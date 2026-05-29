டிஜிட்டல் தளத்திலும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் லெஜெண்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’

இந்தியாவின் முன்னணி நுகர்வோர் சந்தையின் தொழிலதிபரும், தமிழ் திரை உலகின் நட்சத்திர நடிகருமான லெஜெண்ட் சரவணன் நடிப்பில் பட மாளிகையில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்ற ‘லீடர்’ திரைப்படம் – எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி முதல் அமேசான் ப்ரைம் விடியோ டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகிறது.
இயக்குநர் ஆர். எஸ். துரை செந்தில்குமாரின் இயக்கத்தில் உருவான லீடர் திரைப்படத்தில் லெஜெண்ட் சரவணன் , ஆண்ட்ரியா , பாயல் ராஜ்புத் , ஷாம், லால் ,பிரபாகர் , அமிர்தா ஐயர், விடிவி கணேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் எஸ். வெங்கடேஷின் ஒளிப்பதிவில் ஜிப்ரான் வைபோதாவின் இசையில் உருவான இந்த திரைப்படம் – பெற்ற மகளுக்காக தந்தை எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் , சாகசத்தையும் மையமாக கொண்டு தயாரானதால்… அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் வெகுவாக கவர்ந்தது.
படமாளிகையில் வெளியாகி விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் பாரிய வெற்றியை பெற்ற ‘லீடர்’ திரைப்படம்- டிஜிட்டல் தள ரசிகர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி முதல் அமேசான் பிரைம் விடியோ டிஜிட்டல் தளத்தில் தமிழ்- தெலுங்கு- மலையாளம் -கன்னடம்- ஆகிய தென்னிந்திய மொழிகளில் வெளியாகிறது. எக்சன் என்டர்டெய்னரான ‘லீடர்’ திரைப்படம் – படமாளிகை ரசிகர்களை கவர்ந்தது போல் டிஜிட்டல் தள ரசிகர்களிடத்திலும் பாரிய வரவேற்பை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.