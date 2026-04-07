Tuesday, April 7, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பாக்ஸ் ஆபிஸ் வேட்டை: 7 நாட்களில் ரூ. 1000 கோடியைக்...
by சுகி 
இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் வெளியிட்ட விஜய் அண்டனியின் நூறு சாமி படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
எரிவாயு விலை உயர்வால் மக்கள் மீண்டும் விறகு அடுப்பிற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்
by பூங்குன்றன்
இலங்கையைச் சேர்ந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை சுபாஷினி சென்னையில் சடலமாக...
by பூங்குன்றன்
சென்னை சுப்பர் கிங்ஸை றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு வெளுத்துக்கட்டியது
by பூங்குன்றன்
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது லாப் எரிவாயு கப்பல்
by பூங்குன்றன்
புதன்கிழமை விசேட விடுமுறை இரத்து! சற்று முன் வெளியான அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன்...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

பாக்ஸ் ஆபிஸ் வேட்டை: 7 நாட்களில் ரூ. 1000 கோடியைக் கடந்து ‘துரந்தர் 2’ வரலாற்றுச் சாதனை

written by சுகி
இயக்குநர் ஆதித்யா தார் மற்றும் நடிகர் ரன்வீர் சிங் கூட்டணியில் உருவான ‘துரந்தர்: தி ரிவெஞ்ச்’ (Dhurandhar: The Revenge) திரைப்படம், இந்தியத் திரையுலகையே அதிர வைக்கும் வகையில் வசூல் சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. கடந்த மார்ச் 19-ஆம் தேதி வெளியான இப்படம், வெறும் 7 நாட்களிலேயே உலகளவில் ரூ. 1000 கோடி வசூலைக் கடந்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

முதல் பாகமான ‘துரந்தர்’ (2025) படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘துரந்தர் 2’ மீதான எதிர்பார்ப்பு விண்ணைத் தொட்டது. அந்த எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், படம் வெளியான முதல் வாரத்திலேயே பாக்ஸ் ஆபிஸில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.

வெளியான தேதி: மார்ச் 19, 2026

7 நாள் மொத்த வசூல்: ரூ. 1006.50 கோடி (தோராயமாக)

சாதனை: இந்தியத் திரையுலகில் மிக விரைவாக ரூ. 1000 கோடி ஈட்டிய படங்களில் ஒன்றாக இது இணைந்துள்ளது.

ஸ்பை த்ரில்லர் (Spy Thriller) பாணியில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில், ரன்வீர் சிங்கின் அதிரடி நடிப்பு ரசிகர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது. இவருடன் சஞ்சய் தத், அர்ஜுன் ராம்பால், ஆர். மாதவன் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்திருப்பது படத்தின் பலத்தைக் கூட்டியுள்ளது. ஆதித்யா தார் தனது நேர்த்தியான இயக்கத்தின் மூலம் முதல் பாகத்தை விடவும் விறுவிறுப்பான ஒரு அனுபவத்தை இரண்டாம் பாகத்தில் வழங்கியுள்ளார்.

“தொடர் விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் படத்தின் நேர்மறையான விமர்சனங்கள் காரணமாக, அடுத்த சில வாரங்களிலும் வசூல் வேட்டை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ரன்வீர் சிங்கின் திரைப்பயணத்திலேயே மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையாக அமைந்துள்ளது.”

பாலிவுட் சினிமா வரலாற்றில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் ரூ. 1000 கோடியைத் தொட்ட முன்னணிப் பட வரிசையில் இது இடம்பிடித்துள்ளது.இந்தியாவில் மட்டுமின்றி அமெரிக்கா, லண்டன் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளிலும் இப்படம் அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

 

நன்றி : tamil.indiaglitz.com

சுகி 

தொடர்புடைய செய்திகள்

10 நாட்களில் ரூ.50 கோடி வசூல் | ராதிகாவின் ‘தாய்...

ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்

‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி

ராஜமாதா என்று அழைக்கப்படும் ரம்யா கிருஷ்ணன்

தமிழ்த் திரையுலகில் சிவாஜி கணேசனின் வாழ்க்கை

‘நகைச்சுவை மன்னன்’ சந்திரபாபு அவர்களின் சினிமா வெற்றிப் பயணம்

பிரபலமானவை

இலண்டனில் சுருதி லயா கேந்திராவின் ஓர் கர்நாடக இசை வேள்வி
இலங்கையைச் சேர்ந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை சுபாஷினி சென்னையில் சடலமாக மீட்பு
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
இலங்கையில் எரிபொருள் வழங்குவதற்கு இன்று முதல் வரையறை

ஆன்மீகம்

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

பாக்ஸ் ஆபிஸ் வேட்டை: 7 நாட்களில் ரூ. 1000 கோடியைக் கடந்து ‘துரந்தர் 2’ வரலாற்றுச் சாதனை

by சுகி 
இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் வெளியிட்ட விஜய் அண்டனியின் நூறு சாமி படத்தின் டீசர்
by பூங்குன்றன்
இலங்கையைச் சேர்ந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை சுபாஷினி சென்னையில் சடலமாக மீட்பு
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

லீடர் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
99/66 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்

