிகீஸ் பொறுப்பேற்றார்

இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் காயம், சந்தேகநபர்...

பிரபலமானவை

வெனிசுலாவில் அவசரநிலை: தொடர் தாக்குதல்களுக்குப் பின் ஜனாதிபதி பிடிபட்டார்; டிரம்ப் அறிவிப்பு
கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
by இளவரசி
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்
by இளவரசி
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்கள் குணாதிசயங்கள் இதுதான்…
by இளவரசி
ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை –...
by இளவரசி

மகளிர்

2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி
2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா?
by இளவரசி

சமையல்

சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி
பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி

சினிமா

தந்தையின் தியாகத்தை உரத்து பேசும் ‘ஃபாதர் ‘

by பூங்குன்றன்
பராசக்தி திரைப்படம் கடவுள் முன் ஏற்றப்படும் அகல் விளக்கு – ரவி மோகன்
by பூங்குன்றன்
மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘காதல் கதை சொல்லவா’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘ ஸ்பிரிட்’ படத்தின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்- Buried’ படத்தின் டைட்டில் லுக் வெளியிடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More