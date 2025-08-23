காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!

நம் முன்னோர்களின் பழக்கவழக்கங்கள் வெறும் மரபு அல்ல — அறிவியலையும் அடிப்படையாக கொண்டவை. அதில் முக்கியமான ஒன்று காது குத்தும் பழக்கம். இது அழகுக்காக மட்டும் அல்ல, பல்வேறு ஆரோக்கியக் காரணங்களும் உள்ளன.
1. ஆஸ்துமாவுக்கு எதிரான நன்மை
காதின் மேல்புறத்தில் உள்ள அக்குபிரஷர் புள்ளிகள் ஆஸ்துமாவுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டும்.
2. மூளை வளர்ச்சி மற்றும் ஞாபக சக்தி
காது, இடது மற்றும் வலது மூளையை இணைக்கும் இடமாக உள்ளதால், குத்துவதால் ஞாபக சக்தியும் மூளையின் செயல்திறனும் மேம்படலாம்.
3. செவித்திறன் மேம்பாடு
காது மடல்களில் காதணி அணிவதனால் செவித் தொடர்புடைய நரம்புகள் தூண்டப்படுகின்றன; இது கேட்பாற்றலை அதிகரிக்க உதவும்.
4. மாதவிடாய் வலி குறைப்பு
பெண்களுக்கு, காதணி அணிவதால் மாதவிடாய் வலி குறையக்கூடும் என்பது ஒரு பழமைவாத நம்பிக்கையும், அனுபவச் சார்ந்த உண்மையும் ஆகும்.
5. இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம்
காது குத்துமிடத்தில் உள்ள மர்ம புள்ளிகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் எனக் கூறப்படுகிறது.
6. எந்த பாலினத்திற்கும் பொதுவானது
இந்த பழக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவருக்கும் பொருந்தும், அழகு மட்டும் நோக்கமல்ல, ஆரோக்கிய நலன்களும் நோக்கமாக உள்ளன.
காது குத்தும் பழக்கம் என்பது விஞ்ஞான அடிப்படையுடன் கூடிய ஒரு ஆரோக்கிய மரபு. இதைப் பின்பற்றுவதில் மாறுபட்ட நோக்கங்கள் இருந்தாலும், அதன் பின்னுள்ள மூளை, செவிதிறன், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போன்றவை உண்மையிலேயே முக்கியமானவை.