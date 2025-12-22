பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?

கடலோர மக்களின் பாரம்பரிய உணவுகளில் பால் சுறா கருவாடு முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது. சுறா மீனில் இருந்து எடுக்கப்படும் பாலை (roe) உப்பிட்டு, உலர்த்தி செய்யப்படும் இந்த கருவாடு, மணமும் சுவையும் நிறைந்ததாக இருக்கும். சரியான முறையில் தயாரித்தால் நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் வைத்துக்கொள்ளலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
பால் சுறா (சுறா மீன் பால்) – தேவையான அளவு
கல் உப்பு – தேவைக்கு ஏற்ப
மஞ்சள் தூள் – 1 தேக்கரண்டி
எலுமிச்சை சாறு அல்லது புளித்த தண்ணீர் – சுத்தம் செய்ய
வெயில் – உலர்த்துவதற்கு
பால் சுறாவை சுத்தம் செய்வது:
சுறா மீனிலிருந்து பாலை கவனமாக பிரித்து எடுக்க வேண்டும்
அதில் இருக்கும் ரத்தம் மற்றும் கழிவுகளை நீக்க வேண்டும்
எலுமிச்சை சாறு அல்லது புளித்த தண்ணீரில் நன்றாக கழுவ வேண்டும்
2–3 முறை தண்ணீரில் அலசி சுத்தமாக்க வேண்டும்
உப்பு தடவுவது:
சுத்தம் செய்த பால் சுறாவில் மஞ்சள் தூளை லேசாக தடவ வேண்டும்
தேவையான அளவு கல் உப்பை சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும்
அனைத்து பக்கங்களிலும் உப்பு சமமாக படும்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்
ஊற வைப்பது:
உப்பு தடவிய பால் சுறாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு
6–8 மணி நேரம் அல்லது ஒரு இரவு முழுவதும் ஊற விட வேண்டும்
இதனால் உப்பு நன்றாக உள்ளே சென்று கெடாமல் இருக்கும்
உலர்த்தும் முறை:
ஊறிய பால் சுறாவை சுத்தமான துணியில் பரப்ப வேண்டும்
நேரடி வெயிலில் வைத்து 2–3 நாட்கள் நன்றாக உலர்த்த வேண்டும்
இரவில் ஈரப்பதம் படாமல் உள்ளே எடுத்துவைக்க வேண்டும்
முழுமையாக காய்ந்ததும் கருவாடு தயார்
சேமிப்பு முறை:
நன்றாக உலர்ந்த பால் சுறா கருவாட்டை
காற்று புகாத டப்பா அல்லது துணிப்பையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்
ஈரப்பதம் இல்லாத இடத்தில் வைத்தால் நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தலாம்
சமைக்கும் குறிப்புகள்:
பால் சுறா கருவாட்டை வறுவல், குழம்பு அல்லது பொரியல் செய்து சாப்பிடலாம்
காரமான மசாலாவுடன் சேர்த்தால் சுவை இரட்டிப்பாகும்
அரிசி சாதம், கஞ்சி ஆகியவற்றுடன் சிறந்த சேர்க்கை