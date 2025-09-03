காலையில் இட்லி செய்யும்போது, அதற்கு சைடிஷ் என்ன செய்வது என்று குழப்பமா? எப்போதும் ஒரே மாதிரி தக்காளி சட்னி செய்வதால் சலிப்பா?
அடுத்த முறை தக்காளி சட்னி செய்யும்போது, அதில் வேர்க்கடலை சேர்த்து பாருங்கள்.
இந்த வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி சுவையிலும், சற்றே வித்தியாசமான மணத்திலும் இருக்கும். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
எண்ணெய் – 1 டீஸ்பூன் + 1 டீஸ்பூன்
வேர்க்கடலை – 1 கைப்பிடி
வரமிளகாய் – 4
கறிவேப்பிலை – 2 கொத்து
கொத்தமல்லி – ½ கைப்பிடி
வெங்காயம் – 3 (நறுக்கியது)
தக்காளி – 3 (நறுக்கியது)
பூண்டு – 5 பல்
உப்பு – தேவையான அளவு
தாளிக்க:
எண்ணெய் – 2 டீஸ்பூன்
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
உளுத்தம் பருப்பு – 1 டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
செய்முறை:
முதலில் தாச்சியில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், வேர்க்கடலை வறுக்கவும்.
அதில் கறிவேப்பிலை, வரமிளகாய் சேர்த்து வறுத்து, பின்னர் கொத்தமல்லி சேர்த்து சிறிது வதக்கி, தனியாக எடுத்துவைக்கவும்.
அதே தாச்சியில் மீண்டும் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி, வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
இப்போது நறுக்கிய தக்காளி, சிறிது உப்பு சேர்த்து மென்மையாகும் வரை வதக்கி இறக்கி குளிரவைக்கவும்.
மிக்ஸியில் தக்காளி–வெங்காயம் கலவையுடன், முன்பு வறுத்த வேர்க்கடலை–மிளகாய் கலவையை சேர்த்து நன்றாக அரைக்கவும்.
அரைத்த சட்னியை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
தாச்சியில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து சட்னியில் கலந்து விடவும்.
👉 இப்படி செய்தால் சுவையான, க்ரீமியான வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி இட்லிக்கும், தோசைக்கும் அசத்தலாக இருக்கும்!